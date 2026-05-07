  • În cariera sa, Fazekas a câștigat 9 titluri de campion al Ungariei (252 de goluri în 408 meciuri pentru Újpesti Dózsa), a obținut medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1968 și a fost desemnat cel mai bun fotbalist maghiar în 1970.
  • A îmbrăcat tricoul naționalei Ungariei de 92 de ori și a înscris 24 de goluri, participând la Campionatele Mondiale din 1978 și 1982.
  • După retragere, s-a stabilit în Spania și a antrenat echipe din Belgia, precum Racing Jet Bruxelles, Harelbeke, Saint-Gilloise, Anvers și Alost. A fost „secund” la națională (1994-1995).

Fazekas László, legendă a fotbalului maghiar, a încetat din viață miercuri, 6 mai, la vârsta de 78 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală gravă.

„Cvintetul magic” de la Újpest și Gheata de Argint

Fazekas a rămas în memoria fanilor ca unul dintre cei mai străluciți atacanți ai fotbalului maghiar. Născut pe 15 octombrie 1947, la Budapesta, Fazekas și-a început cariera la clubul Újpest, unde a jucat inițial ca atacant central, dar a fost reprofilat ca extremă dreapta.

Începând cu sezonul 1967, Fazekas a devenit titular incontestabil la Újpesti Dózsa, contribuind la una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului. Până la plecarea sa în 1980, echipa a câștigat de 9 ori campionatul maghiar.

Fazekas a fost o parte esențială a celebrului „cvintet magic” alături de Göröcs János, Bene Ferenc, Dunai II Antal și Zámbó Sándor.

Sezonul său de vârf a fost 1979–1980, când a înscris 36 de goluri și a câștigat Gheata de Argint europeană. În total, a marcat 252 de goluri în 408 meciuri în prima ligă maghiară.

Campion olimpic în Mexic, plus două Mondiale

Fazekas a fost un pilon de bază al naționalei Ungariei, debutând în 1968 împotriva Uniunii Sovietice. A reprezentat țara în două Campionate Mondiale (1978 și 1982) și a contribuit la cucerirea medaliei de aur la Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico, în 1968.

În total, a îmbrăcat tricoul naționalei de 92 de ori și a marcat 24 de goluri, al treilea cel mai selecționat maghiat din istorie.

Belgia, apoi Spania

În 1980, după ce a împlinit 33 de ani, Fazekas a plecat să joace în străinătate, la Royal Anvers. Ulterior, a mai jucat pentru St. Trond, unde și-a încheiat cariera de jucător, în 1985.

După retragere, s-a dedicat antrenoratului, conducând mai multe echipe din Belgia, dar cariera sa de antrenor nu a atins succesul celei de jucător.

Fazekas s-a stabilit, ulterior, în Spania, dar a rămas mereu aproape de fotbalul maghiar, vizitându-și des țara natală.

În ultimii ani, Fazekas a suferit de scleroză laterală amiotrofică (ALS), o boală degenerativă care i-a afectat grav mobilitatea.

Laszlo Fazekas, deja bolnav, în ianuarie, înainte de meciul Anvers – La Louviere, din sferturile Cupei Belgiei. Foto: Profimedia

„La vârsta de 78 de ani, după o îndelungată suferință, a încetat din viață legenda Újpest FC, Fazekas László, câștigător a 9 titluri naționale și o medalie de aur olimpică”, a anunțat clubul pe rețelele de socializare. Și Royal Antwerp a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria fostului său jucător.

Golul cu România, de lângă Negrilă

Reporterul Libertatea l-a vizitat pe Laszlo Fazekas în 2015, în Belgia. Fostul mare fotbalist, care avea 3 fete și 6 nepoțele, declara sincer: „Cred că vă mai batem când se va naște un nou Fazekas!”.

Fazekas a marcat golul Ungariei cu România, 1-0 în preliminariile pentru Mondialul din 1982. E ultimul succes maghiar contra „tricolorilor” la nivel de prime reprezentative.

A fost ceva senzațional, peste 70.000 de oameni. Și, normal, golul acela. Liberoul Balint îi surprinde, poartă balonul și îi surprinde pe români… Eu intru în centru, de pe extremă, pe lângă Munteanu și Ștefănescu, parcă simțeam că se va întâmpla ceva. E o deviere, Negrilă greșește, țâșnesc și strecor mingea pe lângă Iordache… Ce vremuri! Ce echipă aveam. Am făcut schimb de tricouri chiar cu Negrilă, într-o vreme făceam colecție, dar le-am rătăcit pe toate!

Caseta meciului Ungaria – România

13.05.1981. Népstadion (Budapesta). Spectatori: 60.000. Preliminariile Campionatului Mondial Spania 1982.

A marcat: Fazekas (18).

UNGARIA: Katzirz – Martos, Garaba, Balint, Toth – Müller (70 Szanta), Nyilasi, Varga – Fazekas, Töröcsik, Kiss (73 Bodonyi). Antrenor: Kalman Mészöly.

ROMÂNIA: Iordache (Steaua 17 selecții/ 0 goluri) – Negrilă (Univ. Craiova 9/ 0), Ștefănescu (Univ.Craiova 26/ 0), Tilihoi (Univ.Craiova 10/ 0), I. Munteanu (Sportul 16/ 0) – T. Stoica (Steaua 6/ 0), Beldeanu (Univ. Craiova 16/ 1), Iordănescu (Steaua 62/26; 69 M. Răducanu – Steaua 20/3) – Crișan (Univ.Craiova 42/ 3), Cămătaru (Univ.Craiova 16/ 4), Balaci (Univ. Craiova 40/ 3). Antrenor: Valentin Stănescu.

În retur, „tricolorii” au remizat cu maghiarii (0-0), care s-au calificat la CM 1982, alături de Anglia.

