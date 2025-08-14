Primele sutiene din istorie

Sutienul este în zilele noastre o piesă de lenjerie feminină concepută pentru a susține, modela și, uneori, evidenția sânii, combinând, practic, funcționalitatea sa cu rolul său estetic. Astăzi putem găsi sutiene care se pliază pe o mulțime de preferințe și cerințe, de la susținere, modelare discretă sau, dimpotrivă, evidențiere a sânilor, și până la piese decorative, unele foarte scumpe chiar, pentru ținute speciale.

Apodesmos și mamillare

Primele forme de susținere a sânilor însă, nu erau nicidecum sutienele cu care suntem obișnuiți, ci piese simple din țesături sau benzi de material care acopereau sau fixau sânii.

Încă din Grecia antică, femeile foloseau o bandă de pânză numită apodesmos, legată în jurul bustului pentru a-l susține în timpul mișcării.

Și în Roma antică, un obiect similar, numit mamillare, îndeplinea aceeași funcție. Interesant este că, în acele vremuri, rolul acestor benzi nu era doar de susținere, ci și, uneori, de comprimare a sânilor, conform gusturilor estetice ale epocii.

Corsetul

În Evul Mediu și până în perioada Renașterii, accentul în vestimentația feminină s-a mutat de la susținerea individuală a sânilor la modelarea întregului trunchi. Atunci a apărut corsetul, o piesă rigidă, cu balene sau armături metalice, care strângea talia și ridica bustul. Corsetul a dominat moda europeană timp de secole, iar funcția sa depășea simpla susținere, el modela corpul în conformitate cu idealul de frumusețe al vremii.

Corsetul în diversele sale forme a dominat o perioadă lungă ținutele femeilor. În secolul al XIX-lea, două mișcări paralele au determinat evoluția sutienului față de corset: preocupările profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la efectele crude și constrângătoare ale corsetului și mișcarea de reformă vestimentară a feministelor care credeau că femeile trebuie să renunțe la corset înainte de a-și putea extinde rolurile în societate.

Printre femeile americane care au adus contribuții importante la mișcarea de reformă a corsetului s-au numărat Amelia Bloomer și Dr. Mary Edwards Walker. În Regatul Unit, printre figurile notabile ale mișcării s-a numărat Constance Lloyd, soția lui Oscar Wilde.

Societatea Rațională pentru Îmbrăcăminte, Asociația Națională pentru Reforma Îmbrăcămintei și Asociația Reformă pentru Îmbrăcăminte au fost organizații proeminente care au pledat pentru sfârșitul corsetului.

În ciuda mișcării de reformă vestimentară, sutienele timpurii au avut un succes comercial limitat. Doar reformatoarele bine educate și bogate le purtau într-o măsură semnificativă, deoarece erau scumpe, arată Wikipedia.

Cine a inventat sutienul

Abia la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, odată cu schimbările sociale și cu mișcarea de emancipare a femeilor, corsetul rigid a început să fie abandonat. Femeile au început să caute mai mult confort și libertate de mișcare. Acest lucru a deschis drumul către invenția sutienului modern.

În 1914, Mary Phelps Jacob, ulterior cunoscută drept Caresse Crosby, o tânără americancă, care pe atunci avea doar 19 ani, a brevetat o piesă vestimentară alcătuită din două batiste unite prin panglici. Era un design mult mai ușor și mai flexibil decât corsetul, considerată adesea precursorul direct al sutienului de astăzi sau primul sutien din istorie.

Inițial, ea făcea aceste obiecte de lenjerie pentru familie și prieteni, iar ulterior, deoarece exista cerere, a realizat că poate transforma asta într-o afacere și a brevetat invenția.

Istoria și evoluția sutienului

Anii 1920 au adus și primele versiuni comerciale ale sutienului, produse pe scară largă, mai ales de companii din SUA și Europa. Moda vremurilor cerea o siluetă cât mai ”dreaptă”, așa că multe sutiene ale epocii aveau rolul de a aplatiza ușor bustul, nu de a-l evidenția, așa cum făcea înainte corsetul. Materialele erau încă relativ simple și fără elasticitate semnificativă.

Abia anii 1930 au marcat o evoluție. Atunci au început să apară cupele preformate, sutienele cu bretele reglabile și sistemele de prindere la spate. Industria începe să folosească fibre elastice, care sporesc confortul.

Bullet bra sau sutienele în stil conic

Apoi, în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial, materialele erau raționalizate, iar multe femei lucrau în fabrici sau armată, așa că sutienele erau ceva mai rezistente și funcționale. Totuși, în revistele de modă apăreau deja primele sutiene “bullet bra”, cu cupe conice, ce urmau să devină iconice în următoarele două decenii.

Anii 1950 au fost cumva apogeul stilul conic al sutienelor, care era evidențiat și de vedete ca Marilyn Monroe și Lana Turner. Era epoca în care bustul proeminent era la modă, iar sutienele erau deseori armate cu materiale rigide și modelate pentru a oferi o formă clar definită.

Arderea sutienelor

Anii 1960 și 1970 au fost ani cu schimbări radicale. Mișcările feministe au promovat libertatea corporală, iar unele femei au renunțat complet la sutien ca formă de protest. Pe plan comercial însă, s-au dezvoltat modele mai moi, fără armături, din materiale elastice, adaptate la hainele lejere și stilul de viață mai relaxat. Mitul “arderii sutienelor” la protestele feministe este în mare parte exagerat mediatic, dar simbolul a rămas puternic.

Sutienele push-up

În ani 1980 și 1990 a reapărut interesul pentru forme mai evidențiate. A apărut sutienul push-up, lansat de compania Wonderbra, care a devenit un fenomen global în anii 90, promițând un bust mai rotund și mai ridicat. Era promovat nu doar ca un simplu obiect vestimentar, ci ca un articol ce le dădea mai multă încredere femeilor.

Ulterior, tehnologia în domeniul textilelor moderne a evoluat imens și astăzi există diferite combinații între estetică și funcționalitate, folosind microfibre, dantele elastice și ”cusături invizibile”. În același timp, există o mișcare tot mai vizibilă spre sutiene fără sârmă, reflectând accentul pus pe confort și alegere personală.

Așadar, istoria sutienului este una foarte îndelungată și evoluția sa arată diferit în diferite epoci, spunând, practic, o poveste și despre moda vremurilor, dar și despre percepția corpului feminin și chiar despre libertatea femeilor asupra propriului corp. Astăzi, sutienul nu mai este doar un obiect standardizat, ci o piesă care poate fi adaptată oricărui corp, stil și ocazie.

Cum alegi corect sutienul care ți se potrivește

Alegerea corectă a sutienului nu e doar o chestiune de estetică, ci și de sănătate și confort. După o istorie a sutienului atât de îndelungată, astăzi opțiunile sunt nenumărate.

Și tocmai pentru că în zilele noastre există o multitudine de alternative și libertatea de a alege între ele, este importat să alegem ceva care să se potrivească perfect corpului.

Mărimea corectă

Mărimea corectă este cel mai important aspect. Multe femei poartă mărimi greșite, ceea ce duce la disconfort, dureri sau chiar probleme de postură. Mărimea sutienului se compune din circumferința toracelui, măsurată sub sâni și mărimea cupei, volumul sânului. Ideal este să te măsori periodic, mai ales dacă greutatea corpului se schimbă, dar și odată cu vârsta conformația corpului se schimbă.

Modelul

De asemenea, nu toate modelele se potrivesc oricui. De exemplu, femeile cu sâni mai mari pot avea nevoie de un sutien cu susținere solidă, cu bretele late și cupe întregi, în timp ce cele cu sâni mai mici pot alege modele mai delicate sau bralette.

Materialul și confortul

Materialul și confortul sunt foarte importante. Alege materiale care nu irită pielea și care permit pielii să respire. Bumbacul sau microfibra sunt variante bune pentru uz zilnic, în timp ce dantela poate fi mai potrivită pentru ocazii speciale, dar trebuie să fie totuși confortabilă.

Tipul activității

Pentru sport există sutiene speciale, cu susținere ridicată și materiale care absorb transpirația. Pentru ținute elegante, sutienele fără bretele sau cu design invizibil sub haine sunt o opțiune bună.

Stilul personal și preferințele

Sutienul trebuie să-ți reflecte personalitatea și să te facă să te simți bine. Uneori contează și designul, culoarea sau detaliile decorative, după ce ai luat în calcul funcționalitatea și confortul.

Calitatea și durabilitatea

Un sutien bun rezistă mai mult și își păstrează forma după multe spălări. Merită să investești în piese de calitate, chiar dacă prețul e puțin mai mare.

Sursă foto – Shutterstock.