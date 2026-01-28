Dincolo de celebra sa coastă, orașul transformă turismul de extrasezon, oferind parcuri tematice de talie mondială și atracții interactive ce combină distracția, creativitatea și aventura pentru toate vârstele.

De la montagne russe amețitoare la experiențe captivante, Antalya este un teren de joacă viu colorat, unde familiile, iubitorii de cultură și pasionații de adrenalină își transformă vacanțele în povești de neuitat, nu doar în sezonul estival.

Situat în Belek, „The Land of Legends” este cel mai mare resort de divertisment din Turcia, oferind distracție pe tot parcursul anului pentru familii și căutătorii de senzații tari. Cu un montagne russe de 62 de metri (Hyper Coaster), atracții acvatice în Aqua Land, și universuri tematice inspirate din „Nickelodeon” sau „Mașa și Ursul”, complexul promite distracție completă, de dimineața până seara.

Suplimentar, camerele tematice ale Kingdom Hotel și rafinamentul jucăuș al Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya adaugă un plus de magie acestei destinații care combină perfect cazarea cu divertismentul.

Dokumapark și Acvariul din Antalya, printre principalele atracții

Amenajat pe locul unei foste fabrici de textile din cartierul Kepez, Dokumapark este un spațiu cultural ce pune accentul pe memorie și patrimoniu, nu pe adrenalina atracțiilor. Aici se reunesc muzee, expoziții, cafenele și alei de promenadă într-un singur campus urban.

Printre atracțiile principale se numără Muzeul Jucăriilor, un parc miniatural în aer liber de 10.000 de metri pătrați cu replici la scară 1:25 ale unor repere celebre din Turcia și un muzeu auto cu mașini de epocă. Cu festivaluri și ateliere organizate pe tot parcursul anului, Dokumapark devine o oază culturală ideală între două zile de plajă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

La câțiva pași de plaja Konyaalti, Acvariul din Antalya este unul dintre cele mai mari din lume, cu peste 40 de bazine tematice și un tunel spectaculos de 131 de metri, unde rechini, pisici de mare și bancuri de pești plutesc deasupra vizitatorilor, creând iluzia unei plimbări pe fundul oceanului.

Atracțiile suplimentare includ WildPark, un spațiu tropical cu reptile, Snow World & Ice Museum, un colț de iarnă în miniatură, un cinematograf 4D (Oceanride XD), și un muzeu de figurine de ceară. Cu cafenele, magazine și un program continuu, acvariul e o opțiune perfectă pentru o experiență de câteva ore în orice anotimp.

Macera Ormani, Aktur Lunapark și Hip-Notics oferă adrenalină pe uscat și pe apă

Pentru cei care preferă aventura în aer liber, Macera Ormani din Kepez oferă trasee suspendate, tiroliene, panouri de escaladă, paintball și poteci de aventură, toate în mijlocul pădurii de pini, cu priveliști spectaculoase asupra orașului. Aktur Lunapark, din Konyaalti, aduce atmosfera clasică de bâlci, cu roller coastere, roata panoramică, casa groazei, carusele pentru copii și jocuri de carnaval.

Cel mai animat este seara, când luminile și muzica transformă parcul într-un spectacol colorat. La doar 30 de minute de aeroportul din Antalya, Hip-Notics Cable Ski Park este un parc de sporturi nautice deschis tot anul, amenajat pe trei lacuri artificiale alimentate de apele munților. Cu un sistem de cabluri de 730 metri și zone dedicate pentru începători sau profesioniști, oferă o experiență plină de energie, ideală pentru o zi întreagă.

Cu deschiderea programată în februarie 2026, Butterfly World Antalya va fi o oază tropicală întinsă pe aproape 10.000 de metri pătrați, unde mii de fluturi vor zbura liber printre vegetație luxuriantă, cascade și heleșteie, toate sub o cupolă de sticlă.

Vizitatorii vor păși într-un spațiu inspirat de junglă, completat de o grădină cu păsări exotice, zone botanice, ateliere pentru copii și un amfiteatru în aer liber pentru evenimente și educație ecologică. Cu accent pe biodiversitate și conexiunea cu natura, acest nou parc promite o evadare blândă și educativă în inima Antalyei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE