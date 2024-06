Ploaia acidă este un fenomen complex ce poate avea efecte devastatoare asupra mediului, motiv pentru care înțelegerea cauzelor și a mecanismelor de formare a acesteia este esențială pentru dezvoltarea unor strategii eficiente de prevenire și de control.

Prin reducerea emisiilor de poluanți atmosferici, promovarea surselor de energie regenerabilă și adoptarea unor măsuri eficiente de protecție a mediului impactul pe care îl are ploaia acidă poate fi diminuat și, în acest fel, pot fi protejate ecosistemele fragile ale planetei noastre.

Ce este ploaia acidă

Termenul de ploaie acidă se referă la orice formă de precipitații care conțin niveluri foarte ridicate de componente acide precum acizi sulfurici și acizii azotici, care sunt eliberate în atmosferă și care se depun pe Pământ sub forme umede sau uscate. Acestea reacționează cu apa din nori și pot fi sub formă de ploaie, zăpadă, grindină, ceață și chiar mici particule de praf. Acest lucru face ca ploaia acidă să aibă, în general, un pH cuprins între 4,2 și 4,4, ceea ce reprezintă o diferență însemnată având în vedere că ploaia normală este ușor acidă, având un pH mediu de 5,65, potrivit National Geographic.

Deși, de obicei, cele mai severe ploi acide sunt cele care se produc în zonele urbane și industriale mari, acest tip de precipitații pot să apară și la distanțe mai mari în aval de vânt față de sursa poluanților.

Recomandări EXCLUSIV | Profiturile lanțurilor de farmacii din România s-au dublat în patru ani, iar cele ale producătorilor de medicamente au crescut cu peste 75%

Cum se formează ploaia acidă

Așa cum precizam anterior, ploile acide apar atunci când dioxidul de sulf (SO 2 ) și oxizii de azot (NO X ) sunt eliberați în atmosferă și sunt transportate de vânt și de curenții de aer. SO 2 și NO X reacționează cu apa, cu oxigenul și cu alte substanțe chimice pentru a forma acizi, cum ar fi, spre exemplu, acidul sulfuric (H₂SO₄) și acidul azotic (HNO₃). Acestea se amestecă apoi cu apa și cu alte materiale înainte de a cădea pe pământ.

În timp ce o mică parte din SO 2 și NO X care provoacă ploile acide provine din surse naturale, cum ar fi vulcanii, cea mai mare parte este rezultatul procesului de ardere a combustibililor fosili. Principala sursă de SO 2 și de NO X în atmosferă constă în arderea combustibililor fosili pentru a produce energie electrică. Astfel, două treimi din SO 2 și o pătrime din NO X din atmosferă provin de la generatoare de energie electrică.

Cum se formează ploaia acidă

O altă sursă este reprezentată de vehiculele și echipamentele grele care utilizează motorină și benzină și care, astfel, contribuie la emisiile de NO X , aflăm de pe site-ul oficial al Agenției pentru Protejarea Mediului din SUA (EPA). De asemenea, fabricarea metalelor și a cimentului, precum și alte procese industriale de producție eliberează substanțe poluante în atmosferă.

Recomandări Ce a făcut Rutte și nu face Iohannis pentru câștigarea postului de secretar general NATO

La fel de important este faptul că în urma procesului de ardere a vegetației cu scopul de curățare a terenurilor vor fi eliberate dioxid de sulf și alte gaze poluante. Vântul poate sufla SO 2 și NO X pe distanțe foarte lungi, ceea ce face ca ploaia acide să devină o problemă pentru toată lumea, nu doar pentru cei care locuiesc în apropierea acestor surse.

Ce efecte poate avea ploaia acidă

Ploaia acidă are multiple efecte negative asupra mediului înconjurător. Acest fenomen natural afectează echilibrul ecosistemului din cauza faptului că valoarea neobișnuită a pH-ului din ploaie modifică compoziția solului. Acest lucru poate să aibă efecte nocive asupra creșterii normale a plantelor, care sunt mâncate de animale, iar ambele sunt consumate apoi de noi, oamenii. Acest lucru poate duce la intoxicații alimentare sau la lipsa de hrană. Nu numai că ajungem să ne intoxicăm, dar și să rupem echilibrul fragil al unor ecosisteme, cum sunt cele europene.

Efectele ploii acide asupra apelor și peștilor

Precipitațiile foarte acide pot să contamineze lacurile și apele curgătoare. Drept urmare, apele vor deveni mai acide, ceea ce are ca rezultat o absorbție mai mare a aluminiului din sol, care va fi transportat apoi în ape. În acest fel, apele vor deveni medii ostile pentru pești și pentru orice alte organisme acvatice, ceea ce va duce la scăderea biodiversității.

Recomandări Declarați incompatibili, doi primari din Timiș și-au pus feciorii să candideze în locul lor: „Eu voi fi primar și când nu voi mai fi”

Anumite specii pot să supraviețuiască într-un mediu mai acid mai bine comparativ cu alte specii, însă acest mediu este tolerat, nu acceptat pe deplin. Cu toate acestea, într-un ecosistem interconectat, ceea ce afectează unele specii va afecta în cele din urmă mult mai multe de-a lungul lanțului trofic, inclusiv speciile non-acvatice, cum ar fi păsările.

