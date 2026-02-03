Cum se face programarea și ce este bine de știut înainte de consult

Programarea pentru consultul la tariful preferențial se face telefonic, la 021 9268, sau prin intermediul formularului online. Este important ca, încă de la primul contact, pacientul să menționeze că dorește consultul pentru pensionari la prețul de 250 lei, pentru ca solicitarea să fie direcționată corect. În momentul programării, este precizată specialitatea dorită, iar operatorul verifică dacă există medici disponibili în cadrul acestui program.

De ce ai nevoie pentru a beneficia de consult

Pentru a accesa consultul medical la preț preferențial este necesar talonul de pensie, și un act de identitate valabil. Talonul de pensie este recomandat pentru a facilita procesul administrativ, însă lipsa lui nu limitează automat accesul la consult. În situațiile în care documentul nu este disponibil, echipa de la recepție va analiza cazul și va încerca să identifice o soluție, astfel încât consultația să poată avea loc.

Consultul se adresează persoanelor aflate la pensie, cu vârsta de peste 65 de ani, însă sunt luate în calcul și situații speciale, precum pensionarea anticipată sau pensia acordată pe motive medicale. Eligibilitatea poate fi discutată și clarificată în momentul programării.

Tariful preferențial se aplică exclusiv consultului medical. Analizele, investigațiile sau procedurile recomandate ulterior de medic nu sunt incluse și se achită separat, conform listei de prețuri în vigoare. De asemenea, consultul este disponibil doar pentru specialitățile în care există medici înscriși în program, motiv pentru care confirmarea în prealabil este esențială.

De ce este important ca persoanele de peste 65 de ani să meargă regulat la medic    

După vârsta de 60–65 de ani, organismul trece prin schimbări care pot afecta funcționarea inimii, a metabolismului sau a sistemului osteoarticular. Riscul de boli cardiovasculare, diabet, hipertensiune arterială, afecțiuni respiratorii sau probleme articulare crește semnificativ. Multe dintre aceste afecțiuni evoluează lent și pot rămâne mult timp fără simptome clare, ceea ce face ca prezentarea tardivă la medic să fie frecventă.

„Mulți seniori amână consultul până când starea se agravează. După 65 de ani, controalele regulate pot evita complicațiile și pot menține afecțiunile sub control. De cele mai multe ori, o evaluare făcută la timp înseamnă tratamente mai simple și o calitate a vieții mai bună.”, afirmă Dr. Cosmina Rogoveanu, medic specialist medicina de familie la Regina Maria. 

Consultații medicale la preț accesibil pentru pensionari, în policlinicile Regina Maria: cum funcționează și cine poate beneficia?

Contextul general din România accentuează această realitate. Conform raportului „State of Health in the EU – Romania Country Health Profile 2025”, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la decese din cauze tratabile, cu 215 decese la 100.000 de locuitori, de aproape 2,5 ori peste media UE . Afecțiuni precum cardiopatia ischemică, accidentul vascular cerebral sau pneumonia, care pot fi diagnosticate și tratate eficient dacă sunt depistate la timp, continuă să aibă un impact major asupra mortalității. 

Conform raportului realizat de Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, România se numără printre țările cu cele mai ridicate rate ale mortalității evitabile din Uniunea Europeană, atât din cauze tratabile, cât și prevenibile. Aproximativ o treime dintre decese sunt legate de factori ce țin de stilul de viață, precum alimentația dezechilibrată, consumul de alcool, fumatul sau nivelul scăzut de activitate fizică. Pentru persoanele vârstnice, controalele medicale regulate joacă un rol esențial în depistarea timpurie a acestor probleme, în ajustarea tratamentelor existente și în prevenirea complicațiilor care pot afecta sever calitatea vieții.

Prin această inițiativă, accesul la evaluări medicale devine mai ușor într-un context în care prevenția și diagnosticul timpuriu pot face diferența, mai ales când indicatorii de sănătate la nivelul țării arată clar nevoia unor soluții medicale accesibile și predictibile pentru populația vârstnică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer cu Tesla Cybertruck a fost oprit de Poliție la Lugoj și a aflat că nu avea voie să conducă mașina din cauza Codului Rutier din România
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză, cine este Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein și cum a ajuns în controversatele mail-uri despre care se vorbește acum pe toată planeta. Un detaliu, în mod special, este complet neașteptat
Viva.ro
Surpriză, cine este Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein și cum a ajuns în controversatele mail-uri despre care se vorbește acum pe toată planeta. Un detaliu, în mod special, este complet neașteptat
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

România plătește aproape 7 milioane de dolari către SUA, pentru o datorie veche de 30 de ani
Știri România 12:01
România plătește aproape 7 milioane de dolari către SUA, pentru o datorie veche de 30 de ani
Stomatologia în sistemul de stat în România: 80% dintre români plătesc totul din buzunar. Ce aduce nou programul AP-STOMA
Știri România 11:42
Stomatologia în sistemul de stat în România: 80% dintre români plătesc totul din buzunar. Ce aduce nou programul AP-STOMA
Parteneri
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul.ro
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt îngroziţi: „E ca şi cum am dormi pe aur şi am muri de cancer”
Fanatik.ro
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt îngroziţi: „E ca şi cum am dormi pe aur şi am muri de cancer”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 24-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 24-a din Superliga
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Gina Pistol și-a deschis sufletul în fața Danei Rogoz. Ce a spus vedeta despre fiica ei, Josephine. „Multe lucruri nu-i voi spune. Nu sunt mama perfectă”
Stiri Mondene 12:00
Gina Pistol și-a deschis sufletul în fața Danei Rogoz. Ce a spus vedeta despre fiica ei, Josephine. „Multe lucruri nu-i voi spune. Nu sunt mama perfectă”
Mesajul Octaviei Geamănu după 11 ani de căsnicie cu Marian Ionescu. Relația lor, contestată de mulți: „Șoc și groază! Îngrijorați, sceptici”
Stiri Mondene 11:19
Mesajul Octaviei Geamănu după 11 ani de căsnicie cu Marian Ionescu. Relația lor, contestată de mulți: „Șoc și groază! Îngrijorați, sceptici”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Elevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlă
ObservatorNews.ro
Elevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlă
Ultima oră! Știrea momentului în televiziunea de la noi! E transferul anului, mutarea la care nimeni se aștepta! Plecarea vedetei noastre a surprins pe toată lumea, dar stai să vezi cu cine a bătut palma!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Știrea momentului în televiziunea de la noi! E transferul anului, mutarea la care nimeni se aștepta! Plecarea vedetei noastre a surprins pe toată lumea, dar stai să vezi cu cine a bătut palma!
Parteneri
„Păpușa lui Putin” a revenit, alături de o legendă: „Revenirea ei este o armă împotriva lumii”
GSP.ro
„Păpușa lui Putin” a revenit, alături de o legendă: „Revenirea ei este o armă împotriva lumii”
„Cum să te văd într-o ținută mulată de piele?” » Un nume ȘOC, mailuri cu partenera lui Jeffrey Epstein
GSP.ro
„Cum să te văd într-o ținută mulată de piele?” » Un nume ȘOC, mailuri cu partenera lui Jeffrey Epstein
Parteneri
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax.ro
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă
KanalD.ro
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă

Politic

Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Politică 02 feb.
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Al doilea mesaj dur al lui Rareș Bogdan pentru Ilie Bolojan în 2026, chiar înaintea ședinței decisive a PNL de la Vila Lac
Politică 02 feb.
Al doilea mesaj dur al lui Rareș Bogdan pentru Ilie Bolojan în 2026, chiar înaintea ședinței decisive a PNL de la Vila Lac
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online