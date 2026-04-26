Un bărbat de 50 de ani, din Maramureș, a fost filmat de un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne în timp ce efectua patru depășiri neregulamentare în doar patru minute, pe tronsonul Livada-Bunești. Un alt șofer, de 59 de ani, din Satu Mare, a fost prins în zona Coplean după ce a efectuat trei manevre similare.

„Regulile de circulație nu sunt opționale, iar graba pe drum nu rămâne fără consecințe”, au subliniat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

În cazul șoferului din Maramureș, polițiștii au intervenit rapid, folosind sistemul acustic al elicopterului. Acesta a fost somat să oprească, iar echipajele rutiere de la sol au preluat intervenția.

„Pentru abaterile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale, respectiv bărbatul de 50 de ani a fost sancționat cu amendă de 4.860 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 240 de zile, iar bărbatul de 59 de ani, cu amendă de 3.645 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 180 de zile”, se arată în postarea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE