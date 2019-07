Articol de Andreea Romaniuc Archip, Duminică, 14 iulie 2019, 21:00

„Pe mine, ca manager al Circului, m-a lovit mult mai mult decât pe alții, pentru că mie mi s-a tăiat 57% din buget. Primăria a tăiat, dar nu e vina lor, e bugetul pe care l-au primit de la Guvern”, ne-a declarat actorul Bogdan Stanoevici. Nu a vrut și nici nu intenționează să dea pe nimeni afară, doar că a fost nevoit să renunțe la colaboratori, iar urmările nu au întârziat să apară.

Bogdan Stanoevici s-a trezit în imposibilitatea de a-și plăti colaboratorii pentru spectacolele de circ

„Nu pot să îmi plătesc colaboratorii și atunci, spectacolele s-au întrerupt, pentru că nu mai avem cum să le facem. Noi avem spectacole care sunt la nivel european și mondial, nu mai suntem un circ oarecare, am devenit un reper în lumea culturală a Europei, a României nu mai vorbim!

Circul ăsta eu l-am scos dintr-o gaură neagră, împreună cu Sanda Ladoși, care este director artistic, și cu toată echipa circului, artiști, administrativ, tehnic și așa mai departe, și am făcut din el o bijuterie a acestui oraș și a acestei țări. Din păcate, bijuteria, dacă se continuă așa, se va așterne praful peste ea, eu sper să nu. Nu pot să fac spectacole și atunci, am oprit stagiunea cu o lună mai devreme, dar nu pot nici să pregătesc un alt spectacol, pentru care începusem deja pregătirile, fiindcă totul costă.

Costă scenograful, regizorul, muzica și așa mai departe. Și astea sunt făcute de oameni din afara instituției, pentru că noi nu avem post de compozitor sau de regizor. A trebuit să stopez pregătirea spectacolului, era vorba de «Charlie și fabrica de ciocolată»”, a explicat, pentru Libertatea, Bogdan Stanoevici.

Stagiunea s-a încheiat mai devreme cu o lună

Caută soluții de autofinanțare

În urma rectificării bugetare, teoretic, ar mai putea primi niște bani. Însă e realist: „Mă îndoiesc, pentru că guvernul nu are bani să plătească pensiile și salariile pe care le-a mărit din pix, nu are bani să-și plătească datoriile, împrumută miliarde, adică ne îndatorează pe noi, pentru ca ei să poată să-și facă mendrele”.

Actorul a făcut deja un plan pentru a-și putea finanța spectacolele cu care circul își așteaptă, din toamnă, publicul. „Am găsit niște soluții, de exemplu, fac evenimente în colaborare cu alte structuri. Pentru asta, percep niște sume de bani care intra în bugetul instituției, ca să pot să fac un spectacol pe care să-l vând și să pot, astfel, să-mi plătesc colaboratorii”, ne-a spus el.

Vrea să intre ca independent în cursa pentru prezidențiale

Bogdan Stanoevici și-a anunțat intenția de a candida la Președinția României. Nu e străin de politică; a mai fost ministru delegat pentru românii de pretutindeni și apoi, secretat de stat în Ministerul Culturii.

Bogdan Stanoevici intră în cursa pentru alegerile prezidențiale

„Sunt candidat independent la alegerile prezidențiale din toamnă. Această decizie, de a candida la prezidențiale ca independent, a venit de la un gând mai vechi și poate o rugăminte pe care mi-a lansat-o, la un moment dat, mama mea, care iubea țara asta exact cum mă iubea și pe mine. Într-o zi, mi-a spus că atunci când voi considera că sunt pregătit, mă roagă să mă duc dincolo de meseria de actor și să schimb ce e strâmb în această țară.

Am considerat că a venit acel moment, că mama, de acolo dintre stele, e foarte bucuroasă și mândră de faptul că m-am lansat într-o luptă care, la prima vedere, pare total inegală, pentru că, evident, eu nu am partid în spate, nu am fost niciodată membru de partid, nici când am fost în guvern. Am fost întotdeauna un independent. Vreau să fac ceva în țara asta. Mă ajută meseria de actor prin însăși felul cum funcționează actorul – actorul fără spectatori nu există, nu contează, or pentru mine, importanți sunt oamenii și nu eu!

Ca-n proverbul acela românesc, suntem scumpi la tărâțe și ieftini la făină, pentru că avem un guvern de hoți și de incapabili. Nu trebuie să-mi măsor cuvintele; care guvern a făcut promisiuni aberante pe care nu le poate susține și care sunt întotdeauna primele victime? Cultura, Educația, Sănătatea, adică exact cei trei piloni esențiali care fac parte din proiectul meu de țară, pilonii pe care trebuie construit orice lucru, dacă vrei să fie solid”, a conchis Stanoevici.

Foto: Sorin Cioponea

Citește și: VIDEO | Ciclonul din Grecia ajunge în România, dar nu constituie niciun pericol. Explicațiile meteorologului Dinu Mărășoiu, la „Adriana Nedelea LA FIX”



Citeşte şi: