În vârstă de 63 de ani, ambasadorul Takashi Katae are o vastă experiență de aproape patru decenii în diplomație. Absolvent al Facultății de Economie de la Universitatea din Tokyo, a intrat în Ministerul Afacerilor Externe din Japonia în anul 1986, având de-a lungul anilor numeroase funcții importante, precum cea de director al Diviziei de combatere a terorismului la Direcția Consulară și Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Japonia, consul general adjunct la Consulatul General al Japoniei la Shanghai, director general adjunct la Vama Yokohama în cadrul Ministerului de Finanțe, șef adjunct al misiunii la ambasadele Japoniei în Pakistan și Australia sau secretar general adjunct la Consiliul de Audit al Japoniei. 

„Îmi plac mititeii și ciorba de văcuță”

Libertatea: Vă place foarte mult România și chiar ați gătit sarmale. Care sunt gusturile românești care vă plac cel mai mult? 
Takashi Katae: Da, îmi plac mititeii, dar cred că sunt mai grași, așa că nu pot mânca prea mulți. În schimb, mănânc în mod regulat ciorbă de văcuță. Și ciorba de burtă e foarte bună, îmi place. Pot spune că preparatele culinare tradiționale românești sunt excelente.

Cât de importantă și atractivă este România pentru Japonia? 
-Din perspectivă economică, România are potențial pentru investiții din partea companiilor japoneze. Mediul de afaceri din România nu este atât de familiar pentru oamenii de afaceri japonezi, așa că cred că există un potențial mare. Și, de asemenea, ca destinație turistică, există numeroase posibilități, sunt multe locuri unice în toată România, mai ales în nordul țării, în zone cu un farmec aparte precum Maramureș sau Bucovina. Le-am vizitat deja și mi s-au părut locuri turistice unice și foarte impresionante. Am fost recent la Pitești și mi-a plăcut orașul, ca și Simfonia Lalelelor, expoziția florală absolut încântătoare și cu o lungă tradiție.

Câte companii japoneze sunt, de fapt, prezente în România și câte locuri de muncă au creat? 
-Avem peste 110 companii japoneze, care angajează aproape 40.000 de lucrători români. Da, dar dacă luăm criteriul de peste 10% din capital și includem și companiile înființate de cetățeni japonezi, știm că numărul companiilor depășește 250. Este mai mult decât dublu.

Takashi Katae, ambasadorul Japoniei, sfătuiește turiștii să ne viziteze țara: „Veniți să simțiți România autentică și probabil veți ajunge să o iubiți”
Takashi Katae, ambasadorul Japoniei și jurnalistul Denis Grigorescu. Foto: Denis Grigorescu

„Le prezentăm tuturor companiilor japoneze interesate potențialul mare al României”

De când sunteți ambasador în România, ați purtat discuții cu companii japoneze interesate să vină și să investească în România? 
-Desigur, avem contacte regulate cu multe companii japoneze ce operează deja în România și există o asociație specifică a companiilor japoneze numită Japan Business Association in Romania. Recent, Japan Tobacco International a organizat o ceremonie de inaugurare a unei noi fabrici în județul Ilfov. În 2025, Yokohama Rubber a achiziționat o fabrică în Drobeta-Turnu Severin pentru a produce anvelope acolo. Încercăm să atragem companiile care încă nu sunt familiarizate cu România. În 2024 și 2025, doi ani consecutivi, am invitat misiuni de afaceri din Japonia. Delegații compuse din peste 20 de lideri ai companiilor japoneze au venit să vadă cum este mediul de afaceri românesc, să afle care sunt avantajele economiei României, ale mediului de afaceri. Și încercăm să colectăm informații despre orice companie japoneză care dorește să aibă vreun contact cu România. Le prezentăm tuturor companiilor japoneze interesate potențialul mare al României. 

Care sunt domeniile cu cel mai mare potențial de creștere în cooperarea economică dintre Japonia și România? 
-Conform observațiilor noastre, ar fi aici IT-ul sau industria tehnologiilor avansate. Și, de asemenea, energia și infrastructura. Aceste domenii au poate mai mult potențial decât alte industrii.

Ați călătorit mult în România. Ce locuri sau peisaje românești v-au rămas în suflet? 
-Sunt atât de multe, încât nu pot să menționez doar unul sau două. Fiecare loc are unicitatea sa. Am vizitat Brașov și Sinaia, am fost foarte încântat. Am mers și la Sighișoara și am fost impresionat. Bineînțeles că zonele din Bucovina și Maramureș au un farmec aparte, ca și bisericile de acolo. Am fost recent și la Mănăstirea Curtea de Argeș și mi-a lăsat o impresie cu totul și cu totul deosebită. Nu am putut vedea exteriorul, deoarece este în renovare și era acoperit de schele. Dar de-abia aștept să văd Mănăstirea Curtea de Argeș în toată frumusețea ei după ce vor fi finalizate lucrările de renovare.
Îmi place să mă plimb prin București, prin Centrul Vechi, iar Mănăstirea Stavropoleos ocupă un loc aparte. Multe clădiri din București au o arhitectură frumoasă.

Dacă ar fi să faceți o reclamă pentru România într-o frază sau câteva fraze, care ar fi acea frază, acele fraze? 
-Asta este o întrebare foarte dificilă. Știți, România are atât de mult atracții și locuri deosebite. Aș spune poate: „Vizitați România personal, nu pe internet, veniți să vedeți România cu ochii voștri, să simțiți România autentică și probabil veți ajunge să o iubiți”.


