Potrivit studiului, companiile întâmpină dificultăți în a găsi personal calificat pentru posturi precum șoferi de transport public, electricieni, instalatori, sudori sau tehnicieni de întreținere, relatează cotidianul italian Quotidiano di Puglia.

O cauză principală ar fi tendința tot mai accentuată a absolvenților de liceu – 48,9% în 2026, în creștere cu aproape 20% față de 2025 – de a evita meseriile tehnice și practice. Quotidiano di Puglia subliniază că, în contrast, meseriile care necesită o pregătire academică avansată nu oferă aceleași perspective de angajare.

O scenă emblematică din filmul italian „Smetto quando voglio” ilustrează această realitate: un antropolog încearcă să ascundă faptul că este absolvent pentru a obține un loc de muncă pe un șantier.

Totodată, peste 10.800 de locuri de muncă sunt disponibile în luna mai în regiunea Friuli Venezia Giulia din nord-estul Italiei, însă mai bine de jumătate dintre posturi sunt greu de ocupat.

Potrivit Il Gazzettino, companiile caută muncitori specializați, tehnicieni, lucrători în logistică, turism și comerț.



