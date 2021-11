Aventura unor călători străini în România. „Aveţi o ţară superbă! Nici în Thailanda nu cred c-am văzut ceva așa de frumos”

Despre perioada petrecută aici, povestesc cu entuziasmul celor care s-au întors din paradis. Aceasta este povestea călătorilor Ernestas şi Darina. Şi a României văzute prin ochii lor.

Ernestas, Darina și câinele Cosmo, în munții Dolomiți, Italia | Fotografii din arhiva personală a celor doi

Ernestas Tyminas e din Lituania. Darina Karpitskaya, 30 de ani, e din Ucraina. Prima oară s-au văzut în Beijing. Ernestas se gândea să înceapă aventura vieţii lui, să călătorească prin lume şi să-i descopere toate minunile. Darina era deja o călătoare cu acte. Era stewardesă. Ea se gândea cu tristeţe că o defecţiune a avionului o obliga să mai rămână o perioadă în capitala orientală. Se întâmpla în vara anului trecut.

Nimeni nu ştie prin ce întâmplare Ernestas şi Darina s-au întâlnit, aşa hoinari cum erau, pe străzile unuia dintre cele mai populate oraşe din lume. Dar ceva i-a adus pe amândoi acolo, în Beijing. Apoi în Singapore. Şi în Bangkok. Şi în Manila. Şi s-au îndrăgostit. Erau curioşi şi cu poftă de viaţă, cum sunt toţi tinerii care vor să cucerească lumea împreună.

„Am petrecut împreună câteva săptămâni fabuloase. Şi ne-am dat seama că asta vrem să facem amândoi, să cunoaştem lumea şi oamenii ei“, spune Ernestas.

Cei doi tineri în Islanda

„Călătoriile echipei de vis“

Aşa că n-a fost deloc o decizie grea: pur şi simplu, au tăiat toate sforile care-i aduceau, periodic, în oraşele lor din ţările lor şi au decis să construiască împreună cea mai frumoasă echipă care a explorat vreodată acest pământ. Chiar aşa şi-au spus: „Dream Team Travels“ (Călătoriile echipei de vis, n.r.).

Au vizitat 30 de ţări până acum. Pe unele, fireşte, de mai multe ori. „Abia am început“, spune Darina.

Să nu credeţi că Ernestas şi Darina sunt nişte nomazi. Nu. Câtă vreme acasă e acolo unde le e inima, Ernestas şi Darina sunt mereu acasă. Doar că şi-au propus ca în fiecare dimineaţă în care deschid fereastra să vadă câte un alt colţ din această lume. Şi poate, cândva, or s-o vadă pe toată.

„Încă avem atâtea de aflat şi atâtea de văzut. Pentru că învăţăm câte ceva nou şi fascinant din fiecare loc în care ajungem. În primul rând, învăţăm despre oameni şi despre stilul lor de viaţă. De la pofta de viaţă a italienilor la respectul pe care nemţii îl au pentru reguli, la bunătatea şi prietenia pe care am cunoscut-o în ţările arabe. De la fiecare luăm câte ceva“, continuă tânăra.

Darina și câinele Cosmo, în Brașov

„N-am mai putut pleca din România“

În această toamnă, cei doi tineri au ajuns şi în România. Plănuiau să stea câteva zile, mai mult pentru tranzit decât pentru vizite multe. Dar socoteala nu s-a potrivit deloc. Ernestas şi Darina au rămas o lună să hoinărească prin ţară. „În general, stăm aproximativ două săptămâni într-o ţară, cât să nu se piardă magia descoperirii şi să nu ne obişnuim. Dar din România n-am putut pleca aşa repede…“, spune Darina.

„Primul lucru pe care l-am remarcat când am intrat în ţară a fost curăţenia. De pe drumuri, din oraşe, din micile sate. Veneam din Ucraina, unde drumurile sunt destul de anevoioase şi deloc îngrijite. N-aveam nicio aşteptare, sincer, când am intrat în România. Şi poate că şi acesta e un motiv pentru care am rămas atât de impresionaţi“, o completează Ernestas.

Braşov a fost primul oraş în care s-au oprit.

„E o combinaţie perfectă între tradiţie şi modernitate! Ne-au plăcut enorm arhitectura şi plimbările pe muntele Tâmpa“, îşi aminteşte Ernestas.

