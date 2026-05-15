Ce trebuie să faci prima dată când primești un mesaj RO-Alert

Deși reflexul inițial poate fi de enervare sau panică, sistemul RO-Alert este conceput pentru a salva vieți. Când ești într-o zonă necunoscută, departe de casă, acest mesaj este adesea singurul tău contact rapid cu realitatea unei situații de urgență locale.

Primul instinct al multor turiști este să închidă rapid notificarea pentru a scăpa de zgomot. Greșit. Înainte de a face orice altceva, citește cu atenție textul mesajului. Acesta conține trei informații vitale: ce se întâmplă, unde se întâmplă și ce trebuie să faci.

Chiar dacă sunetul este deranjant, nu dezactiva alertele din setările telefonului; s-ar putea ca următorul mesaj să facă diferența dintre o vacanță reușită și o tragedie.

Tipuri de mesaje RO-Alert

1. Alertă de animale sălbatice (cel mai des urși)

Aceasta este, probabil, cea mai frecventă alertă primită de turiștii care își petrec vacanța în stațiunile montane din România (precum Valea Prahovei, Brașov, Harghita).

Dacă ești pe stradă sau pe un traseu, retrage-te imediat într-un spațiu închis (hotel, pensiune, restaurant). Nu încerca să te apropii pentru a face fotografii sau clipuri pentru rețelele sociale. Urșii sunt animale sălbatice imprevizibile, iar prezența lor în zonele locuite înseamnă adesea că sunt în căutare de hrană și pot fi agresivi.

Dacă ești în mașină, rămâi în autovehicul, închide geamurile și blochează portierele. Nu claxona excesiv, deoarece poți agita animalul.

Este important de notat faptul că este indicat să nu lași mâncare afară și să nu încerci sub nicio formă să hrănești animale.

2. Alerta de fenomene meteo extreme

Vremea se poate schimba dramatic în doar câteva minute, atât pe litoral, cât și la munte. Alertele de tip „Cod Portocaliu” sau „Cod Roșu” de fenomene meteo severe (nowcasting) necesită acțiune imediată.

Dacă ești la plajă sau piscină, e important să ieși imediat din apă. Adună-ți lucrurile rapid și adăpostește-te într-o clădire solidă. Umbrelele de plajă, corturile sau terasele ușoare nu oferă protecție împotriva vântului puternic sau a fulgerelor.

Dacă ești pe munte, coboară urgent de pe creste pentru a evita riscul de descărcări electrice. Evită adăpostirea sub copaci izolați, stânci singuratice sau în apropierea cursurilor de apă (care se pot umfla rapid).

Dacă ești la volan, trage pe dreapta într-un loc ferit (nu sub copaci care se pot rupe) și aprinde luminile de avarie. Așteaptă ca intensitatea ploii sau a grindinei să scadă.

3. Alerta de inundații

Aceste alerte sunt critice mai ales dacă ești cazat cu cortul, în campinguri aflate pe malul râurilor sau în zone de vale.

Cel mai important este să pleci imediat spre zonele aflate la altitudine mai mare. Nu aștepta să vezi apa crescând. O viitură lovește de obicei brusc și cu o forță uriașă.

În cazul în care te afli în trafic, nu încerca niciodată să traversezi la pas sau cu mașina un drum acoperit de ape curgătoare. Este nevoie de doar 15-20 de centimetri de apă în mișcare pentru a te dezechilibra și de aproximativ 30-50 de centimetri pentru ca o mașină să fie luată de viitură.

4. Alerta de incendiu de vegetație / pădure

Mai ales în perioadele de secetă prelungită, incendiile de vegetație se pot extinde cu repeziciune, surprinzând turiștii.

În primul rând, după ce primești o astfel de avertizare, trebuie să părăsești zona indicată în mesaj, în direcția opusă vântului și a frontului de foc. Dacă simți miros de fum intens, acoperă-ți nasul și gura cu o cârpă umedă (un tricou, un prosop) pentru a preveni inhalarea gazelor toxice.

De asemenea, este important să lași drumurile libere pentru mașinile de pompieri (ISU) și ambulanțe. Nu parca pe marginea drumurilor înguste de munte.

5. Alerte tehnologice, chimice sau biologice

Deși mai rare în timpul unei vacanțe obișnuite, accidentele industriale pot avea loc. Imediat după primirea unei astfel de avertizări, este esențial să intri imediat în cea mai apropiată clădire. Închide ușile, ferestrele și oprește sistemele de ventilație sau aerul condiționat care trag aer de afară.

Rămâi acolo și așteaptă un nou mesaj RO-Alert care să anunțe trecerea pericolului sau eventuale ordine de evacuare.

Nu vei primi o avertizare RO-Alert în caz de cutremur

Un mit comun printre români este că RO-Alert te va avertiza cu câteva secunde înainte de un seism. Acest lucru este fals. Sistemul RO-Alert nu emite mesaje anterior producerii unui cutremur pentru a nu genera panică generalizată (care ar putea produce mai multe victime decât seismul în sine pe scări sau la ieșirile din clădiri).

Alertele legate de cutremure pot veni doar după producerea acestora, cu instrucțiuni despre unde să găsești adăpost, puncte de prim-ajutor sau rute sigure.

