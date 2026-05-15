Am încercat să aflăm mai multe detalii despre descoperirile edilului, aşa că am întrebat pe rând cinci instituții diferite unde ar putea să fie înregistrate și arhivate certificatele.

Acestea au transmis că fie nu dețin evidențe, fie ne-au redirecționat de la una la cealaltă, fără a confirma însă existența certificatelor menționate cu denumirea sau cu un număr de înregistrare specific.

OSIM a negat existența vreunui brevet pe numele primarului

Pentru a verifica dacă primarul Constanței, Vergil Chițac, deține cele șase certificate menționate de acesta, Libertatea a transmis prima dată o solicitare către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), instituția responsabilă cu înregistrarea brevetelor de invenție.

Pe urmele brevetelor. Cinci instituții diferite au ridicat din umeri când au fost întrebate de certificatele de inovator ale primarului Constanței, Vergil Chițac, trecute de acesta în CV. OSIM: „Nu există”
Platforma edilului Vergil Chițac în care susține că deține șase brevete. Foto: captură de ecran

Instituția a negat existența unor astfel de certificate care să-l aibă titular pe edil.

„La OSIM nu există brevete de invenție […] care să-l aibă solicitant/inventator pe Chițac Vergil”, au transmis reprezentanții instituției.

Răspunsul transmis de OSIM

Totodată, OSIM menționează o lege de pe vremea lui Nicolae Ceauşescu care privea invențiile şi inovațiile. Pe atunci, certificatele de inovator erau eliberate la nivelul întreprinderii până în 1992, atunci când legea a fost abrogată.

Academia Navală a indicat două unități militare unde ar putea fi brevetele 

În perioada în care legea era încă în vigoare, Vergil Chițac nu avea mai mult de 30 de ani și ocupa, pe rând, funcțiile de asistent universitar și ulterior șef de lucrări la Academia Navală Mircea cel Bătrân.

Activitatea sa în cadrul instituției de învățământ militar s-a întins până în 2016, anul în care a intrat în politică și a devenit senator de Constanța.

Vergil Chițac

Întrebați de brevetele edilului, reprezentanții instituției s-au rezumat să ne indice două arhive ale unor unități militare din Bucureşti, acolo unde le-am putea găsi.

„Având în vedere că domnul Vergil Chițac și-a încheiat activitatea la Academia Navală Mircea cel Bătrân în anul 2016, informațiile referitoare la solicitarea dumneavoastră pot fi găsite fie în arhiva U.M. 02550 S București, unitate care a emis, până în 1991, certificate de inovator, fie în arhiva U.M. 02150, unitate la care, conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. MS 63/03.07.1998, art. 86, lit. a), Academia Navală Mircea cel Bătrân a predat arhiva în care se regăseau înscrisuri cu privire la activitatea din perioada în care domnul Vergil Chițac a fost încadrat la instituția noastră”, a transmis ANMB.

Răspunsul transmis din partea ANMB

Răspunsul academiei nu clarifică dacă brevetele pot fi identificate în mod concret după denumire sau vreun număr specific. 

În acest context, am solicitat un punct de vedere de la Ministerul Apărării Naționale (MApN), instituție în subordinea căreia se află cele două garnizoane vizate.

Ministerul Apărării ne-a trimis către Arhivele Militare Naționale Române

Reprezentanții ministerului au susținut că informațiile solicitate nu sunt de interes public, ci reprezintă „informații de arhivă” care pot fi consultate fie la autor, respectiv Vergil Chițac, fie în baza Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, prin intermediul unităților deținătoare.

Totodată, instituția a precizat că fondul arhivistic care include și dosarul privind inovațiile și certificatele de inovator a fost transferat către unitatea arhivatoare a Statului-Major al Forțelor Navale.

Prin urmare, Ministerul Apărării ne-a redirecționat către Arhivele Militare Naționale Române (AMNR), instituție care dispune de două depozite de arhivă în cadrul UM 02405 și UM 02493, ambele din județul Argeș, fiind altele decât cele indicate de Academia Navală.

„Brevetele menționate nu au fost arhivate şi nici înregistrate în cadrul instituției noastre”

Pe 6 mai 2026, ANMR a transmis la solicitarea reporterului Libertatea că brevetele primarului municipiului Constanța nu se află, de fapt, în arhivele sale. 

