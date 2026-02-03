Cum se face programarea și ce este bine de știut înainte de consult

Programarea pentru consultul la tariful preferențial se face telefonic, la 021 9268, sau prin intermediul formularului online. Este important ca, încă de la primul contact, pacientul să menționeze că dorește consultul pentru pensionari la prețul de 250 lei, pentru ca solicitarea să fie direcționată corect. În momentul programării, este precizată specialitatea dorită, iar operatorul verifică dacă există medici disponibili în cadrul acestui program.

De ce ai nevoie pentru a beneficia de consult

Pentru a accesa consultul medical la preț preferențial este necesar talonul de pensie, și un act de identitate valabil. Talonul de pensie este recomandat pentru a facilita procesul administrativ, însă lipsa lui nu limitează automat accesul la consult. În situațiile în care documentul nu este disponibil, echipa de la recepție va analiza cazul și va încerca să identifice o soluție, astfel încât consultația să poată avea loc.

Consultul se adresează persoanelor aflate la pensie, cu vârsta de peste 65 de ani, însă sunt luate în calcul și situații speciale, precum pensionarea anticipată sau pensia acordată pe motive medicale. Eligibilitatea poate fi discutată și clarificată în momentul programării.

Tariful preferențial se aplică exclusiv consultului medical. Analizele, investigațiile sau procedurile recomandate ulterior de medic nu sunt incluse și se achită separat, conform listei de prețuri în vigoare. De asemenea, consultul este disponibil doar pentru specialitățile în care există medici înscriși în program, motiv pentru care confirmarea în prealabil este esențială.

De ce este important ca persoanele de peste 65 de ani să meargă regulat la medic

După vârsta de 60–65 de ani, organismul trece prin schimbări care pot afecta funcționarea inimii, a metabolismului sau a sistemului osteoarticular. Riscul de boli cardiovasculare, diabet, hipertensiune arterială, afecțiuni respiratorii sau probleme articulare crește semnificativ. Multe dintre aceste afecțiuni evoluează lent și pot rămâne mult timp fără simptome clare, ceea ce face ca prezentarea tardivă la medic să fie frecventă.

„Mulți seniori amână consultul până când starea se agravează. După 65 de ani, controalele regulate pot evita complicațiile și pot menține afecțiunile sub control. De cele mai multe ori, o evaluare făcută la timp înseamnă tratamente mai simple și o calitate a vieții mai bună.”, afirmă Dr. Cosmina Rogoveanu, medic specialist medicina de familie la Regina Maria.

Contextul general din România accentuează această realitate. Conform raportului „State of Health in the EU – Romania Country Health Profile 2025”, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la decese din cauze tratabile, cu 215 decese la 100.000 de locuitori, de aproape 2,5 ori peste media UE . Afecțiuni precum cardiopatia ischemică, accidentul vascular cerebral sau pneumonia, care pot fi diagnosticate și tratate eficient dacă sunt depistate la timp, continuă să aibă un impact major asupra mortalității.

Conform raportului realizat de Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, România se numără printre țările cu cele mai ridicate rate ale mortalității evitabile din Uniunea Europeană, atât din cauze tratabile, cât și prevenibile. Aproximativ o treime dintre decese sunt legate de factori ce țin de stilul de viață, precum alimentația dezechilibrată, consumul de alcool, fumatul sau nivelul scăzut de activitate fizică. Pentru persoanele vârstnice, controalele medicale regulate joacă un rol esențial în depistarea timpurie a acestor probleme, în ajustarea tratamentelor existente și în prevenirea complicațiilor care pot afecta sever calitatea vieții.

Prin această inițiativă, accesul la evaluări medicale devine mai ușor într-un context în care prevenția și diagnosticul timpuriu pot face diferența, mai ales când indicatorii de sănătate la nivelul țării arată clar nevoia unor soluții medicale accesibile și predictibile pentru populația vârstnică.

