Vizita lui Trump vine în contextul unor posibile noi negocieri privind situația din Ucraina. Axios a raportat că o nouă rundă de discuții între SUA și Ucraina ar putea avea loc în acest weekend la Miami, la nivel de reprezentanți militari și grupuri de lucru.

Consilieri de securitate națională din Germania, Franța și Marea Britanie sunt așteptați să participe la discuții cu trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, și consilierul de securitate națională ucrainean, Rustem Umerov. La întâlnire e așteptat și ministrul de externe turc, și prim-ministrul din Qatar.

Reuters a anunțat că reprezentanții lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ar urma să se întâlnească la Miami cu Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus pentru cooperare economică cu țările străine și CEO al Fondului Rus de Investiții Directe.

Întâlnirea vine în urma discuțiilor de vineri ale SUA cu oficiali ucraineni și europeni, cele mai recente discuții despre un plan de pace care a stârnit speranța unei rezolvări a conflictului care a început odată cu lansarea invaziei sale la scară largă de către Rusia în februarie 2022.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că Kremlinul se așteaptă ca partea americană să îi informeze despre contactele anterioare cu delegațiile UE și ucrainene.

Putin nu a oferit niciun compromis în timpul conferinței sale de presă anuale de la Moscova, insistând că termenii Rusiei pentru încheierea războiului nu s-au schimbat din iunie 2024, când a cerut Ucrainei să renunțe la ambiția de a adera la NATO și să se retragă complet din patru regiuni ucrainene pe care Rusia le revendică drept propriul teritoriu.

Kievul spune că nu va ceda teritorii pe care forțele Moscovei nu au reușit să le cucerească în aproape patru ani de război.

Rustem Umerov a declarat vineri că echipele americane și europene au purtat discuții și au convenit să-și continue eforturile comune.

„Am convenit cu partenerii noștri americani asupra unor pași suplimentari și asupra continuării activității noastre comune în viitorul apropiat”, a scris Umerov pe Telegram despre discuțiile din Statele Unite, adăugând că l-a informat pe președintele Volodimir Zelenski despre rezultatul discuțiilor.

Rubio le-a declarat reporterilor vineri mai devreme că s-au făcut progrese în discuțiile pentru încheierea războiului, dar mai este cale lungă de parcurs.

„În cele din urmă, depinde de ei să facă o înțelegere. Nu putem forța Ucraina să facă o înțelegere. Nu putem forța Rusia să facă o înțelegere. Trebuie să vrea să facă o înțelegere”, a spus Rubio.

„Rolul pe care încercăm să-l jucăm este acela de a descoperi dacă există vreo suprapunere aici asupra căreia pot fi de acord, iar în asta am investit mult timp și energie și continuăm să facem asta. S-ar putea să nu fie posibil. Sper că este. Sper că se va putea realiza luna aceasta, înainte de sfârșitul anului.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE