O tragedie cutremurătoare a îndoliat comunitatea din Oradea. Mălina Maria Guler, în vârstă de doar 27 de ani, și-a pierdut viața în dimineața zilei de 20 decembrie, după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din oraș, unde locuia cu chirie. Vestea morții sale a venit ca un șoc pentru familie, prieteni, colegi și pentru toți cei care au cunoscut-o și au apreciat-o.

Mălina Maria Guler era cunoscută în mediul local drept o tânără extrem de activă și implicată, cu o carieră promițătoare în domeniul fotografiei sportive. În calitate de fotoreporter, documenta cu profesionalism și pasiune competiții sportive și evenimente importante din Oradea și din întreaga regiune. Imaginile surprinse de ea erau apreciate nu doar pentru calitatea tehnică, ci și pentru emoția și autenticitatea momentelor pe care reușea să le transmită. Colegii o descriu ca fiind dedicată, serioasă și mereu atentă la detalii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Pe lângă activitatea profesională, Mălina era o prezență constantă în viața culturală și sportivă a orașului, implicându-se în numeroase proiecte și inițiative locale. Energia și entuziasmul ei o făceau remarcată, iar dispariția sa lasă un gol greu de cuprins în cuvinte.

Evenimentul tragic s-a petrecut într-un mod fulgerător. Echipajele de salvare au fost alertate imediat și au ajuns la fața locului, însă, din nefericire, intervenția nu a mai putut schimba deznodământul. Decesul a fost constatat la scurt timp, iar vestea s-a răspândit rapid, provocând un val de durere și consternare.

Lidia Buble o întâlnise pe Mălina Guler în urmă cu câteva zile

Moartea Mălinei a avut un impact puternic și asupra unor persoane publice. Cântăreața Lidia Buble, care o întâlnise pe tânără cu doar câteva zile înainte, la un eveniment din Oradea, a reacționat profund marcată. Artista a transmis un mesaj emoționant, mărturisind că se află în stare de șoc și că îi este greu să accepte pierderea unei persoane atât de tinere, talentată și plină de viață.

„Prietenii sunt în stare de șoc, deci nu pot să-mi revin. De 15 minute de când am aflat de Mălina Guler, fata care a căzut de la etajul 7 din Oradea, deci nu, nu, sunt șocată, pentru că acum cât au trecut? 3 zile? Deci, a trecut toată, 3 zile. De când cu Orașul Faptelor Bune, unde m-am întâlnit cu ea, două zile, 3 zile, nici nu mai știu la ce program am avut zilele astea. Și am făcut poze, și am povestit, și ne-am luat o îmbrățișare, și acum 10-15 minute am aflat ce s-a întâmplat, ce tragedie. Deci mie nu îmi vine să cred, vă zic. Și am văzut și ultimul storic în care cânta și se filma pe piesa „Dăm, Doamne, timp” de la Cabron cu Cristin Miculescu. E șocant. Deci nu, mie nu îmi vine să cred. Dumnezeu să o odihnească în pace și nu știu ce-i viața asta”, a transmis Lidia Buble.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE