Situația financiară precară îi forțează pe vârstnici să prioritizeze plata facturilor și achiziționarea medicamentelor, lăsând preparatele pentru masa de Crăciun pe ultimul loc.

„Foarte greu, foarte greu, suntem bolnavi, facturile sunt mari și sunt restante și mereu vin preavizele și trebuie să le înnod, mai fac un CAR, mai împrumut de la vecinul, asta e”, a povestit un pensionar pentru Observator News.

Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor oferă împrumuturi cu dobânzi mai mici, devenind o soluție pentru mulți vârstnici. O fostă tehniciană dentară, doamna Eleonora, își împarte pensia între facturi și medicamente, apelând la împrumuturi pentru masa de sărbători.

„Vin sărbătorile, aici e dobânda mai mică. Nu cumpărăm nimic. Câte puțin, suntem în vârstă și mâncăm mai puțin”, povestește femeia.

O altă pensionară, cu o pensie de 1.200 de lei după 28 de ani de muncă, se bazează pe împrumuturile CAR pentru a face față cheltuielilor.

„E foarte greu, sigur. Multe lipsuri, medicamente la greu. După sărbători pentru ce trebuie, să mă aprovizionez că sunt de la țară, dacă e iarnă să-mi iau ulei, zahăr, făină să am acolo în casă. Cadouri, nu ne mai gândim la cadouri, eu primesc, dar de dat n-am cu ce să dau o ciocolățică”, a declarat pensionara.

Tinca Șerban, vicepreședinte a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, a explicat că suma medie împrumutată este de 6.000-7.000 de lei, pe o perioadă de 24 de luni. În perioada sărbătorilor, numărul pensionarilor care apelează la serviciile CAR se dublează, ajungând la 30-40 de persoane pe zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE