Încasări de milioane de dolari pe YouTube

Judecătoria Sectorului 3 are pe rol dosarul civil 31653/301/2024, având ca obiect pretenții, deschis de firma SC Soundnet International SRL împotriva SC Tzancă Uraganu SRL, al cărui termen următor este pe 23 martie 2026.

Tzancă Uraganu a fost în atenția presei pentru încasări de milioane de dolari pe an de la platforma YouTube, bani pe care manelistul i-ar încasa în mică parte prin firme din România și în marte parte prin intermediul unei firme din Luxemburg, eludând astfel taxele la stat.

În septembrie 2025, manelistul a susținut cu nonșalanță că pentru el e normal să lovească o femeie, pentru a o „stăpâni”:

„Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești. Sau… nu știu. Mai se întâmplă o chestie de-asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… Nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior – ceva mai dai la o femeie (…)”, a declarat manelistul.

Pe rețelele de socializare, manelistul se pozează cu mașini scumpe sau postează clipuri în care flutură teancuri de bani, pe care se laudă că „i-a făcut” într-o singură seară la petreceri private.

„Uitați ce bani am făcut într-o seară. Am venit acasă la 7:00 dimineața după patru nunți. Uitați, luați de aici până nu mai știți de voi. Fraierilor!”, spunea Tzancă Uraganu într-o înregistrare din august 2024.

În aceeași lună, SC Soundet International SRL a reparat pentru Tzancă Uraganu un sistem audio, pe care manielistul l-a ridicat prin interpuși, apoi a refuzat să plătească.

Pe factura depusă de firmă în instanță figurează depanarea unui amplificator, repararea unor boxe și livrarea a zeci de metri de cabluri audio.

Factura trimisă de SC Soundnet International SRL lui Tzancă Uraganu

Într-un mesaj pe WhatsApp trimis de Tzancă Uraganu patronului firmei Soundnet International – capturi de ecran depuse la dosar – manelistul își justifică refuzul de a plăti prin faptul că i se „tot arde stația”.

Discuția de pe WhatsApp între patronul firmei și Tzancă Uraganu

Patronul firmei: „Pentru el, 3.000 de euro sunt bani de biscuiți”

Reprezentantul firmei Soundnet International SRL, Adrian Coliță, a relatat pentru Libertatea în ce constă litigiul pe care îl are cu Tzancă Uraganu:

„Tzancă a achiziționat foarte puține lucruri de la noi de-a lungul timpului. El și-a cumpărat tot felul de echipamente second hand, de prin Anglia, chiar dintr-o țară arabă. Am verificat niște serii de la un sistem de-al lui care avea vreo 16 ani vechime și pe ăla cântă și acum. A venit cu el la recondiționat.

La un moment dat, înainte de a-l da în judecată, au venit la noi cu un echipament la reparat. Era vorba de niște boxe la care erau arse diafragmele de la difuzoarele de înalte. Mai avea un amplificator în service de câteva luni, cu fișă de intrare în service, l-a ridicat omul care a venit cu el la reparat .

. Toți lăutarii știu că se ard difuzoarele de înalte de la boxe când dau muzica prea tare. Noi vindeam cam 1.000 de diafragme pe an pentru aceste difuzoare. Se cântă infernal de tare, cu amplificatoarele și mixerele pe roșu. Mai sunt și alte cauze: fac microfonie sau are loc o altă reacție de tipul microfoniei de la viorile Zeta. Unii lăutari le schimbă și de două ori pe seară. Eu l-am sfătuit ce să facă să nu le mai ardă, dar el a considerat că s-au ars din cauza mea.

Unii lăutari le schimbă și de două ori pe seară. Eu l-am sfătuit ce să facă să nu le mai ardă, dar el a considerat că s-au ars din cauza mea. La boxele lui, unul dintre driverele de înalte era compromis cu totul, era căzut și a trebuit să fie înlocuit cu totul cu unul nou. Această factură de service a conținut patru diafragme de înalte, amplificatorul reparat cu trei luni înainte pe care nu venise nici să-l ridice nici să-l achite, niște cabluri de care a avut nevoie pentru a funcționa sistemul și acel driver de la unul dintre difuzoarele de înalte. Factura totală a ajuns la 16.000 de lei. Nu i-am perceput manoperă.

El mai achiziționase de la noi două boxe pe care le plătise prin bancă, în trei rate , iar după recomandarea unei cunoștințe comune nu îmi făceam probleme că nu va achita această factură.

, iar după recomandarea unei cunoștințe comune nu îmi făceam probleme că nu va achita această factură. L-a trimis pe cel cel care cântă la clape cu el, acesta a stat cu noi acolo, câteva ore, până au fost schimbate piesele. Omul a semnat factura de primire și mi-a spus să discut cu Tzancă mai departe, iar el va achita factura. Asta se întâmpla anul trecut, în vară.

I-am trimis factura pe Whats App, explicit, cu fiecare poziție în parte. Apoi el a început cu mesaje scrise și vocale că el consideră că nu trebuie să plătească acea factură, deoarece i-au spus lui niște oameni că nu i-am făcut noi reglajele la echipamente și de aia i s-au ars difuzoarele de înalte. Dar el venise cu niște echipamente second hand, că aveau niște stikere de la o firmă de rental din Anglia. Văzând că nu vrea să plătească, l-am dat în judecată. Aici se vede reaua intenție. Plus că imediat după ce a primit factura a postat pe Facebook injurii la adresa mea.

Văzând că nu vrea să plătească, l-am dat în judecată. Aici se vede reaua intenție. Plus că imediat după ce a primit factura a postat pe Facebook injurii la adresa mea. În cazul lui Tzancă e chiar penibil că ne judecăm pentru o asemenea sumă, pe care el o face în maxim 5 minute. El se laudă cu mașini se sute de mii de euro, pentru el 3.000 de euro sunt bani de biscuiți . Pot să spun că a cântat la un eveniment unde erau prezenți mai mulți clienți de-ai noștri. A cântat o repriză pe banii pe care i-a cerut acolo, 20.000-30.000 de euro. I s-a cerut să mai rămână și să cânte în continuare, iar el a spus cu nu poate, că trebuie să plece la Ploiești. A fost întrebat cât i se dă la Ploiești și a spus că 12.000 de euro pentru 45 de minute. I-au dat 12.000 de euro cash să rămână, iar el le-a dat țeapă celor de la Ploiești și a cântat în continuare. La evenimentele lor se încasează zeci de mii de euro pe seară, în cazuri mai rare chiar și sute de mii de euro.

. Pot să spun că a cântat la un eveniment unde erau prezenți mai mulți clienți de-ai noștri. A cântat o repriză pe banii pe care i-a cerut acolo, 20.000-30.000 de euro. I s-a cerut să mai rămână și să cânte în continuare, iar el a spus cu nu poate, că trebuie să plece la Ploiești. A fost întrebat cât i se dă la Ploiești și a spus că 12.000 de euro pentru 45 de minute. I-au dat 12.000 de euro cash să rămână, iar el le-a dat țeapă celor de la Ploiești și a cântat în continuare. În instanță, avocata lui Tzancă a prezentat o poză care arată că buretele de la suspensia unui difuzor este ciupit, dar boxele sunt de tipul celor cu care a venit la reparat, nu sunt aceleași. El a venit la reparat cu patru bucăți care erau dintr-un set luat second hand din Anglia, iar de la noi cumpărase cu câteva luni înainte două bucăți, cu factură, una sigilată și una din showroom. Și i-am spus: s-au predat de față cu omul tău, dacă era ceva trebuia să fi spus atunci, pe loc. Sau, în cel mai rău caz, când a ajuns la tine, a doua zi, dar nu după cinci săptămâni. Adică el consideră că va câștiga în instanță dacă demonstrează că, la un moment dat, i-am vândut o boxă cu buretele ciupit. I-am și spus s-o trimită că îi schimb buretele, gratis, ca să fie el împăcat, deși n-are nicio legătură cu boxele pe care le-a trimis la reparat”, a declarat patronul firmei.

Manelistul susține că boxele nu au fost reparate corespunzător

În instanță, avocatul firmei SC Soundnet International SRL a depus un răspuns la întâmpinarea trimisă de SC Tzancă Uraganu SRL, în care manelistul susținea că echipamentele ar fi fost reparate în mod necorespunzător:

„Produsele livrate au respectat cerințele de calitate și de conformitate, nu au existat vicii aparente și nici ascunse.

Toate bunurile au fost sigilate, fiind verificate de reprezentantul pârâtei-reclamante înainte de momentul ridicării acestora de la subscrisa, or dacă ar fi prezentat vicii de orice natură, atunci este evident că partea adversă nu ar mai fi dorit achiziționarea acestor echipamente, ceea ce nu s-a întâmplat.

înainte de momentul ridicării acestora de la subscrisa, or dacă ar fi prezentat vicii de orice natură, atunci este evident că partea adversă nu ar mai fi dorit achiziționarea acestor echipamente, ceea ce nu s-a întâmplat. Dacă, însă, după ridicarea bunurilor, partea adversă le-a folosit în mod necorespunzător – așa cum chiar reprezentanții părții adverse ne-au comunicat de-a lungul timpului că se procedează din partea părții adverse, în sensul că muzica este ascultată frecvent mult prea tare față de puterea boxelor, ceea ce evident contribuie la deteriorarea acestora și a accesoriilor – aceasta nu este decât culpa pârâtei-reclamante și nu are nicio legătură cu subscrisa.

– așa cum chiar reprezentanții părții adverse ne-au comunicat de-a lungul timpului că se procedează din partea părții adverse, în sensul că muzica este ascultată frecvent mult prea tare față de puterea boxelor, ceea ce evident contribuie la deteriorarea acestora și a accesoriilor – De asemenea, condițiile precare de depozitare a unor astfel de echipamente are o importanță covârșitoare și contribuie în mod evident la deteriorarea calității sunetului produs de echipamente.

și contribuie în mod evident la deteriorarea calității sunetului produs de echipamente. Onorata Instanță, vă rugăm să observați că până la momentul când subscrisa a acționat în instanță pârâta-reclamantă, aceasta din urmă nu ne-a trimis nicio notificare în care să menționeze că echipamentele livrate conform facturii nr. 2263 seria dyn din data de 05.08.2024 ar fi fost necorespunzatoare, nu ne-a solicitat înlocuirea echipamentelor sau anularea facturii restante la plată, așa cum susține în prezentul dosar, doar ca să încerce exonerarea sa de la plata acesteia.

în care să menționeze că echipamentele livrate conform facturii nr. 2263 seria dyn din data de 05.08.2024 ar fi fost necorespunzatoare, nu ne-a solicitat înlocuirea echipamentelor sau anularea facturii restante la plată, așa cum susține în prezentul dosar, doar ca să încerce exonerarea sa de la plata acesteia. De asemenea, partea adversă nu a contestat factura restantă la plată , așa cum am arătat pe larg mai sus.

, așa cum am arătat pe larg mai sus. Mai mult, este foarte probabil ca echipamentele livrate să prezinte un anumit grad de uzură, ca urmare a folosirii lor timp de 9 (nouă) luni de către pârâta-reclamantă soc. Tzancă Uraganu SRL, respectiv de la data predarii din 27.05.2024 și până în prezent.

soc. Tzancă Uraganu SRL, respectiv de la data predarii din 27.05.2024 și până în prezent. Astfel, Onorata Instanță, în speță nu se pune problema angajării răspunderii contractuale a societății noastre , deoarece Soundnet International SRL și-a executat întocmai obligațiile contractuale conform art. 1516 Cod civil, deci a livrat echipamentele către partea adversă, primirea a fost confirmată de reprezentantul părții adverse prin semnarea facturii proforme (am depus-o la dosar atașat acțiunii noastre), acestea respectând toate standardele legale de calitate și conformitate.

, deoarece Soundnet International SRL și-a executat întocmai obligațiile contractuale conform art. 1516 Cod civil, deci a livrat echipamentele către partea adversă, primirea a fost confirmată de reprezentantul părții adverse prin semnarea facturii proforme (am depus-o la dosar atașat acțiunii noastre), acestea respectând toate standardele legale de calitate și conformitate. De aceea, în cazul societății noastre nu sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile contractuale”, a arătat avocatul firmei Soundnet International SRL.

Procesul deschis de SC Soundnet International SRL împotriva lui Tzancă Uraganu se dezbate pe fond la Judecătoria Sectorului 3 și a avut până acum șase termene de judecată.

