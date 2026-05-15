Hantavirus în România: „Este o simplă infecție virală, nu un fenomen de import”

Managerul de la „Matei Balș” demontează posibila legătură cu focarul de pe nava de croazieră MV Hondius din Atlantic, infirmând categoric orice conexiune cu situațiile externe: „Nu are niciun context. Nu are nicio legătură cu vaporul”.

Medicul infecționist este convins în proporție de 99% că rezultatele care vor fi date luni de către Institutul Cantacuzino, care analizează cazul, vor confirma o tulpină banală, luată de la rozătoare, fără transmitere de la om la om.

Pentru acest tip de virus nu există un tratament specific, dar nici nu este necesar în majoritatea cazurilor: „Foarte probabil în câteva zile o să-i fie bine pacientului. Evoluția e autolimitantă”, a dat asigurări prof. dr. Marinescu.

Vor mai fi cazuri de hantavirus în România, ,,dar nu au importanță clinică majoră”

În timp ce Institutul Cantacuzino lucrează la confirmarea tulpinii, dr. Marinescu este convins că rezultatele vor calma spiritele.

,,Cred că este un virus banal, așteptăm confirmarea de la Institutul Cantacuzino, vom vedea și tulpina. Este o simplă infecție virală. Sunt sigur 99% că va fi o tulpină banală, care nu are nicio legătură cu transmiterea de la om la om. Pacientul a luat de la rozătoare, sigur este o tulpină… de neluat în seamă”.

Pericolul transmiterii interumane stă în tulpina Andes pe care managerul o exclude ca fiind prezentă în cazul de la Arad.

Infecțiile cu hantavirus sunt, în mod normal, boli care se dobândesc prin contactul cu excrementele rozătoarelor infectate. Virusul Andes, întâlnit predominant în America de Sud, sfidează această regulă. OMS confirmă că transmiterea limitată de la om la om a fost raportată în focarele anterioare de virus Andes, singurul care se transmite de la om la om.

Subdiagnosticarea istorică: De ce apar mai multe cazuri acum?

Deși statisticile oficiale raportează doar 15 cazuri în România din 2022 până în prezent, realitatea din teren ar putea fi diferită.

„Vom vedea că vor fi mai multe cazuri de acum, pentru că lumea își pune problema și trimite analize”, a avertizat medicul infecționist.

Până acum, puțini medici solicitau teste pentru hantavirus: „Probabil au fost mai multe cazuri, dar nu își bătea nimeni capul să trimită la analize dacă era o viroză banală”, a explicat dr. Marinescu.

În ceea ce privește acest caz, medicul infecționist crede că este o isterie nejustificată: „L-au trimis la Arad pentru simplul motiv că era lumea agitată. Transportul unui pacient, și dacă ar fi cu transmitere de la om la om, presupune doar echipament normal. E o exagerare”.

Premieră la Institutul „Matei Balș”: Testare PCR pentru hantavirus

Pentru a evita incertitudinile și timpul lung de așteptare, Institutul „Matei Balș” va implementa propriul sistem de diagnosticare rapidă. ,,O să mă interesez luni să facem achiziție de truse PCR. Faci PCR și te lămurești imediat dacă este o infecție activă. Trebuie să stăm liniștiți, că se alimentează conspirațiile”, a precizat managerul Institutului.

Cum a apărut cazul de hantavirus la Arad

Potrivit News.ro, pacientul confirmat vineri fusese internat în ultimii doi ani la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor. Acesta a prezentat tuse, febră și diaree, simptome care au ridicat suspiciunea de hantavirus. În prezent, Direcțiile de Sănătate Publică din Arad și Bihor desfășoară anchete epidemiologice pentru a identifica sursa exactă a contaminării, cel mai probabil prin contactul cu rozătoarele.

Autoritățile sanitare internaționale monitorizează cu atenție focarul de hantavirus apărut în urma cazurilor confirmate pe nava MV Hondius, iar data de 19 mai este considerată un moment critic pentru evoluția situației epidemiologice.

Autoritățile sanitare din mai multe țări continuă anchetele epidemiologice. Un pacient infectat cu hantavirus a băgat în carantină un spital din Olanda. 12 cadre medicale, izolate după o greșeală gravă, iar un spital specializat din Italia analizează probe biologice de la un bărbat care ar fi intrat în contact cu femeia olandeză decedată din cauza virusului.

Institutul Național de Sănătate Publică confirmă că există un caz suspect de hantaviroză

În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la suspiciunea unui caz de hantaviroză, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a transmis următoarele precizări:

,,A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigație epidemiologică și clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte.

Probele biologice au fost recoltate și transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune”.







