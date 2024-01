Time Out a întocmit lista celor mai bune 10 oraşe din lume, după ce a intervievat aproximativ 20.000 de locuitori ai orașelor din întreaga lume, alături de rețeaua sa globală de scriitori și editori. Printre criteriile luate în calcul au fost: gastronomia, arhitectura și evenimentele culturale ale orașelor.

Scopul, spune Time Out, este de a oferi „inspirație pentru călătorii”, dar și o „fotografie globală a vieții în oraș”.

Multitudinea de muzee din New York și scena teatrală înfloritoare au fost menționate de Time Out ca fiind motivele pentru care orașul american a fost clasat primul loc. Reputația globală a orașului New York a jucat, de asemenea, un rol important – orașul a fost clasat ca fiind locul în care alți locuitori ai orașelor din întreaga lume și-ar dori cel mai mult să se mute.

Cape Town, un oraş frumos

Pe locul doi pe lista Time Out se află Cape Town, Africa de Sud, un oraș catalogat, potrivit Time Out, de către „fiecare respondent al sondajului” ca fiind „frumos”, datorită, fără îndoială, combinației uimitoare de „urban, munți spectaculoși și ieșire la ocean”.

Time Out a subliniat în mod special ofertele culturale ale orașului Cape Town – de la serile târzii la muzeu din timpul lunilor de vară, până la ofertele de teatru și comedie de la Theatre on the Bay, precum și la recent deschisul Time Out Market Cape Town.

În topul celor mai bune destinații se mai află Berlin, lăudat de Time Out pentru viața de noapte, Londra, lăudată pentru puburile sale „legendare” și pentru muzeele și galeriile gratuite, și Madrid, „excepțional” pentru ieșiri în praș, potrivit Time Out.

Oraşul Porto închide lista celor mai bune oraşe din 2024, fiind desemnat de respondenții la sondajul Time Out ca fiind un oraș excelent pentru „romantism”.

Cele mai bune orașe în 2024

New York City, SUA Cape Town, Africa de Sud Berlin, Germania Londra, Marea Britanie Madrid, Spania Mexico City, Mexic Liverpool, Marea Britanie Tokyo, Japonia Roma, Italia Porto, Portugalia

