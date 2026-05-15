Ce trebuie să faci prima dată când primești un mesaj RO-Alert

Deși reflexul inițial poate fi de enervare sau panică, sistemul RO-Alert este conceput pentru a salva vieți. Când ești într-o zonă necunoscută, departe de casă, acest mesaj este adesea singurul tău contact rapid cu realitatea unei situații de urgență locale.

Primul instinct al multor turiști este să închidă rapid notificarea pentru a scăpa de zgomot. Greșit. Înainte de a face orice altceva, citește cu atenție textul mesajului. Acesta conține trei informații vitale: ce se întâmplă, unde se întâmplă și ce trebuie să faci.

Chiar dacă sunetul este deranjant, nu dezactiva alertele din setările telefonului; s-ar putea ca următorul mesaj să facă diferența dintre o vacanță reușită și o tragedie.

Tipuri de mesaje RO-Alert

1. Alertă de animale sălbatice (cel mai des urși)

Aceasta este, probabil, cea mai frecventă alertă primită de turiștii care își petrec vacanța în stațiunile montane din România (precum Valea Prahovei, Brașov, Harghita).

Dacă ești pe stradă sau pe un traseu, retrage-te imediat într-un spațiu închis (hotel, pensiune, restaurant). Nu încerca să te apropii pentru a face fotografii sau clipuri pentru rețelele sociale. Urșii sunt animale sălbatice imprevizibile, iar prezența lor în zonele locuite înseamnă adesea că sunt în căutare de hrană și pot fi agresivi.

Dacă ești în mașină, rămâi în autovehicul, închide geamurile și blochează portierele. Nu claxona excesiv, deoarece poți agita animalul.

Este important de notat faptul că este indicat să nu lași mâncare afară și să nu încerci sub nicio formă să hrănești animale.

2. Alerta de fenomene meteo extreme

Vremea se poate schimba dramatic în doar câteva minute, atât pe litoral, cât și la munte. Alertele de tip „Cod Portocaliu” sau „Cod Roșu” de fenomene meteo severe (nowcasting) necesită acțiune imediată.

Dacă ești la plajă sau piscină, e important să ieși imediat din apă. Adună-ți lucrurile rapid și adăpostește-te într-o clădire solidă. Umbrelele de plajă, corturile sau terasele ușoare nu oferă protecție împotriva vântului puternic sau a fulgerelor.

Dacă ești pe munte, coboară urgent de pe creste pentru a evita riscul de descărcări electrice. Evită adăpostirea sub copaci izolați, stânci singuratice sau în apropierea cursurilor de apă (care se pot umfla rapid).

Dacă ești la volan, trage pe dreapta într-un loc ferit (nu sub copaci care se pot rupe) și aprinde luminile de avarie. Așteaptă ca intensitatea ploii sau a grindinei să scadă.

3. Alerta de inundații

Aceste alerte sunt critice mai ales dacă ești cazat cu cortul, în campinguri aflate pe malul râurilor sau în zone de vale.

Cel mai important este să pleci imediat spre zonele aflate la altitudine mai mare. Nu aștepta să vezi apa crescând. O viitură lovește de obicei brusc și cu o forță uriașă.

În cazul în care te afli în trafic, nu încerca niciodată să traversezi la pas sau cu mașina un drum acoperit de ape curgătoare. Este nevoie de doar 15-20 de centimetri de apă în mișcare pentru a te dezechilibra și de aproximativ 30-50 de centimetri pentru ca o mașină să fie luată de viitură.

4. Alerta de incendiu de vegetație / pădure

Mai ales în perioadele de secetă prelungită, incendiile de vegetație se pot extinde cu repeziciune, surprinzând turiștii.

În primul rând, după ce primești o astfel de avertizare, trebuie să părăsești zona indicată în mesaj, în direcția opusă vântului și a frontului de foc. Dacă simți miros de fum intens, acoperă-ți nasul și gura cu o cârpă umedă (un tricou, un prosop) pentru a preveni inhalarea gazelor toxice.

De asemenea, este important să lași drumurile libere pentru mașinile de pompieri (ISU) și ambulanțe. Nu parca pe marginea drumurilor înguste de munte.

5. Alerte tehnologice, chimice sau biologice

Deși mai rare în timpul unei vacanțe obișnuite, accidentele industriale pot avea loc. Imediat după primirea unei astfel de avertizări, este esențial să intri imediat în cea mai apropiată clădire. Închide ușile, ferestrele și oprește sistemele de ventilație sau aerul condiționat care trag aer de afară.

Rămâi acolo și așteaptă un nou mesaj RO-Alert care să anunțe trecerea pericolului sau eventuale ordine de evacuare.

Nu vei primi o avertizare RO-Alert în caz de cutremur

Un mit comun printre români este că RO-Alert te va avertiza cu câteva secunde înainte de un seism. Acest lucru este fals. Sistemul RO-Alert nu emite mesaje anterior producerii unui cutremur pentru a nu genera panică generalizată (care ar putea produce mai multe victime decât seismul în sine pe scări sau la ieșirile din clădiri).

Alertele legate de cutremure pot veni doar după producerea acestora, cu instrucțiuni despre unde să găsești adăpost, puncte de prim-ajutor sau rute sigure.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Știri România 19:00
Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Știri România 18:51
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Parteneri
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Adevarul.ro
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
Stiri Mondene 17:51
Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Stiri Mondene 17:40
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
ObservatorNews.ro
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax.ro
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Mediafax.ro
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 17:44
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Politică 17:40
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
Fanatik.ro
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?