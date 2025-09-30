Influencerii și efectele relațiilor parasociale

Psihologii definesc relațiile parasociale ca fiind atașamente unilaterale față de persoane pe care nu le cunoaștem personal. Deși conceptul există de mult timp, social media a amplificat acest fenomen. Dr. Veronica Lamarche, psiholog la Universitatea din Essex, explică: „Relațiile neîmpărtășite nu sunt nimic nou. De-a lungul istoriei există o mulțime de exemple de oameni care formează conexiuni unilaterale.”

Creatorii de conținut online se confruntă frecvent cu efectele acestor relații. Charlie Pauly, blogger de călătorii, a experimentat reacții intense din partea urmăritorilor săi când s-a despărțit de partenera sa. El povestește: „Chestia cu rețelele de socializare e că oamenii iubesc profunzimea. Vor cu adevărat să te cunoască – și oamenii chiar cred că te cunosc.”

Kristabel Plummer, creatoare de conținut lifestyle, a trăit o experiență neobișnuită când a aflat despre decesul unuia dintre cei mai loiali urmăritori ai săi. Ea își amintește: „Într-o zi mi-a trecut prin minte, așa că i-am verificat profilul – doar ca să aflu că cineva postase despre moartea ei.”

Beneficiile și riscurile relațiilor parasociale

Dr. Lamarche subliniază că aceste relații pot avea și aspecte pozitive, reducând izolarea socială și consolidând încrederea în sine. Josh Fletcher, psihoterapeut și creator de conținut, folosește platforma sa pentru a ajuta persoanele cu anxietate. El afirmă: „Când ești anxios te simți singur, te simți izolat – uneori nici măcar nu ai cuvintele să descrii cum te simți.”

Totuși, există și riscuri asociate cu aceste relații. Comparațiile sociale excesive pot duce la așteptări nerealiste. Dr. Lamarche avertizează: „Deși sunt utile, nu ne pot satisface niciodată pe deplin nevoile, așa că atunci când lucrurile devin cu adevărat dificile, acești oameni nu își pot adapta comportamentele la noi – pentru că nu știu cine suntem.”

Influencerii adoptă diverse strategii pentru a gestiona aceste relații. Michelle Elman, coach de viață și creatoare de conținut, subliniază importanța stabilirii limitelor: „Sunt foarte rezervată în ceea ce privește oamenii din viața mea – familia mea, prietenii, oamenii cu care mă întâlnesc.”

