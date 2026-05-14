Lista partidelor chemate la consultări

Administrația Prezidențială a anunțat că luni, 18 mai, vor avea loc consultări oficiale cu toate formațiunile parlamentare în vederea desemnării premierului, așa cum Libertatea a anunțat din data de 12 mai. „În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru”.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

Ora 9:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 12:00 – Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Primele pe listă sunt PSD și AUR, partidele cu cea mai mare pondere în Parlament. Întrebat anterior dacă la consultările oficiale va chema și AUR, partidul lui George Simion, Nicușor Dan a răspuns: „Evident, la consultările formale o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția”.

România este în criză politică de aproape o lună

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire.

În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”. El a precizat că mai întâi va purta discuții informale cu partidele, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale” și apoi va anunța propunerea de premier. La consultările informale, AUR nu a fost invitat.