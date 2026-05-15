La casele de marcat din Germania a apărut un anunț cu următorul text: „Vă rugăm să evitați plata cu numerar, chiar și sume mici”, relateză Merkur.de.

Acest îndemn a declanșat o adevărată furtună pe rețelele de socializare, în special pe platformele X și Reddit. Clienții sunt împărțiți în două tabere.

Criticii consideră că gestul este un atac la adresa libertății de alegere și a protecției datelor. Mulți germani sunt adepți ai proverbului „Nur Bares ist Wahres” (Doar numerarul este adevărata valoare).

Pe de altă parte, susținătorii sunt de părere că plățile digitale sunt mai rapide, mai igienice și reduc costurile de gestionare a banilor pentru magazin.

„Comercianții independenți își conduc magazinele în calitate de antreprenori și, prin urmare, decid singuri asupra gamei de produse, a proceselor organizatorice din cadrul magazinelor și chiar a informațiilor specifice magazinului privind metodele de plată preferate”, a transmis Edeka.

Compania a precizat că nu intenționează să renunțe la numerar: „În general, observăm că metodele de plată fără numerar sunt populare în rândul clienților noștri. În același timp, plățile în numerar continuă să joace un rol important. Prin urmare, le oferim clienților noștri, în mod firesc, opțiunea de a utiliza toate metodele de plată comune din magazinele noastre – de la numerar la plata contactless.”

Deși textul nu interzice numerarul, se „recomandă insistent” plățile digitale. Motivele invocate de retaileri, în general, pentru astfel de măsuri sunt:

Reducerea timpului de așteptare la cozi.

Eliminarea riscurilor legate de transportul și numărarea banilor.

Lipsa monedelor pentru rest (o problemă recurentă în unele regiuni).

Deși numerarul este considerat „mijloc legal de plată”, comercianții pot restricționa anumite modalități dacă anunță acest lucru clar înainte ca tranzacția să înceapă. Totuși, în acest caz, este vorba doar de o rugăminte, nu de o obligație.

