Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 16 – 22 mai 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 16 – 22 mai 2026

Zodia Berbec. Marte îi va face pe unii Berbeci să evalueze corect o stare de fapt și să accepte ideea că trebuie să se mobilizeze pentru a câștiga bani ca formă necesară de protecție prin economie și activități profesionale retribuite. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 16 – 22 mai 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 16 – 22 mai 2026

Zodia Taur. Posibile consecințe bănești ca urmare a modificării statutului lor socio-profesional determinat inițiativele venite din partea „oficialilor” care îi vor pune pe Tauri în fața faptului împlinit fără să le dea posibilitatea să formuleze o opoziție. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 16 – 22 mai 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 16 – 22 mai 2026

Zodia Gemeni. Luna va străbate casa I a personalității și le va insufla nativilor care aparțin acestei zodii dezinvoltură, spontaneitate, bună-dispoziție, inițiative interesante și o bună capacitate de a se exprima în public. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 16 – 22 mai 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 16 – 22 mai 2026

Zodia Rac. Un rol în acest proces declanșat de faza Lunii Noi îl va avea planeta Marte, când va intra în zodia Taurului și timp în care va patrona evenimente la care nativii își vor putea lărgi cercul de prieteni și relațiile sociale. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 16 – 22 mai 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 16 – 22 mai 2026

Zodia Leu. Context astral marcat de influența Lunii Noi în Taur, care va avea darul de a determina noi conjuncturi în relațiile sociale sau noi ipostaze în viața profesională. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 16 – 22 mai 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 16 – 22 mai 2026

Zodia Fecioară. Unii ar putea specula un context oficial sau public în care prezența și prestația lor (intervenție, argumentație, explicație, disertație, conferință, opinie într-o consultare) să fie apreciată. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 16 – 22 mai 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 16 – 22 mai 2026

Zodia Balanță. Întâlniri importante. Atenție la evoluția relațiilor parteneriale, a desfășurării unui litigiu pe fondul celor nouă cuadraturi formate între planetele în tranzit prin Rac și cele în tranzit prin Berbec. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 16 – 22 mai 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 16 – 22 mai 2026

Zodia Scorpion. Echilibru și pragmatism în relațiile parteneriale, mai ales în abordările cu asociații, cu colegii de proiect, cu părțile unui contract. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 16 – 22 mai 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 16 – 22 mai 2026

Zodia Săgetător. Sectorul comunicării se arată a fi dinamic dar mai greu de gestionat. Deplasările s-ar putea asocia cu evenimente neprevăzute iar examenele vor fi marcate de încurcături sau situații confuze. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 16 – 22 mai 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 16 – 22 mai 2026

Zodia Capricorn. Echilibru afectiv; nevoie de consolidare a unei relații ale căror deficiențe vor fi evidențiate de Luna Nouă, în Taur, din 16 mai, care le va impune să opereze schimbările necesare pentru ca una sau mai multe relații să funcționeze armonios. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 16 – 22 mai 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 16 – 22 mai 2026

Zodia Vărsător. Stare organică bună, ameliorări vizibile ale stării de sănătate afectate, în ultima vreme, de un accident, de o operație sau de agravarea unei boli cronice, datorate prezenței planetei Venus în acest sector. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 16 – 22 mai 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 16 – 22 mai 2026

Zodia Pești. Peștii vor simți nevoia să-și consolideze sau să-și explice ori să-și argumenteze o opinie, o decizie, o convingere printr-un plus de informații sigure. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 16 – 22 mai 2026.

