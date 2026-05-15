Totuși, parcă îți vine să pui mâna pe ceva, pe un ciocan – caută-l în debara, pe balcon! – și să lovești inflația (10,71%). Să-i tragi câteva și s-o faci mai mică (4,71%?). Ba mai mult: s-o strivești. S-o faci una cu pământul, s-o uiți, să dispară din viața ta.

De unde această pornire violentă? De unde această furie? Doar ai umblat prin piața din cartierul tău toată luna aprilie și ai văzut cum au crescut prețurile în fiecare săptămână, la fiecare tarabă. Deci, așteptările tale s-au confirmat: 10,71% în aprilie. Prețurile nu te-au înfuriat când a trebuit să scoți banii din portofel pentru un kilogram de cartofi sau o bucată de telemea de oaie – trebuie să mănânci – dar inflația asta, consemnată într-o știre de presă, te face să-ți pierzi cumpătul.

Uită de ciocan. Calm! Cu calm ai să treci și prin… inflație. Îți amintești îndemnul președintelui Nicușor Dan referitor la criza politică. Dar nu poți să mai fii calm când te gândești că, în luna mai, inflația va avea o valoare mai mare, și mai mare în iunie și iulie, și tot așa. Din inflație în inflație se duce viața ta la dracu… 

Nu te poți obișnui cu ideea că vei trăi în inflație. Pentru că nimic nu te încurajează să speri că inflația se va reduce prea curând. Nimic. În schimb, liderii politici vor continua să țină discursuri despre cât de bine se trăiește în România și îți vor vinde promisiuni la kilogram. Analiștii și ziariștii înregimentați ideologic vor lansa estimări optimiste. 

Ți-e silă de propagandă, de minciuni, de aceste mizerii. Ai crezut că numai epoca lui Nicolae Ceaușescu a fost plină de mizerii. Poftim, după 36 de ani, aceleași mizerii: minciuni și propagandă. Slugărnicia și pupincurismul sunt mai evidente decât la congresele PCR. Lingăii parcă s-au înmulțit și sunt peste tot: guvern, parlament, partide, presă, ONG-uri; oriunde te învârți, dai peste ei. Ăștia nu sunt furioși din cauza inflației? Cum trăiesc cu inflația asta? De unde au bani ca să nu le pese de inflație? Ție îți pasă, te enervezi, suferi ca un fraier din cauza inflației.

Totuși, e bine: atâta timp cât există inflație și te enervează, înseamnă că trăiești. Intens. Îți vine să-ți tragi palme în fața oglinzii pentru ce ai gândit acum: „inflația îți confirmă că trăiești”. A intrat în viața ta și nu mai poți scăpa de ea. Poți să te speli cu peria (dar n-ai apă caldă), să-ți administrezi purgative ca s-o elimini la closet, să-ți bagi degetele pe gât ca să vomiți, nu poți s-o elimini. 

În farmacie nu există un medicament care să-ți aline durerea de la inflație. Nu există un medic chirurg care să te opereze de inflație. Este acolo, în știrea zilei: 10,71%. Este în piața din cartier, în supermarket, în fiecare colț al lumii în care te învârți. Este cu tine. Dușmanul tău, pe care nu poți să-l înfrângi. Inflația te va doborî. Psihic.

Ai putea să te baricadezi în casă. Să tai cablul TV, să te deconectezi de la curentul electric, să tai și gazul. Să trăiești ca omul din grotă. (Tu chiar știi cum trăia omul ăla?) În grota ta, ca să scapi de inflație. Te lungești în pat, îți pui mâinile pe piept și aștepți. Ce naiba aștepți? Să treacă inflația. Poziția asta este recomandată pensionarilor din România, care supraviețuiesc fără indexări ale pensiilor. 

Așteptați cu toții să vină moartea să vă ia din abisul inflației și să vă ducă în ceruri. Acolo nu-i inflație. Sfântul Petru controlează cu strictețe prețurile și masa monetară. Inflația cerească este mult mai suportabilă decât cea pământească. Uite așa mor oamenii din cauza inflației!

Inflația din aprilie (10,71%), dacă reușești să fii calm, ca Nicușor Dan, te invită la neputință și resemnare. Neputincios și resemnat, ca un cetățean al României prăbușite. Te invită la văicăreli și lamentări, la depresie și boală. Nimic nou despre calitatea vieții din România. Dormi cu ea în loc de pernă, spală-te cu ea în loc de apă caldă, respiră aerul poluat al inflației, acceptă să-ți bubuie în timpane sirena inflației, adaptează-te să trăiești armonios (ha, ha!) cu inflația. Nu vei putea s-o domolești, s-o îmblânzești sau s-o elimini din viața ta. 

Astfel încât adoptă măsuri urgente: taie cât poți de mult din cheltuieli. (Vezi? Deja ai început să gândești ca un economist!) Taie tot ce-i de prisos din viața ta! Taie o bucată din viața ta! Ca să supraviețuiești inflației. Într-o zi, poate ai să te împrietenești cu ea și chiar vei ajunge s-o lauzi, s-o prețuiești, s-o pui la loc de cinste: meriți tot ce-i mai bun din inflație.

Revii la inflația din aprilie: 10,71%. Poate că în luna mai va fi mai bine – gândești tâmp, dar măcar ai o speranță.            

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

parpalache 15.05.2026, 20:15

Inflație?Incorect!Inflație-in sensul clasic- este atunci când cresc concomitent și salariile/pensiile și prețurile!Circula prea mulți bani pentru aceiași cantitate de bunuri/servicii!Dar acum este doar...un JAF!Tolerat,chiar ncurajat! Pentru ca crescând prețurile,cresc și veniturile incasate de stat sub forma de tva!Cauze?Pai sa nu uitam ca prețurile la gaze,la medicamente,la materialele de construcție s-au dublat-iar ale carburanților aproape la fel...din 2020!De pretexte nu duceau lipsa!Mai intâi pandemia,apoi razboiul din Ucraina(unde nu e inflație)!Acum majorarea tva și...bombardarea Iranului!Cu toate ca efectele adevarate vor aparea abia peste 3 luni!!Ce face Protecția Consumatorului?Puah!Ce face Guvernul?Nu e clar?Dar ce fac cetațenii?S-au mirat și sondajele europene când au constatat ca românii sunt cei mai...mulțumiți!!!Ei ies in strada-scoși de ong-uri și de usr-ca nu știu cine a plagiat,pentru independența justiției(!),dar niciodata contra majorarii impozitelor și prețurilor!

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Știri România 19:00
Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Știri România 18:51
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Parteneri
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Adevarul.ro
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
Fanatik.ro
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
Stiri Mondene 17:51
Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Stiri Mondene 17:40
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
ObservatorNews.ro
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax.ro
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Mediafax.ro
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 17:44
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Politică 17:40
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?