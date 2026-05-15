Proiectul său, „PizzaFromBalcony”, funcționează de mai bine de doi ani, dar a devenit viral pe rețelele de socializare în luna aprilie a acestui an, informează Curly Tales.

Ideea a început ca un simplu experiment, dar a atras atenția locuitorilor din zonă, care au fost încântați de conceptul de a comanda pizza direct dintr-un apartament, fără a merge la restaurant.

@dailymail A man in Oslo has gone viral after transforming his apartment balcony into a makeshift pizza restaurant - racking up 70 orders in just 90 minutes 🍕 Customers queued in the street below while fresh sourdough pizzas were lowered down from the balcony in baskets, complete with live jazz music and 'Italian vibes.' The quirky pop-up has exploded online, with social media users calling it the ultimate work-from-home setup. 🎥 Instagram / pizzafrombalcony #pizza #viral #oslo #pizzafrombalcony ♬ original sound - Daily Mail

PizzaFromBalcony oferă pizza coaptă pe piatră, preparată într-un cuptor mic amplasat chiar pe balcon. Totul este organizat în zile bine stabilite, anunțate pe rețelele de socializare. Comenzile sunt coborâte către clienții aflați sub balcon cu ajutorul unei frânghii.

Bărbatul gestionează singur afacerea

În prezent, el continuă să gestioneze singur întreaga afacere, de la prepararea pizzei până la livrare.

Un alt motiv pentru care această inițiativă a devenit atât de populară este costul redus al afacerii. Fără chirie pentru un spațiu comercial și cu o investiție inițială modestă, proprietarul a găsit o metodă ingenioasă de a aduce mâncarea preferată a multora la îndemâna lor.

