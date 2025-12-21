Vizibilitatea scade sub 50 de metri

Fenomenul meteorologic se manifestă în 17 judeţe, reducând vizibilitatea sub 200 de metri în unele zone, iar în altele, chiar sub 50 de metri.

Conform informaţiilor furnizate de ANM, codul galben de ceaţă este valabil pentru perioade diferite în funcţie de regiune, extinzându-se până la ora 15.00 în unele zone.

Judeţele afectate de ceaţă

Galaţi, Sibiu, Gorj, Olt, Dolj şi Mehedinţi sunt printre primele judeţe menţionate în avertizarea meteorologică, cu valabilitate până la ora 11.00. În aceste zone, ceaţa reduce semnificativ vizibilitatea, creând condiţii dificile de circulaţie.

În judeţul Galaţi, localităţi precum Galaţi, Pechea, Târgu Bujor şi Tuluceşti sunt afectate. În Sibiu, oraşele Sibiu, Tălmaciu şi comuna Şelimbăr se confruntă cu acest fenomen. Târgu Jiu, Rovinari şi Bumbeşti-Jiu sunt printre localităţile afectate din judeţul Gorj.

Zonele joase ale judeţelor Sălaj, Cluj şi Alba sunt sub avertizare până la ora 13.00. În Sălaj, oraşe precum Zalău, Şimleu Silvaniei şi Jibou sunt afectate.

În Cluj, Gherla şi Huedin se numără printre localităţile menţionate, în timp ce în Alba, oraşe precum Alba Iulia, Aiud şi Cugir se confruntă cu ceaţă densă.

Conform ANM, judeţele Constanţa şi Tulcea vor fi afectate de ceaţă până la ora 15.00, fiind ultimele zone menţionate în avertizarea meteorologică.

Extinderea fenomenului în alte regiuni

ANM a extins avertizarea şi pentru judeţele Caraş-Severin, Arad, Bihor, Timiş şi Hunedoara, cu valabilitate tot până la ora 11.00. În aceste zone, oraşe importante precum Reşiţa, Bocşa, Moldova Nouă şi Oraviţa sunt afectate de ceaţă densă.

În judeţul Cluj, localităţi precum Turda, Câmpia Turzii şi Viişoara se confruntă cu vizibilitate redusă. Judeţul Ilfov este, de asemenea, sub avertizare până la ora 12.00.

Traficul rutier și aerian ar putea fi afectat

În contextul acestor condiţii meteorologice nefavorabile, este crucial ca şoferii să adopte măsuri de precauţie suplimentare.

Reducerea vitezei, menţinerea unei distanţe de siguranţă mai mari faţă de vehiculele din faţă şi utilizarea corectă a sistemelor de iluminare ale autovehiculelor sunt esenţiale pentru siguranţa în trafic.

Ceaţa densă poate afecta şi transportul aerian, putând cauza întârzieri sau chiar anulări ale zborurilor. Pasagerii sunt sfătuiţi să verifice statusul zborurilor lor înainte de a se deplasa către aeroport.

Pietonii sunt, de asemenea, afectaţi de vizibilitatea redusă. Este recomandat să poarte haine în culori vizibile şi să fie extrem de atenţi la traversarea străzilor, asigurându-se că sunt văzuţi de şoferi.