„Structura noastră nu deține informații despre brevetele menționate. Nu sunt arhivate şi nici înregistrate în cadrul instituției noastre”, au spus reprezentanții Arhivelor Militare Naționale Române.

Răspunsul oferit de ANMR

Instituția ne-a indicat alte două locuri unde pot fi aceste brevete, unul dintre acestea este Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), acolo unde am întrebat prima dată.

Nici ACTTM nu deține evidențe legate de certificatele edilului

Cealaltă instituție indicată este Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (ACTTM), pe care am întrebat-o la rândul său despre inovațiile primarului Constanței. 

Într-un răspuns transmis reporterului Libertatea, reprezentanții agenției au precizat că pe numele edilului nu există evidențe privind certificate de inovator sau brevete de invenție.

„Ca urmare a solicitării d-voastră, vă informăm că domnul Vergil Chițac nu figurează în evidențele noastre ca fost sau actual angajat și nici nu există în arhiva unității noastre înregistrări cu privire la existența unor certificate de inovator sau brevete de invenție având ca autor aceeași persoană”, a transmis ACTTM. 

Răspunsul transmis de Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (ACTTM)

Văzând că nu putem să aflăm unde se află aceste certificate, am decis să-l contactăm pe primarul municipiului Constanța.

Primar: „Am avut copii după ele, dar nu le mai am”

Întrebat unde se află brevetele sale de inovator și dacă le poate pune la dispoziție, Vergil Chițac a declarat, într-un răspuns transmis în scris, că documentele s-ar afla în arhiva Ministerul Apărării Naționale și că nu mai deține copii ale acestora.

„Eu am avut copii după ele (brevetele – n.red.), dar nu le mai am. Cred că sunt în arhiva MApN. Am fost membru în echipa de lucru a unor lucrări de laborator la disciplina Rezistența Materialelor. Echipa era condusă de regretatul profesor Garabet Kumbetlian. De asemenea, aceste brevete de inovație mi-au folosit la promovarea în funcțiile didactice. Acestea se întâmplau acum 40 de ani, când eram tânăr asistent universitar”, a transmis edilul din Constanța.

tomitan 15.05.2026, 08:04

Până la brevete si certificate ,mai intâi să explice cum a ajuns amiral. Amiral când el n-a condus in viata lui o flotă și n-a participat in viata lui la o misiune militară, ci doar la șprițurile si chiolhanele trase la baza nautică de pe malul lacului Sutghiol, cea din Palazu. Petrov , turnatorul securist care ne da sfaturi cine sa devina premier sau cum sa reformam economia( culmea numai odraslei lui nu-i da sfaturi cum sa se fereasca de dosarele penale) , la inaltat la rangul de amiral cu o stea pe Mos Teacă.Știati ca a modificat statutul Academiei Navale ca sa-l faca amiral?A doua stea i-a fost data de catre Dulap dupa un apel al bocancilor la Cotroceni.Aceasta este România Africană, avem Academie Navala& amirali , dar n-avem flota( si Salvamarul stau mai bine), iar Constanta prin votul cetățenilor ,ptr ca asa este in democratie, s-a ales cu aceasta caricatură.Faza este ca celebra carută s-a rasturnat si a doua oară la Constanta,2024.Ne place sa fim tâmpii Europei.

Avatar comentarii

TheRealGicaContra 15.05.2026, 10:27

Carieră de Moș Teacă! O rușine de om...

Avatar comentarii

Stan52 15.05.2026, 10:59

Verificarea existenței oricărui brevet de invenție se face pe platforma OSIM, sau, mai simplu pe ,,espacenet\" care este o platformă ce conține toate brevetele din lume, începând cu anul 1900 și până astăzi (Această platformă însumează rezultatele naționale din toate statele, cazul nostru OSIM)).Tot ce e la OSIM este și în Espacenet. Am verificat eu numele Chițac Virgil și nu are niciun brevet. Puteți verifica dumneavoastră pe telefon: scrieți pe google ,,espacenet-home page\" și dați căutare, apoi dați clic pe rezultatul ,,espacenet- home page\"; pagina care se deschide conține un dreptunghi în care scrieți numele ca în buletin (Chițac Virgil) și dați căutare; dacă găsește vă afișează toate brevetele cu tot ce conține.Dacă nu găsește vă spune că nu are.

