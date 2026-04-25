Decizia a fost motivată de distanța prea mare și de haosul din interiorul conducerii iraniene, însă președintele a dat asigurări că acest gest nu semnifică reluarea conflictului militar.

Motivele invocate de Donald Trump

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Donald Trump a explicat de ce a oprit deplasarea delegației americane.

„Tocmai am anulat călătoria reprezentanților mei care mergeau la Islamabad. Prea mult timp pierdut cu călătoriile, prea multă muncă!”, a scris Donald Trump

Președintele american a criticat dur situația actuală a taberei adverse, susținând că există „lupte interne și confuzie imense” în conducerea iraniană.

„Nimeni nu știe cine este la conducere, inclusiv ei. În plus, noi avem toate cărțile, ei nu au niciuna!”, a concluzionat Donald Trump.

Diplomație prin telefon

Ulterior, într-o intervenție telefonică pentru publicația Axios, președintele american a detaliat argumentele logistice din spatele anulării. El a precizat că nu vede rostul ca emisarii săi să suporte un zbor de 18 ore, având în vedere stadiul actual al negocierilor.

„Este un zbor prea lung. Ne putem la fel de bine descurca la telefon”, a declarat Trump jurnalistului Axios.

Reluarea ostilităților nu este luată în calcul

Întrebat direct dacă eșecul acestor discuții față în față înseamnă o reluare a războiului cu Iranul, liderul de la Casa Albă a respins ferm ideea.

„Nu. Asta nu înseamnă aşa ceva. Nu ne-am gândit încă la asta”, a precizat Donald Trump.

Totodată, el a lăsat o ușă deschisă pentru continuarea dialogului la distanță, transmițând prin intermediul Axios și Fox News că mingea este acum în terenul Teheranului.

„Iranienii ne pot suna dacă vor, atunci când vor ei”, a spus Donald Trump.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE