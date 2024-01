HAARP a stârnit numeroase controverse în momentul în care a fost lansat în urmă cu mai bine de trei decenii. În ciuda eforturilor de a clarifica natura și scopul său, acest program este și în prezent un subiect controversat și misterios. Utilizarea HAARP prezintă o serie de beneficii, putând fi folosit pentru îmbunătățirea comunicațiilor radio și a navigării aeriene, pentru studierea vremii, dar și pentru a ajuta la prevenirea dezastrelor atmosferice. HAARP are un potențial uriaș pentru a transforma modul în care oamenii interacționează cu mediul înconjurător și poate oferi informații importante cu privire la comportamentul energiei în atmosfera superioară.

Ce este proiectul HAARP

HAARP este acronimul pentru High Frequency Active Auroral Research Program (n.n. – Programul de Cercetare Aurorală Activă de Înaltă Frecvență) și este un termen care se referă la un proiect de cercetare inițiat pentru a studia și a înțelege fenomenele care se produc la nivelul atmosferei superioare a Pământului. Programul este finanțat de guvernul american, care alocă anual un buget recunoscut oficial în valoare de 30 de milioane de dolari.

Scopul principal al programului îl reprezintă investigarea proprietăților și comportamentului ionosferei, precum și înțelegerea felului în care aceasta influențează comunicațiile radio, sistemele de navigație și comportamentul energetic în atmosfera superioară sub influența radiațiilor, potrivit paginii oficiale HAARP. Programul a fost creat la începutul anilor ʼ90 de Departamentul de Apărare al SUA și Universitatea din Alaska și a fost lansat în 1993. Acesta se desfășoară în apropiere de localitatea Gakona din Alaska (SUA), care are o populație de doar 140 de persoane.

Recomandări Unii își dau viața pe front, alții își cumpără certificate de handicap și merg la sala de sport în mașini de sute de mii de euro. Apelul unui important jurnalist de la Kiev către ucraineni

Când a fost construit HAARP?

Principalul instrument al sistemului HAARP este Instrumentul de Cercetare Ionosferică (IRI), care constă într-o vastă rețea de 180 de antene radio care se întinde pe o suprafață de 0,13 km2. Deținute de Departamentul de Apărare al SUA, antenele sunt dispuse în cerc și pot emite radiații electromagnetice, care sunt folosite pentru a crea un câmp electromagnetic în ionosferă.

Terenul pe care este construit HAARP a fost inițial achiziționat de US Air Force pentru a construi un radar de retrodifuziune deasupra orizontului. Sfârșitul Războiului Rece în 1991 și schimbarea priorităților de finanțare au dus la anularea radarului înainte de începerea construcției. Totuși, datorită importanței pe care o are ionosfera în domeniul comunicațiilor radio, la începutul anilor ʼ90, US Air Force au aprobat proiectul HAARP, care a început să fie construit trei ani mai târziu.

Cum a fost ales locul unde se află HAARP?

Americanii nu au ales întâmplător Gakona pentru proiectul HAARP. Regiunea îndeplinea criteriile de selecție pentru că se afla pe un teren plat situat în regiunea polară nordică unde aurorele sunt frecvente. În plus, se afla în apropiere de o autostradă importantă din Alaska ce oferă acces pe tot parcursul anului. De asemenea, locul era suficient de izolat, fiind situat departe de zonele dens populate și de posibile surse de interferențe electrice și radio. Nu în ultimul rând, costurile de construcție și de operare erau realiste și rezonabile și au avut un impact minim asupra mediului. Responsabilitatea programului a fost preluată de Universitatea din Alaska Fairbanks în anul 2015, se mai precizează pe pagina oficială HAARP.

Recomandări Cătălin Tolontan, ultimul articol în Libertatea: „Dacă așa veți hotărî, ne vom reîntâlni”

Când a fost finalizată construirea HAARP

Prima instalație funcțională a fost finalizată în iarna anului 1994, cu trei instrumente de diagnosticare pasive și un prototip de evaluare a unui emițător HF format din 18 antene cu o putere netă radiată de 360 kW. Până în 1999, HAARP a fost dezvoltat până la un nivel intermediar, fiind capabil să efectueze cercetări ionosferice de înaltă calitate prin adăugarea mai multor instrumente suplimentare la setul de diagnosticare și a unui emițător HF îmbunătățit cu 48 de antene și o putere netă radiată de 960 kW.

Timp de trei ani, 2003-2006, au fost adăugate la instalație noi instrumente, inclusiv un radar ionosferic UHF și o cupolă telescopică pentru observații optice. Construcția a fost finalizată în 2007, iar emițătorul HF constă acum, așa cum spuneam, din 180 de antene cu o capacitate netă de putere radiată de 3.600 kW sau 3,6 MW.

Cel mai mare încălzitor ionosferic din lume

Ionosfera este stratul superior al atmosferei terestre, care începe la o altitudine de 50 de kilometri deasupra suprafeței Pământului. Aceasta conține atomi și molecule care sunt ionizate (adică pierd un electron și devin încărcate pozitiv) de lumina ultravioletă a Soarelui. Ionosfera este foarte importantă pentru radio, deoarece frecvențele radio joase sunt reflectate de ionosferă, permițând comunicații la distanțe lungi. La frecvențe mai mari, comunicațiile radio cu sateliții trec prin ionosferă. De asemenea, ionosfera este și locul unde apar aurorele atunci când particulele vântului solar se ciocnesc cu atomii de oxigen și azot. IRI transmite la frecvențe cuprinse între 2,7 și 10 MHz cu o putere de 3,6 megawați unde radio înspre ionosferă, unde determină mișcarea electronilor în valuri.

Recomandări Scenariu discutat în PNL: Klaus Iohannis, președintele Consiliului European – Nicolae Ciucă, președinte interimar al României. Culisele negocierilor cu PSD și noul rol al UDMR

HAARP este un încălzitor ionosferic și este denumit astfel deoarece exercitarea electronilor crește temperatura acestora, fiind cel mai puternic din lume. Prin modificarea densității electronilor dintr-o anumită regiune oamenii de știință care folosesc HAARP pot studia modul în care ionosfera reacționează la diferitele schimbări de condiții, aflăm de pe enciclopedia online Britannica.

La ce este folosit HAARP

Oamenii de știință care lucrează la HAARP sunt fizicieni și ingineri universitari, studenții acestora, oameni de știință guvernamentali, cercetători care studiază ionosfera și cei preocupați de teoria și de aplicațiile din domeniul comunicațiilor și al științelor radio.

Cercetătorii HAARP folosesc emițătoare radio HF pentru a încălzi regiuni mici ale ionosferei și pentru a observa efectele, inclusiv încălzirea ionosferei. Cercetarea spațială tradițională care utilizează observații la sol sau experimente pe rachete de sondare se poate întinde pe o perioadă foarte lungă, putând dura de la câteva zile sau săptămâni, până la câțiva ani. Scopul este acela de a obține condițiile naturale dorite. Sateliții pot acumula baze de date mult mai mari, însă este dificil ca satelitul să se poată coordona cu fenomenele meteorologice dorite.

Cu o instalație așa cum este HAARP este posibil să se efectueze un experiment pentru a fi create structuri și neregularități ale plasmei, să se folosească ionosfera pe post de antenă pentru a exercita undele de frecvență joasă, să se creeze străluciri slabe, similare cu o auroră luminoasă și multe alte experimente de acest gen.

HAARP, un program controversat

Proiectul HAARP a fost conceput ca un program științific, însă de-a lungul timpului au apărut numeroase speculații și teorii conspiraționiste care au făcut ca proiectul americanilor să aibă în momentul de față o imagine pe cât de misterioasă, pe atât de amenințătoare. Programul din Alaska a fost și continuă să fie un subiect intens dezbătut și a stârnit numeroase controverse. De asemenea, a devenit un argument folosit de adepții teoriilor conspirației, iar unele teorii conspiraționiste i-au atribuit capacități de distrugere în masă, precum și potențiale aplicații militare periculoase.

Unul dintre cei care este convins de faptul că HAARP este mai mult decât un simplu proiect științific este președintele Venezuelei, Hugo Chávez. Acesta a dat vina pe HAARP pentru cutremurul devastator care a lovit Haiti în anul 2010. Mai mult decât atât, există destule voci care susțin teoria că prin folosirea programului HAARP guvernul american ar modifica vremea, ar produce cutremure de pământ și chiar ar putea controla mințile oamenilor.

HAARP ar putea salva Terra

În replică, oamenii de știință HAARP au precizat că ionosfera se află mult deasupra troposferei și stratosferei, acolo unde se produc, de fapt, condițiile meteorologice care se resimt pe Pământ. În ceea ce privește orice alte efecte pe care le-ar putea avea HAARP, oamenii de știință care lucrează în cadrul programului au precizat că energia pe care Instrumentul de Cercetare Ionosferică (IRI) o stochează în ionosferă este cu mult sub cantitatea de energie furnizată în mod natural de Soare. Asta înseamnă că orice efect care apare din cauza IRI se va disipa rapid.

De asemenea, până în acest moment, nu există dovezi clare că HAARP este folosită pentru a controla populația sau vremea, așa cum susțin conspiraționiștii. „Neuroștiința este un domeniu complex de studiu de cercetare realizat de profesioniștii medicali, nu de oameni de știință și cercetători de la HAARP”, se menționează pe site-ul oficial HAARP.

În schimb, cu ajutorul programului au fost făcute descoperiri importante. Una dintre acestea datează din luna decembrie 2022, atunci când HAARP și NASA au colaborat pentru a transmite semnale radio până la un asteroid aflat în apropierea Pământului. Scopul a fost acela de a colecta date importante despre asteroid și, mai ales, de a arăta că HAARP are un real potențial de a proteja planeta Terra de o potențială amenințare de acest gen.

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News