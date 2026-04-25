Japonia, Marea Britanie și China, cei mai mari creditori ai SUA

Pentru a finanța deficitul său în creștere, SUA se bazează pe o gamă diversă de cumpărători, inclusiv fonduri mutuale, guverne străine și banca centrală. Datele de la 19 martie 2026 arată următoarea distribuție:

Fonduri mutuale și de pensii: 6,6 bilioane de dolari (17%)

Instituții bancare și dealeri: 2,4 bilioane de dolari (6%)

Investitori individuali: 3 bilioane de dolari (8%)

Alți deținători interni: 5,7 bilioane de dolari (15%)

Japonia: 1,2 bilioane de dolari (3%)

Regatul Unit: 0,9 bilioane de dolari (2%)

China: 0,7 bilioane de dolari (2%)

Alte națiuni: 6,5 bilioane de dolari (17%)

Rezerva Federală: 4,4 bilioane de dolari (11%)

Fondul de pensii Social Security: 2,6 bilioane de dolari (7%)

Alte fonduri guvernamentale: 5,1 bilioane de dolari (13%)

Fondurile mutuale și de pensii reprezintă cea mai mare parte a datoriei publice, indicând cererea mare de active sigure și lichide. Rezerva Federală, cu 4,4 bilioane de dolari, deține mai mult decât primii trei creditori străini (Japonia, Regatul Unit și China) la un loc. Japonia este cel mai mare creditor străin, deținând 3% din datoria americană.

Un exemplu notabil din sectorul privat este Warren Buffett, care, prin compania sa Berkshire Hathaway, deține obligațiuni de trezorerie în valoare de 339 miliarde de dolari (Q4 2025).

Datoria SUA crește cu un bilion de dolari la fiecare trei luni și pune presiune pe economie

Cu o creștere de 1 bilion de dolari la fiecare trei luni, SUA este printre cele mai îndatorate țări din lume, raportat la PIB. Această datorie influențează nivelul de trai al populației.

Creșterea datoriei determină cheltuieli mai mari pentru dobânzi, diminuând fondurile disponibile pentru infrastructură și programe sociale. Totodată, poate încetini creșterea salariilor, crearea locurilor de muncă și poate genera rate mai mari ale dobânzilor pentru credite ipotecare și carduri de credit.

În 2024, datoria SUA reprezenta 123% din PIB. Previziunile arată că până în 2055, acest procent ar putea ajunge la 156%. Economiștii avertizează că la un nivel al datoriei de 176% din PIB, țara ar putea întâmpina dificultăți financiare serioase.

Sunt însă și experți care susțin că un nivel ridicat al datoriei nu indică neapărat probleme economice, având în vedere că PIB-ul american depășește semnificativ alte țări.

Cauzele acumulării datoriei

Datoria națională americană este rezultatul unui dezechilibru pe termen lung între cheltuielile și veniturile guvernamentale. Pentru a acoperi deficitul bugetar, guvernul împrumută bani, ceea ce duce la creșterea datoriei.

Sursa citată relatează că SUA se confruntă cu un deficit bugetar de peste două decenii. Pentru a-l reduce, guvernul vinde obligațiuni investitorilor, promițând să ramburseze sumele cu dobândă.

