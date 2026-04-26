Evelina Eriksson, cea mai bună de pe teren

CSM București a condus în prima repriză cu 6-0, datorită prestației de excepție a portăriței Evelina Eriksson, apoi meciul s-a mai echilibrat, însă gazdele au intrat la cabine cu un avantaj consistent de cinci goluri: 19-14.

În partea secundă, campioana României și-a mărit constant avantajul, profitând și de evoluția excelentă a Evelinei Eriksson.

S-a terminat 37-27 și CSM București s-a calificat la turneul Final Four din Liga Campionilor.

Principalele marcatoare ale învingătoarei au fost Elizabeth Omoregie (6 goluri), Trine Ostergaard (6 goluri), Valeriia Maslova (5 goluri) și Crina Pintea (5 goluri). De asemenea, Djurdjina Jaukovic, Emma Friis și Tatjana Brnovic au înscris câte 4 goluri.

Evelina Eriksson (14/41 – 34,1%), portărița de la CSM București, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a partidei.

Cristina Neagu vede CSM București în finală

Cea mai titrată handbalistă din lume (desemnată de patru ori jucătoarea anului de către IHF) și fostă jucătoare la CSM București, Cristina Neagu a urmărit meciul din tribună.

„Am trăit meciul cu foarte mari emoții. Eu cred că e ceva extraordinar, CSM se întoarce în Final Four după mulți ani de încercări. Acolo orice e posibil, dacă ai noroc și nu dai de Gyor în semifinale, ai șanse foarte mari să joci finala. Mă bucur pentru ele din tot sufletul. Cred că se pot duce chiar până în finală”, a spus Cristina Neagu, la Digi Sport.

În meciul tur, CSM București a pierdut dramatic după ce, în ultimul minut, Anne Mette Hansen a ratat o aruncare de la 7 metri, apoi a irosit și ultima fază de atac prin care CSM putea pleca neînvinsă din Danemarca.

Campioana României s-a calificat direct în sferturi, în urma clasării pe locul 2 în grupa B. Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la turneul Final Four din 2018, când a obţinut medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.

Turneul Final Four se dispută în Ungaria

În cealaltă partidă a zilei din sferturile de finală ale LC, Gloria Bistrița va întâlni, duminică, de la ora 19.00, Brest Bretagne Handball, după ce, în jocul tur, a pierdut pe teren propriu la un gol diferență, scor 35-36.

Gloria Bistriţa s-a calificat în premieră în sferturile Ligii Campionilor, după ce a eliminat în optimi echipa Ikast (35-34, 37-28).

La turneul Final Four din LC s-au mai calificat Gyor ETO (Ungaria), deținătoarea trofeului și Metz Handball (Franța).

Turneul Final Four va avea loc la Budapesta, în zilele de 6 și 7 iunie.

