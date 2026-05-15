A fost finalizat cel de-al treilea segment de tunel de pe această linie

Peretele viitoarei stații de metrou a fost străpuns de Tunnel Boring Machine (TBM) „Sfânta Maria”. TBM-ul este un utilaj gigantic de înaltă tehnologie utilizat pentru a excava tuneluri cu o secțiune circulară, trecând printr-o varietate de straturi de sol și rocă.

Colosul tehnologic de 97 de metri lungime, poreclit adesea în limbaj popular „cârtiță”, a asamblat până în prezent 1.895 de inele de tunel între stațiile Tokyo și Piața Montreal, bifând astfel aproape jumătate din drumul de 6,6 km pe care îl are de parcurs până la conexiunea cu stația 1 Mai.

Scutul de forare „Sfânta Maria” excavează tunelul Liniei 2 pe Secțiunea SUD a Magistralei 6 de metrou, iar vineri a finalizat cel de-al treilea segment de tunel de pe această linie, potrivit unui comunicat de presă emis de Magistrala 6.

„Tunelul realizat până acum de utilajul cu lungime de 97 de metri, greutate de 600 de tone, cap de foraj cu diametrul de 6,60 metri, între viitoarele stații de metrou Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa – Piața Montreal, însumează aproape 3 km (2836 m liniari) excavați și 1895 de inele de tunel asamblate”, potrivit sursei citate.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și ai Metrorex.

„Străpungerea peretelui stației Piața Montreal de către TBM «Sfânta Maria» reprezintă un nou reper important în execuția Magistralei 6 de metrou, ritmul de avans al lucrărilor este dat de buna coordonare a tuturor celor implicați în proiect, de la constructori și până la finanțatori. Magistrala 6 va asigura o conexiune rapidă și modernă între rețeaua de metrou și Aeroportul Internațional Henri Coandă, contribuind semnificativ la dezvoltarea mobilității urbane în București”, a precizat Mariana Miclăuș, directorul general Metrorex, prezent la eveniment.

Are o lungime de 14,2 kilometri și cuprinde 12 stații noi

Magistrala 6 este o linie de metrou aflată în construcție, care va lega Gara de Nord de Aeroportul Internațional „Henri Coandă” (Otopeni). Va avea o lungime totală de 14,2 kilometri.

Principalele zone pe care le va deservi sunt: zona 1 Mai; zona Romexpo; zona Gara Băneasa și Aeroportul Băneasa; zonele rezidenţiale, comerciale și de afaceri din lungul DN1 între București și Otopeni; orașul Otopeni; terminalele sosiri/plecări ale Aeroportului Internațional „Henri Coandă”.

Proiectul este împărțit în două secțiuni, care conțin 12 stații:

prima secțiune, 1 Mai – Tokyo, care va avea o lungime de 6,6 kilometri și 6 stații (Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo);

a doua secțiune, Tokyo – Aeroport Otopeni, va avea un traseu de 7,6 km și 6 stații (Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu, Aeroport Otopeni).

Lucrările vor fi terminate în 2029, potrivit contractelor semnate, dar reprezentanții Ministerului Transporturilor au precizat pe 12 mai, pentru Libertatea, că este posibil ca termenul final de dare în folosință să fie 2030.



