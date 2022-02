Descoperă ce simbolizează bufnița și lucruri interesante despre această frumoasă pasăre:

Despre bufniță

Bufnița este o denumire comună pentru păsările răpitoare de noapte din ordinul strigiforme (Strigiformes), care cuprinde buhele, cucuvelele, huhurezii, strigile și alte păsări răpitoare de noapte.

Bufnița are dimensiuni relativ mari, ajungând la peste 61 cm si 170 cm anvergura aripilor. Corpul bufniței este rotund, acoperit de un penaj bogat, cu un cap mare și 2 ochi rotunzi galbeni-portocalii ce ocupă jumătate din mărimea capului. Bufnița este singura pasăre care are ochii situați pe partea anterioara a capului. Spre deosebire de ai oamenilor, aceștia sunt ficși. Din această cauză are un gât scurt, dar foarte flexibil, pe care îl poate întoarce în aproape toate părțile.

Bufnița poate să trăiască între 5 și aproximativ 50 de ani, în funcție de specie, dar și de cât de prietenos este mediul. cu ele. Este o pasăre singuratică și trăiește în cuiburi construite în crengile sau scorburile copacilor și pe pământ, în regiuni stâncoase. Multe însă, își fac cuiburi și în preajma hambarelor sau chiar în cimitire.

Este o pasăre impresionantă, care a dat naștere la numeroase povestiri și legende.

Bufnița

Ce simbolizează bufnița

Din cauza activității lor nocturne și a aspectului ciudat de unic, bufnițele au fost adesea văzute ca animale misterioase și au fost subiectul diverselor mituri și superstiții de-a lungul veacurilor.

Bufnițele sunt în general un simbol al înțelepciunii fantastice, al tăcerii regale și al inteligenței feroce. Acest lucru se datorează faptului că bufnițele sunt considerate atât mari gânditori, cât și vânători iscusiți; ele preferă să-și planifice strategiile în loc să folosească forța brută.

În timp ce unele culturi cred că bufnițele sunt magicieni sau vestitori ai morții, în alte locuri bufnița albă simbolizează înțelepciunea și rezistența.

În Biblie și creștinism bufnița are o semnificație sacră. Reprezentarea picturală, simbolică, iconică și sfântă a bufniței în creștinism datează din cele mai vechi timpuri, când era rar ca un om obișnuit să fie capabil să citească și să scrie.

Ce simbolizează bufnița în cultura românească

În cultura românească, bufnița a avut, de-a lungul timpului, multe semnificații. În vechime era considerată drept vestitor al pădurii.

În multe zone din țară, sunetul pe care bufnița îl produce este asociat cu veștile proaste sau chiar cu moartea. Asta și din cauza sunetului lugubru, asemănător cu un vaiet, pe care bufnița sau cucuveaua îl scoate.

În alte culturi însă, se consideră că bufnița reprezintă înțelepciunea și chiar aduce noroc. În ultimii ani, și în România s-a răspândit credința potrivit căreia obiectele ce au ca simbol bufnița ar fi un talisman norocos, motiv pentru care foarte multe persoane au început să poarte coliere și altfel de accesorii cu bufnițe.

Ba mai mult, sunt mulți și cei care nu fac nicio legătură între bufniță și noroc, dar iubesc pur și simplu aceste frumoase păsări nocturne și achiziționează obiecte ce au ca simbol bufnițele.

Legende și povești despre bufniță

În timp ce unele culturi le asociază cu vrăjitoria, alte culturi cred că zgomotul bufniței este o chemare din partea spiritelor și că pentru cei care răspund cu un fluier fără a primi un răspuns din partea bufniței înseamnă că moartea este iminentă. Aceste mituri despre bufnițe au dus la tratarea lor cu duritate și la eliminarea lor de secole.

Atena, zeița greacă a înțelepciunii, era adesea înfățișată cu o bufniță ca însoțitoare. Impresionată de înțelepciunea bufniței și de nivelul de seriozitate, Atena alege bufnița să fie apropiata ei. Bufnița specifică care o însoțea pe Atena era o specie găsită în număr mare în locuri precum Acropole. Așa se face că monedele au fost bătute cu chipul Atenei pe o parte și o bufniță pe revers.

La Lechuza este o legendă mexicană a unei vrăjitoare care își schimbă forma. Potrivit poveștii, era o vrăjitoare care a fost descoperită și omorâtă în satul ei, doar pentru a reveni apoi la viață transformată în bufniță. Aptitudinea ei era acum avertizarea oamenilor despre ghinionul care va veni.

O altă poveste tragică galeză a unei femei pe nume Blodeuwedd, spune că aceasta a fost făcută din flori pentru a se căsători forțat cu un războinic invulnerabil pe nume Lleu Llaw. După ce încearcă să-l învingă și să scape, este blestemată să se transforme într-o bufniță, disprețuită de păsări în timpul zilei.

Curiozități despre bufniță

O bufniță are cea mai bună viziune nocturnă dintre toate animalele, iar auzul este aproape la fel de acut. Spre deosebire, o bufniță aude de patru ori mai bine decât o pisică.



Multe dintre speciile de bufnițe au picioarele acoperite de pene groase, care le protejează de mușcăturile de șerpi și șobolani, viețuitoare pe care ele le vânează

Cea mai mică bufniță din lume este Bufnița Elf, care are 14-15 cm înălțime, cântărește aproximativ 45 grame. Aceasta trăiește în interiorul unor cactuși gigantici, făcându-și culcuș în scorburi făcute de ciocănitoare.

Cea mai mare bufniță este Marea Bufniță Gri, care trăiește în America de Nord și are o înălțime de până la 80 de centimetri.

Exceptând Antarctica, pe fiecare continent se găsesc mai multe specii de bufnițe.

Descoperă mai multe curiozități despre bufniță