Efectele ploii acide asupra solului

Ploaia acidă reduce nu doar pH-ul apelor, ci şi pe cel al solului, afectând serios flora și fauna, se mai precizează pe site-ul National Geographic. Concret, acidificarea solului poate să ducă la pierderea de nutrienți esențiali, așa cum este cazul calciului, și determină eliminarea aluminiului în sol, după cum menționam anterior. În acest fel, este îngreunat procesul de absorbție de apă de către plante și copaci.

Arborii pot suferi daune severe din cauza ploii acide

Ca o consecință, creșterea plantelor, inclusiv a culturilor agricole, va fi serios afectată. De asemenea, arborii pot să sufere daune severe din cauza ploii acide, care le poate afecta frunzele, scoarța și rădăcinile. Efectele ploii acide, combinate cu alți factori de stres din mediul înconjurător, fac ca arborii și plantele să fie mai puțin sănătoase și mai vulnerabile la temperaturi scăzute, la insecte și boli.

Poluanții pot, de asemenea, să inhibe capacitatea de reproducere a copacilor. Unele soluri sunt mai capabile să neutralizeze acizii decât altele. Însă, în zonele în care „capacitatea de tamponare” a solului (n.n. – însușirea solului de a se opune modificărilor concentrațiilor unor ioni și nutrienți) este scăzută, efectele nocive ale ploilor acide vor fi mult mai mari.

Efectele ploii acide asupra clădirilor

Când vine vorba despre degradarea materialelor imediat te gândești la depunerile acide uscate despre care am vorbit anterior. Acidul sulfuric și cel azotic se depun pe clădiri și pe alte structuri și le vor coroda exteriorul, adică stratul de vopsea și suprafețele expuse. Cele mai afectate sunt cele construite din piatră calcaroasă sau din marmură, iar aici ne referim în special la monumentele istorice, care sunt vulnerabile în fața unor astfel de factori externi.

Efectele ploii acide asupra sănătății

Ploaia acidă în sine nu este dăunătoare pentru oameni, adică contactul pielii cu apa contaminată ori cu zăpada nu prezintă un risc pentru sănătate. Cu toate acestea, oricât de mult ți-ar plăcea să te plimbi prin ploaie, nu este recomandată această activitate dacă este vorba despre o ploaie acidă.

Studii recente au relevat faptul că gazele care provoacă această ploaie (oxizi de azot, dioxid de sulf și trioxid de sulf) sunt dăunătoare. Aceste gaze conțin particule de sulfat și de nitrați și, fiind sunt transportate de vânt, ele sunt inhalate de oameni, provocând boli respiratorii și iritații ale ochilor.

Totodată, experții în domeniu spun că există o legătură între substanțele nocive din ploaia acidă și bolile de inimă, mai menționează specialiștii de la National Geographic.

Soluții de prevenire a ploii acide

Din cauza poluanților care cauzează ploaia acidă ne putem aștepta la o degradare rapidă a mediului înconjurător în următorii ani, iar efectele se vor resimți din plin. De aceea, specialiștii spun că principala modalitate de a stopa ploaia acidă este aceea de a reduce nivelul emisiilor care o cauzează.

Acest lucru presupune să se parieze pe sursele de energie regenerabilă și să se reducă utilizarea combustibililor fosili atât în sectorul industrial, cât și în viața de zi cu zi a fiecărui cetățean, precum și stabilirea standardelor de calitate a aerului.

În aceste condiții, pentru a putea combate ploaia acidă și efectele sale sunt necesare o serie de măsuri la nivel global, național, dar și individual. Mai exact, trebuie o mai bună gestionare a deșeurilor, reciclarea materialelor, implementarea strategiilor de reducere a poluării și altele.

Pentru a se putea rezolva problema legată de ploile acide este esențial să se realizeze măsurători uniforme în toată lumea în același timp deoarece, chiar dacă o singură țară produce gaze acide și, implicit, ploi acide, aceste gaze pot „călători” liber în toată lumea, afectând numeroase regiuni de pe Terra.

Iată care sunt cele mai importante soluții de prevenire a ploii acide și a efectelor acesteia:

Reducerea emisiilor de SO₂ și NO X prin implementarea unor noi tehnologii mai curate în centralele electrice și în industrie, cum ar fi scrubberele (epuratoare de gaze) și catalizatoarele pentru reducerea emisiilor.

prin implementarea unor noi tehnologii mai curate în centralele electrice și în industrie, cum ar fi scrubberele (epuratoare de gaze) și catalizatoarele pentru reducerea emisiilor. Promovarea energiei regenerabile prin înlocuirea combustibililor fosili cu surse de energie regenerabilă, cum ar fi energia eoliană, energia solară și hidroenergia; fiecare dintre noi putem contribui prin reducerea utilizării automobilelor și folosirea unor soluții alternative de deplasare, precum transportul public, mersul pe bicicletă sau mersul pe jos, relatează specialiștii de la Live Science.

Îmbunătățirea eficienței energetice prin adoptarea unor măsuri eficiente în vederea creșterii eficienței energetice în industrie, în transport și în clădiri.

Implementarea unor politici stricte și reglementări pentru controlul emisiilor de poluanți atmosferici.

Educarea publicului cu privire la efectele negative pe care le are ploaia acidă și la modalitățile prin care fiecare dintre noi putem să contribuim la reducerea poluării.

Conservarea energiei prin oprirea produselor electronice și electrocasnice atunci când nu le folosești, folosirea unor echipamente mai eficiente din punct de vedere energetic.

Vezi şi cum se formează ploaia!

Urmărește-ne pe Google News