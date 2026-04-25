Lufthansa vine cu prețuri mai mici la noul bilet Economy Basic

Noul tarif se numește „Economy Basic” și este disponibil pentru zborurile pe distanțe scurte și medii din Europa iar noua opțiune le permite pasagerilor să plătească mai puțin, însă la bord vor putea urca doar cu un obiect personal, cum ar fi un rucsac mic sau o geantă de laptop.

Pasagerii care aleg această variantă nu mai au inclus bagajul de mână standard. Este permis doar un obiect personal, care nu trebuie să depășească dimensiunile de 40x30x15 cm. Cei care au nevoie de bagaj de cabină sau de cală vor trebui să plătească suplimentar de cel puțin 15 euro sau să aleagă un tarif mai scump, care include aceste servicii.

Lufthansa face schimbări și pentru tarifele existente

Până acum, cea mai ieftină opțiune era Economy Light, care includea un obiect personal și un bagaj de mână. Acest tarif rămâne disponibil, dar va include în plus posibilitatea de reprogramare a zborului contra cost.

Reprezentanții SWISS, parte din grupul Lufthansa, spun că noul tarif nu înlocuiește ofertele existente, ci le completează.

„Este o extindere a ofertei noastre. Cei care doresc să zboare fără bagaj de mână și să beneficieze de un preț mai mic vor avea acum această opțiune”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Când intră în vigoare noile bilete cu preț scăzut

Noul tarif Economy Basic va putea fi rezervat începând cu 28 aprilie, pentru zboruri operate din 19 mai.

Măsura se aplică pe cursele europene operate de companiile din grup, inclusiv Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines și Air Dolomiti.

Creșterea costurilor, în special ale kerosenului, și anularea a numeroase zboruri au fost provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu și blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Lufthansa a anunțat recent anularea a aproximativ 20.000 de zboruri în perioada mai–octombrie, pentru a reduce consumul de combustibil. Inclusiv curse către România ar putea fi afectate, mai ales activitatea Aeroportului Internațional din Sibiu.

La nivel global, tot mai multe companii aeriene reduc beneficiile incluse în biletele de bază. În Statele Unite, transportatori precum American Airlines au crescut deja taxele pentru bagajele de cală, iar unele companii oferă de mai mult timp bilete care includ doar un obiect personal.

Pasagerii vor avea mai multe opțiuni, dar și mai multe costuri suplimentare, în funcție de serviciile de care au nevoie.