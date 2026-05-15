Totuși, parcă îți vine să pui mâna pe ceva, pe un ciocan – caută-l în debara, pe balcon! – și să lovești inflația (10,71%). Să-i tragi câteva și s-o faci mai mică (4,71%?). Ba mai mult: s-o strivești. S-o faci una cu pământul, s-o uiți, să dispară din viața ta.

De unde această pornire violentă? De unde această furie? Doar ai umblat prin piața din cartierul tău toată luna aprilie și ai văzut cum au crescut prețurile în fiecare săptămână, la fiecare tarabă. Deci, așteptările tale s-au confirmat: 10,71% în aprilie. Prețurile nu te-au înfuriat când a trebuit să scoți banii din portofel pentru un kilogram de cartofi sau o bucată de telemea de oaie – trebuie să mănânci – dar inflația asta, consemnată într-o știre de presă, te face să-ți pierzi cumpătul.

Uită de ciocan. Calm! Cu calm ai să treci și prin… inflație. Îți amintești îndemnul președintelui Nicușor Dan referitor la criza politică. Dar nu poți să mai fii calm când te gândești că, în luna mai, inflația va avea o valoare mai mare, și mai mare în iunie și iulie, și tot așa. Din inflație în inflație se duce viața ta la dracu…

Nu te poți obișnui cu ideea că vei trăi în inflație. Pentru că nimic nu te încurajează să speri că inflația se va reduce prea curând. Nimic. În schimb, liderii politici vor continua să țină discursuri despre cât de bine se trăiește în România și îți vor vinde promisiuni la kilogram. Analiștii și ziariștii înregimentați ideologic vor lansa estimări optimiste.

Ți-e silă de propagandă, de minciuni, de aceste mizerii. Ai crezut că numai epoca lui Nicolae Ceaușescu a fost plină de mizerii. Poftim, după 36 de ani, aceleași mizerii: minciuni și propagandă. Slugărnicia și pupincurismul sunt mai evidente decât la congresele PCR. Lingăii parcă s-au înmulțit și sunt peste tot: guvern, parlament, partide, presă, ONG-uri; oriunde te învârți, dai peste ei. Ăștia nu sunt furioși din cauza inflației? Cum trăiesc cu inflația asta? De unde au bani ca să nu le pese de inflație? Ție îți pasă, te enervezi, suferi ca un fraier din cauza inflației.

Totuși, e bine: atâta timp cât există inflație și te enervează, înseamnă că trăiești. Intens. Îți vine să-ți tragi palme în fața oglinzii pentru ce ai gândit acum: „inflația îți confirmă că trăiești”. A intrat în viața ta și nu mai poți scăpa de ea. Poți să te speli cu peria (dar n-ai apă caldă), să-ți administrezi purgative ca s-o elimini la closet, să-ți bagi degetele pe gât ca să vomiți, nu poți s-o elimini.

În farmacie nu există un medicament care să-ți aline durerea de la inflație. Nu există un medic chirurg care să te opereze de inflație. Este acolo, în știrea zilei: 10,71%. Este în piața din cartier, în supermarket, în fiecare colț al lumii în care te învârți. Este cu tine. Dușmanul tău, pe care nu poți să-l înfrângi. Inflația te va doborî. Psihic.

Ai putea să te baricadezi în casă. Să tai cablul TV, să te deconectezi de la curentul electric, să tai și gazul. Să trăiești ca omul din grotă. (Tu chiar știi cum trăia omul ăla?) În grota ta, ca să scapi de inflație. Te lungești în pat, îți pui mâinile pe piept și aștepți. Ce naiba aștepți? Să treacă inflația. Poziția asta este recomandată pensionarilor din România, care supraviețuiesc fără indexări ale pensiilor.

Așteptați cu toții să vină moartea să vă ia din abisul inflației și să vă ducă în ceruri. Acolo nu-i inflație. Sfântul Petru controlează cu strictețe prețurile și masa monetară. Inflația cerească este mult mai suportabilă decât cea pământească. Uite așa mor oamenii din cauza inflației!

Inflația din aprilie (10,71%), dacă reușești să fii calm, ca Nicușor Dan, te invită la neputință și resemnare. Neputincios și resemnat, ca un cetățean al României prăbușite. Te invită la văicăreli și lamentări, la depresie și boală. Nimic nou despre calitatea vieții din România. Dormi cu ea în loc de pernă, spală-te cu ea în loc de apă caldă, respiră aerul poluat al inflației, acceptă să-ți bubuie în timpane sirena inflației, adaptează-te să trăiești armonios (ha, ha!) cu inflația. Nu vei putea s-o domolești, s-o îmblânzești sau s-o elimini din viața ta.

Astfel încât adoptă măsuri urgente: taie cât poți de mult din cheltuieli. (Vezi? Deja ai început să gândești ca un economist!) Taie tot ce-i de prisos din viața ta! Taie o bucată din viața ta! Ca să supraviețuiești inflației. Într-o zi, poate ai să te împrietenești cu ea și chiar vei ajunge s-o lauzi, s-o prețuiești, s-o pui la loc de cinste: meriți tot ce-i mai bun din inflație.

Revii la inflația din aprilie: 10,71%. Poate că în luna mai va fi mai bine – gândești tâmp, dar măcar ai o speranță.

