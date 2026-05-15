Am încercat să aflăm mai multe detalii despre descoperirile edilului, aşa că am întrebat pe rând cinci instituții diferite unde ar putea să fie înregistrate și arhivate certificatele.

Acestea au transmis că fie nu dețin evidențe, fie ne-au redirecționat de la una la cealaltă, fără a confirma însă existența certificatelor menționate cu denumirea sau cu un număr de înregistrare specific.

OSIM a negat existența vreunui brevet pe numele primarului

Pentru a verifica dacă primarul Constanței, Vergil Chițac, deține cele șase certificate menționate de acesta, Libertatea a transmis prima dată o solicitare către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), instituția responsabilă cu înregistrarea brevetelor de invenție.

Instituția a negat existența unor astfel de certificate care să-l aibă titular pe edil.

„La OSIM nu există brevete de invenție […] care să-l aibă solicitant/inventator pe Chițac Vergil”, au transmis reprezentanții instituției.

Totodată, OSIM menționează o lege de pe vremea lui Nicolae Ceauşescu care privea invențiile şi inovațiile. Pe atunci, certificatele de inovator erau eliberate la nivelul întreprinderii până în 1992, atunci când legea a fost abrogată.

Academia Navală a indicat două unități militare unde ar putea fi brevetele

În perioada în care legea era încă în vigoare, Vergil Chițac nu avea mai mult de 30 de ani și ocupa, pe rând, funcțiile de asistent universitar și ulterior șef de lucrări la Academia Navală Mircea cel Bătrân.

Activitatea sa în cadrul instituției de învățământ militar s-a întins până în 2016, anul în care a intrat în politică și a devenit senator de Constanța.

Întrebați de brevetele edilului, reprezentanții instituției s-au rezumat să ne indice două arhive ale unor unități militare din Bucureşti, acolo unde le-am putea găsi.

„Având în vedere că domnul Vergil Chițac și-a încheiat activitatea la Academia Navală Mircea cel Bătrân în anul 2016, informațiile referitoare la solicitarea dumneavoastră pot fi găsite fie în arhiva U.M. 02550 S București, unitate care a emis, până în 1991, certificate de inovator, fie în arhiva U.M. 02150, unitate la care, conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. MS 63/03.07.1998, art. 86, lit. a), Academia Navală Mircea cel Bătrân a predat arhiva în care se regăseau înscrisuri cu privire la activitatea din perioada în care domnul Vergil Chițac a fost încadrat la instituția noastră”, a transmis ANMB.

Răspunsul academiei nu clarifică dacă brevetele pot fi identificate în mod concret după denumire sau vreun număr specific.

În acest context, am solicitat un punct de vedere de la Ministerul Apărării Naționale (MApN), instituție în subordinea căreia se află cele două garnizoane vizate.

Ministerul Apărării ne-a trimis către Arhivele Militare Naționale Române

Reprezentanții ministerului au susținut că informațiile solicitate nu sunt de interes public, ci reprezintă „informații de arhivă” care pot fi consultate fie la autor, respectiv Vergil Chițac, fie în baza Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, prin intermediul unităților deținătoare.

Totodată, instituția a precizat că fondul arhivistic care include și dosarul privind inovațiile și certificatele de inovator a fost transferat către unitatea arhivatoare a Statului-Major al Forțelor Navale.

Prin urmare, Ministerul Apărării ne-a redirecționat către Arhivele Militare Naționale Române (AMNR), instituție care dispune de două depozite de arhivă în cadrul UM 02405 și UM 02493, ambele din județul Argeș, fiind altele decât cele indicate de Academia Navală.

„Brevetele menționate nu au fost arhivate şi nici înregistrate în cadrul instituției noastre”

Pe 6 mai 2026, ANMR a transmis la solicitarea reporterului Libertatea că brevetele primarului municipiului Constanța nu se află, de fapt, în arhivele sale.

„Structura noastră nu deține informații despre brevetele menționate. Nu sunt arhivate şi nici înregistrate în cadrul instituției noastre”, au spus reprezentanții Arhivelor Militare Naționale Române.

Instituția ne-a indicat alte două locuri unde pot fi aceste brevete, unul dintre acestea este Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), acolo unde am întrebat prima dată.

Nici ACTTM nu deține evidențe legate de certificatele edilului

Cealaltă instituție indicată este Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (ACTTM), pe care am întrebat-o la rândul său despre inovațiile primarului Constanței.

Într-un răspuns transmis reporterului Libertatea, reprezentanții agenției au precizat că pe numele edilului nu există evidențe privind certificate de inovator sau brevete de invenție.

„Ca urmare a solicitării d-voastră, vă informăm că domnul Vergil Chițac nu figurează în evidențele noastre ca fost sau actual angajat și nici nu există în arhiva unității noastre înregistrări cu privire la existența unor certificate de inovator sau brevete de invenție având ca autor aceeași persoană”, a transmis ACTTM.

Văzând că nu putem să aflăm unde se află aceste certificate, am decis să-l contactăm pe primarul municipiului Constanța.

Primar: „Am avut copii după ele, dar nu le mai am”

Întrebat unde se află brevetele sale de inovator și dacă le poate pune la dispoziție, Vergil Chițac a declarat, într-un răspuns transmis în scris, că documentele s-ar afla în arhiva Ministerul Apărării Naționale și că nu mai deține copii ale acestora.

„Eu am avut copii după ele (brevetele – n.red.), dar nu le mai am. Cred că sunt în arhiva MApN. Am fost membru în echipa de lucru a unor lucrări de laborator la disciplina Rezistența Materialelor. Echipa era condusă de regretatul profesor Garabet Kumbetlian. De asemenea, aceste brevete de inovație mi-au folosit la promovarea în funcțiile didactice. Acestea se întâmplau acum 40 de ani, când eram tânăr asistent universitar”, a transmis edilul din Constanța.

