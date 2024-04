Cel puţin 16 persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite în bombardamente în oraşul Tokmak – aflat sub control rus -, potrivit unui reprezentant al ocupaţiei ruse în această regiune, Zaporojie, în sudul Ucrainei, scrie News.ro.

Shelling of residential buildings in Tokmak by the Armed Forces of Ukraine using Western HIMARS.



Will Israeli Ambassador to Moscow Simona Halperin @halpst be condemning this attack? pic.twitter.com/x0DR7PIxWc