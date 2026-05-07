Cum au fost transportate cele 900 de mașini

Vehiculele au plecat din Coreea de Sud și au ajuns în portul Salina Cruz, pe coasta Pacificului. De acolo, mașinile au fost încărcate în 50 de vagoane speciale pentru transport auto și trimise pe calea ferată până în portul Coatzacoalcos, aflat la Golful Mexic. După traversarea Mexicului, încărcătura a fost transferată pe o altă navă, cu destinația Brunswick, statul american Georgia.

Testul a fost realizat de Hyundai și divizia sa logistică și este considerat prima demonstrație la scară mare că noul coridor poate funcționa pentru transport internațional de marfă.

De ce apar probleme tot mai mari la Canalul Panama

Momentul testului nu este întâmplător. Canalul Panama s-a confruntat în ultimii ani cu probleme serioase provocate de secetă. Potrivit unui studiu publicat în 2025 în revista Geophysical Research Letters, perioadele severe de secetă care au afectat canalul în 2023 ar putea deveni de două ori mai frecvente până la sfârșitul secolului dacă emisiile globale rămân ridicate.

Canalul Panama depinde de apa dulce din lacul Gatun. Fiecare navă care trece prin canal consumă peste 26 de milioane de galoane de apă dulce. În timpul secetei din 2023, autoritățile au redus numărul de nave care puteau traversa zilnic canalul de la 38 la doar 22. Unele transporturi au avut întârzieri de peste două săptămâni.

Cum funcționează noua rută din Mexic

Coridorul Interoceanic nu este doar o linie ferată, ci și o platformă logistică administrată de Marina mexicană și conectată la patru porturi importante: Salina Cruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas și Puerto Chiapas, iar linia testată a fost inaugurată la finalul anului 2023.

Noua rută nu poate înlocui complet Canalul Panama pentru transportul masiv de containere, însă poate deveni foarte importantă pentru mărfurile unde viteza și predictibilitatea contează mai mult decât costul minim de transport. Transportul de automobile este unul dintre exemplele considerate ideale pentru acest sistem.

Mexicul vrea să profite de schimbările din comerțul mondial

Autoritățile mexicane promovează proiectul ca parte a strategiei de atragere a investițiilor și de mutare a lanțurilor de producție mai aproape de Statele Unite. Oficialii mexicani au prezentat proiectul inclusiv la Washington, susținând că noul coridor ar putea acoperi până la 10% din cererea de transport dintre Asia și estul sau centrul Statelor Unite. De-a lungul traseului sunt planificate 14 parcuri industriale, iar unele au fost deja concesionate investitorilor privați.

Totuși, comunități indigene din statele Oaxaca și Veracruz au contestat folosirea terenurilor pentru noile parcuri industriale, atrăgând atenția asupra riscurilor pentru pădurile tropicale din regiune, iar unele lucrări au fost suspendate în instanță.

În decembrie 2025, un tren de pasageri al coridorului a deraiat în Oaxaca, accidentul provocând moartea a peste 12 persoane. Incidentul a dus la cereri de anchetă privind siguranța proiectului și contractele de construcție.

Deocamdată, proiectul mexican a demonstrat că poate transporta mărfuri la scară mare între oceane. Rămâne însă de văzut dacă timpul de 72 de ore poate fi menținut constant și dacă infrastructura portuară va face față unui trafic mai mare. Capacitatea completă a coridorului ar urma să fie atinsă la mijlocul anului 2026.