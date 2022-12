Odată cu trecerea timpului modul în care întrecerile sportive au fost organizate s-a schimbat aproape radical, însă concepția oamenilor a rămas în mare aceeași cu toții considerând sportul una dintre cele mai populare metode de divertisment, care naște de multe ori pasiuni nebănuite.

Fie spectatori sau telespectatori, oamenii așteaptă cu nerăbdare cele mai mari evenimente sportive organizate la nivel mondial, iar așteptarea le este de fiecare dată răsplătită cu întreceri spectaculoase, uneori dramatice, pline de adrenalină, așa cum este cazul partidelor de la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Qatar.

Vizionarea pe viu ori la televizor a celor mai importante meciuri, turnee, lupte sau curse este o tradiție împărtășită de toate culturile din lume, iar competițiile sportive se numără, în momentul de față, printre cele mai urmărite emisiuni TV.

Care sunt cele mai importante evenimente sportive din lume?

În cele ce urmează îți prezentăm o listă cu cele mai populare competiții sportive la nivel global din care poți să o alegi pe cea favorită.

Campionatul Mondial de fotbal

Prima competiție pe lista noastră este Cupa Mondială de fotbal, cel mai important eveniment al fotbalului la nivel global, care în aceste zile își dispută, în Qatar, cea de-a 22 ediție. Turneul final este organizat o dată la patru ani, iar prima ediție a avut loc în Uruguay, în 1930. Nu s-a disputat în perioada 1942-1946 din cauza celui de-al Doilea Război Mondial. Deținătoarea trofeului este Franța, care la ediția din 2018, găzduită de Rusia, a câștigat finala în fața Croației cu 4-2.

UEFA Champions League

UEFA Champions League

Este cea mai prestigioasă competiție intercluburi în fotbalul european, care se desfășoară an de an și care este organizată sub egida UEFA (n.n. – Uniunea Europeană de Fotbal Asociație) începând cu anul 1995. Inițial s-a numit Cupa Campionilor Europeni, iar prima ediție sub această titulatură a avut loc în 1955. Trofeul a fost câștigat în 2022 de Real Madrid, după o finală cu Liverpool (scor 1-0).

Jocurile Olimpice

Jocurile Olimpice

Olimpiada este cel mai mare eveniment sportiv, cu ediții ale jocurilor de vară și de iarnă care se organizează o dată la patru ani. Acestea adună la start mii de sportivi din întreaga lume care concurează în zeci de discipline sportive. Sportivii care urcă pe podium sunt răsplătiți cu medalii de aur, de argint și de bronz. Competiția este transmisă la televiziune începând cu 1960, atunci când Jocurile au fost găzduite de Roma.

Cupa Mondială de Rugby

Cupa Mondială de Rugby

Este cea mai importantă competiție de rugby și este organizată de Federația Internațională de Rugby (IRF). Este organizată din patru în patru ani din 1987 încoace, iar la startul ei se aliniază cele mai bune 20 de naționale, care se luptă pentru mult-râvnitul trofeu. Turneul se întinde pe durata unei luni calendaristice și constă în două faze: grupe și turneul eliminatoriu. Echipa campioană mondială primește Cupa „William Webb Ellis”. Campioana lumii en-titre este reprezentativa Africii de Sud, care în 2019 a învins în finală echipa Angliei (scor 32-12).

Super Bowl

Super Bowl

Super Bowl este finala ligii profesioniste de fotbal american (NFL) și este de departe cel mai important și cel mai vizualizat eveniment sportiv din Statele Unite ale Americii cu o valoare de piață de aproape jumătate de miliard de dolari. Treizeci de secunde de publicitate în timpul SuperBowl costă peste 3 milioane de dolari. În 2022, trofeul a fost câștigat de Los Angeles Rams, care a învins pe Cincinnati Bengals (scor 23-20).

NBA

NBA

Campionatul profesionist nord-american de baschet NBA este una dintre cele patru mari ligi profesioniste din America de Nord și cel mai important eveniment sportiv de baschet masculin din lume. Baschetbaliștii din NBA sunt cel mai bine plătiți sportivi din lume, cu salarii de câteva zeci de milioane de dolari pe an. Liga a fost fondată în New York, în anul 1946, și purta denumirea de BAA (Basketball Association of America).

Turul ciclist al Franței

Turul ciclist al Franței

„Tour de France” este cea mai populară competiție de ciclism din lume, a cărei primă ediție datează din anul 1903, atunci când s-a disputat pentru a crește vânzările ziarului LAuto. La început cursa se desfășura doar pe teritoriul Franței, însă în prezent depășește granițele acestei țări. Competiția se întinde pe durata a 21 de etape și însumează un traseu de peste 3.500 de kilometri. Cel mai scurt tur al Franței a avut 2.428 de kilometri (1904), iar cel mai lung 5.745 de kilometri (1926).

Turneul de Tenis de la Wimbledon

Turneul de Tenis de la Wimbledon

Turneul de pe iarba londoneză este cel mai vechi concurs de tenis din lume și se organizează în fiecare an la „All England Club” încă din 1877. Wimbledon face parte din grupul de patru turnee de Grand Slam alături de Australian Open (Melbourne), French Open (Paris, Roland Garros) și US Open (New York, Flushing Madow). La acest turneu îi putem vedea anual pe cei mai buni jucători și pe cele mai bune jucătoare din circuitul profesionist.

Formula 1

Formula 1

Organizată sub patronajul Federației Internaționale de Automobilism (FIA), Formula 1 este cea mai importantă competiție din motorsportul mondial, care anul viitor își va desfășura cea de-a 74-a ediție. Cei 20 de piloții și cele 10 echipe se luptă pentru titlurile mondiale, care în prezent sunt deținute de olandezul Max Verstappen și, respectiv, Red Bull Racing. Un weekend de Formula 1 implică două sau trei sesiuni de antrenamente libere cronometrate, o sesiune de calificări împărțită în trei reprize și cursa propriu-zisă. Anul viitor vor fi și șase curse de sprint în loc de trei câte au avut loc în 2021 și 2022.

Cupa Mondială de cricket

Acesta este cea mai importantă competiție de cricket și se dispută pe durata unei singure zile – One Day International (ODI) cricket și T20 Cricket. Este organizată de Consiliul Internațional de Cricket (CPI) și are loc o dată la patru ani (ODI), respectiv, la fiecare doi ani (T20). Primul concurs de Cricket World Cup (ODI) a fost organizat în Anglia, în 1975, în timp ce prima ediție T20 a avut loc în Africa de Sud, în 2007.