„După ce am văzut cât de frumos e Braşovul şi după ce am primit zeci de recomandări de locuri pe care ar trebui să le vizităm, am decis că trebuie să rămânem mai mult timp în România. Pur şi simplu, vedeam pe internet locurile pe care ni le sugerau localnicii şi ne gândeam că nu putem pleca fără să le vedem. Acum, la final, suntem convinşi că a fost cea mai bună decizie! Doamne, câte am fi pierdut dacă ne ţineam de planul iniţial!“, mărturiseşte Darina.

Spectacolul Munţilor Făgăraş

Nu se pot hotărî care-i cel mai frumos loc pe care l-au văzut. Poate Salina Turda, cu peisajele distopice ascunse sub pământ, poate Transfăgărăşanul, cu panoramele superbe, poate Castelul Corvinilor, poate Branul – „cel mai bun loc în care să petreci Halloween-ul“ -, poate Peleşul, cu toată istoria sa regală. Chiar şi Castelul de Lut Valea Zânelor, chiar şi aşa, puţin prea turistic pentru gustul lor.

Dar ce face România unică între toate ţările pe care cei doi tineri le-au vizitat rămâne farmecul naturii, susţin aceştia.

„Natura e magică în România! Iar Munţii Făgăraş ne-au arătat unele dintre cele mai spectaculoase privelişti pe care le-am văzut vreodată! Ştiţi că cei de la Top Gear au numit Transfăgărăşanul «cel mai bun drum din lume». Ei bine, cred că Munţii Făgăraş sunt printre cei mai specaculoşi din Europa! Şi spune asta o persoană îndrăgostită de Dolomiţi (lanţ muntos în nordul Italiei, n.r.)“, crede Ernestas.

Munţii Carpaţi, în general, aş zice. Îţi aminteşti de Dubova? (localitate situată pe Defileul Dunării – n.r.). Nici în Thailanda nu cred că am văzut ceva atât de frumos. Darina:

Din Micul Paris, cu dragoste

Fermecaţi de călătoriile prin natură, Ernestas şi Darina nici nu s-au gândit să ajungă în Bucureşti. Au venit mai mult din întâmplare.

„În Bucureşti am ajuns doar ca să ne reparăm camera video. Plănuiam să stăm foarte puţin. Dar când am început să plimbăm pe străzi, am devenit fascinaţi de frumuseţea locului. I se spune «micul Paris» pentru că te face să te simţi, într-adevăr, ca într-un oraş romantic şi liniştit. Arhitectura e frumoasă, mâncarea e extraordinară, oamenii sunt atât de calzi. Şi cafeaua! Să nu uităm cafeaua! E cea mai bună cafea pe care am băut-o vreodată!“, povesteşte Ernestas.

O lună întreagă petrecută în ţara noastră le-a arătat celor doi şi proverbiala ospitalitate a românilor, dar şi cât de apăsătoare sunt cele mai mari dezamăgiri autohtone.

„Toţi, dar absolut toţi românii cu care am vorbit au fost atât de binevoitori. Chiar dacă nu înţelegeau ce spunem sau nu reuşeau să ne răspundă în engleză, vedeam că sunt preocupaţi să ne lase o impresie bună. Ne zâmbeau, se jucau cu Cosmo şi îl complimentau, încercau să transmită căldură. E extraordinar!“, îşi aminteşte Darina.

„Aveţi o ţară superbă! Cred că ar trebui să vă promovaţi mai mult, să vorbiţi mai des despre natura din România şi despre frumuseţile ei. Din păcate, multe dintre discuţiile pe care le-am avut cu românii făceau trimitere la dezamăgirile create de politicieni. Nimeni nu iubeşte politicienii, fireşte, dar nu ei sunt cei care descriu ţara voastră. Dimpotrivă, ar trebui să-i ignoraţi şi să vă promovaţi ţara fără să-i amintiţi!”, spune Ernestas.

Turiştii nu vin în România ca să-i urmărească pe oamenii politici, ci ca să cunoască frumuseţile pe care le aveţi aici. Şi aveţi destule! Aveţi destule! Ernestas, călător:

VLOGUL DIN ROMÂNIA:

