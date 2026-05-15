Salariul net și mediu primit de un vânzător

La mijlocul lunii mai, Lidl România afișează o ofensivă majoră pe piața muncii, având active peste 160 de anunțuri de angajare. Ofertele sunt disponibile atât pe platforma proprie de recrutare, cât și pe site-urile de profil, vizând numeroase localități din țară.

Dintre acestea, peste jumătate dintre ele, mai exact 86, sunt pentru postul de vânzător. În funcție de localitate, salariul brut este cuprins între 5.300 și 5.830 de lei pentru un program de lucru de 8 ore. Suma netă (în mână – n.r.) pe care o vei primi lunar este între 3.100 și 3.410 lei. Pe lângă salariul brut/net sunt oferite și tichete de masă, iar angajații beneficiază de sporuri salariale atractive pentru weekend sau sărbători legale, precum și alte bonusuri.

„Venit mediu brut lunar de 7.600 RON raportat la norma de lucru menționată în anunț (include salariu brut, tichete de masă, bonusuri și sporuri)”, potrivit Lidl, care caută 18 vânzători în magazine din București, precum și alții în Constanța, Pitești, Brașov, Cluj-Napoca etc.

Sunt căutate persoane care au absolvit cel puțin 8 clase, iar experiența pe un post asemănător reprezintă avantaj. Pentru echilibrul dintre viața personală și cea profesională, se oferă un program de lucru în ture (dimineață/după-amiază) și în weekend, cu două zile libere pe săptămână.

Cât primește „în mână” personalul pentru curățenie

Lidl angajează și personal de serviciu. Sunt disponibile, în acest moment, 27 de posturi, potrivit site-ului companiei. Sunt căutate persoane care au absolvit cel puțin ciclul primar de învățământ, adică minimum 4 clase. Se oferă un program de lucru în ture, cu două zile libere pe săptămână.

Persoanele angajate pe acest post se vor ocupa de curățenia din interiorul și exteriorul magazinului cu precădere în grupurile sanitare și parcare, dar și pe sala de vânzare.

Salariul net pe care îl primești lunar în mână este de aproximativ 3.100 – 3.300 de lei (5.300 – 5500 lei brut) pentru un contract full-time. La acest salariu se mai adaugă tichetele de masă, sporurile de weekend și bonusurile de performanță.

„Venit mediu brut lunar de 7600 RON raportat la norma de lucru menționată în anunț (include salariu brut, tichete de masă, bonusuri și sporuri)”, potrivit companiei.

De asemenea, sunt și magazine Lidl care caută personal pentru curățenie pentru o perioadă de doar 4 ore, adică part-time. În acest caz, salariile nete sunt de aproximativ 1.600-1.700 de lei (2.600 – 2.775 de lei brut), la care se mai adaugă tichete de masă, bonusuri sau sporuri.

Salariul primit lunar de un șef de tură

Retailerul german caută și 10 responsabili de tură în București, Suceava, Roșiorii de Vede etc. Pentru acest post, dacă luăm în considerare un program full-time, de 8 ore, se primește un salariu brut cuprins între 6.650 și 7.120 de lei, echivalentul unui salariu „în mână” de aproximativ 3.890 – 4.160 de lei, la care se adaugă valoarea tichetelor de masă, prime, bonusuri și sporuri.

„Venit mediu brut lunar de 9100 RON raportat la norma de lucru menționată în anunț (include salariu brut, tichete de masă, prime, bonusuri și sporuri)”, potrivit companiei.

Persoanele care ocupă acest post sunt responsabile de activități administrative, de coordonarea echipei de vânzători și se asigură că activitatea în magazin se desfășoară eficient. Sunt căutate persoane care au minimum un an de experiență profesională în domeniu, au absolvit studii liceale sau minimum 11 clase. De asemenea, trebuie să ai disponibilitate pentru un program de lucru în ture și în weekend.

Se caută manageri și manageri adjuncți de magazin

Lidl mai caută și manageri de magazin în Țăndărei, Constanța, Sighișoara sau Tulcea, menționând că oferă un „salariu competitiv” și „un pachet complex de beneficii”, fără a menționa suma exactă.

Se angajează și manageri adjuncți de magazin, fiind oferit un salariu brut cuprins între 8.320 și 8.500 de lei, suma pe care o primești în mână fiind de aproximativ 4.860 – 4.970 de lei, plus tichete de masă, bonusuri și sporuri.

