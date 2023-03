Cu toate acestea, o locuință de dimensiuni reduse nu este neapărat un spațiu care nu îți poate oferi confortul de care ai nevoie și în care să nu te simți bine. De-acum nu trebuie să-ți mai faci astfel de griji pentru că există suficient de multe metode și soluții care, aplicate inteligent, te vor ajuta să-ți transformi spațiul de locuit într-unul plăcut, care să-ți dea posibilitatea să-ți poți desfășura activitățile zilnice în cele mai bune condiții. Deși misiunea amenajării și decorării locuințelor de mici dimensiuni se poate dovedi a fi o sarcină deloc ușoară, mai ales când vine vorba despre familii numeroase, prin artificii de decor ingenioase și creative, spațiul restrâns poate fi utilizat într-un mod cât mai util și funcțional. În acest articol îți vom dezvălui câteva soluții prin care să-ți decorezi casa astfel încât să optimizezi spațiul de locuit, care să fie confortabil și bine organizat, iar senzația de lipsă de spațiu să dispară.

Cum amenajezi locuințele de dimensiuni mici

Potrivit unei reguli nescrise a amenajărilor interioare, cu cât casa este mai mare, cu atât aceasta va deveni mai neîncăpătoare pentru simplul fapt că oamenii au tendința de a acumula cât mai multe lucruri. Practic, experții în domeniu spun că nevoia de spațiu din ce în ce mai mare provine dintr-un stil de viață pe care fiecare dintre noi îl alegem și încercăm să-l controlăm.

De aceea, înainte de a începe reamenajarea casei și de aplicarea soluțiilor de optimizare a spațiului de locuit, fă o analiză și vezi dacă tot ceea ce ai în casă îți este folositor cu adevărat pentru că suntem siguri că vei găsi destule lucruri de care te vei debarasa. Așadar, există numeroase soluții prin care poți să optimizezi spațiul de care dispui în propria locuință, astfel încât să-ți poți depozita toate lucrurile fără să faci compromisuri majore în materie de design.

Un apartament mic nu înseamnă neapărat o locuință care are puține încăperi, ci mai degrabă una cu încăperi de dimensiuni mici, și asta pentru că de multe ori se întâmplă ca un apartament de două camere să fie la fel de mare ca unul trei camere. Atunci când îți propui să-ți amenajezi locuința trebuie să ții cont de anumite aspecte. Astfel, pentru ca aceasta să fie cât mai bine organizată, conferă fiecărei camere exact funcția pe care aceasta o îndeplinește. Spre exemplu, amenajează dormitorul ca pe un spațiu strict pentru dormit, nu pentru a face diverse activități pe care, în mod normal, ar trebui să le faci în sufragerie. În același timp, alege un mobilier compact și, mai ales, cel multifuncțional, așa cum este cazul paturilor rabatabile cu dublu rol, comodele cu sertare, și așa mai departe.

În cazul caselor de mici dimensiuni, dincolo de detaliile amintite anterior, trebuie să fii foarte atent la alegerea paletei de culori pentru pereși și pentru mobilier, precum și la alegerea unui număr limitat de elemente de decor. Trebuie să știi că nu trebuie să renunți la anumite aspecte care să-ți limiteze nivelul de confort, ci să le alegi pe cele mai potrivite raportate la dimensiunile locuinței tale.

Iată în cele ce urmează alte trucuri care sperăm să te ajute să-ți optimizezi spațiul din propria locuință.

Folosește mobilier multifuncțional

O soluție excelentă care îți poate transforma spațiile în unele mult mai practice o reprezintă mobilierul multifuncțional. Aceste piese de mobilier multifuncționale pot fi un taburet cu spațiu de depozitare, o masă extensibilă cu raft interior și o canapea extensibilă, care se poate transforma în doar câteva secunde în pat și poate avea ladă/sertare pentru depozitarea hainelor din alt sezon, a păturilor, etc., scrie site-ul TheEconomicTimes. De asemenea, optează pentru piese de mobilier rabatabile (masă, pat, etc.). Singurul inconvenient al acestui tip de mobilier este faptul că, în timp, elementele componente ale sistemelor multifuncționale pot să se uzeze mai repede comparativ cu cele ale mobilierului clasic.

Depozitează pe verticală

Folosește cât mai eficient spațiul pe înălțime din casă pentru a valorifica toată înălțimea camerelor. Pentru asta construiește pe comandă dulapuri înalte până în tavan pe dimensiunile de care ai nevoie și folosește-le în detrimentul dulapurilor clasice înalte de circa doi metri deasupra cărora rămâne de obicei spațiu care este nefolosit sau este ocupat de multe lucruri care conferă un plus de inestetică încăperii. Așează pe rafturile superioare obiectele pe care le folosești foarte rar pentru ca, astfel, să nu fie nevoie să umbli des în acel loc.

Folosește uși din sticlă

Pentru a da o senzație de spațiu, montează uși cu oglindă deoarece acestea fac ca încăperile să pară mai mari, nu afectează funcționalitatea și, în plus, arată și foarte bine. În același timp, pentru a evita senzația de aglomerare pe care o dă mobilierul compact pe un perete întreg, alege mobilier în aceeași culoare ca pereții. În acest fel vei da impresia că dulapurile sunt dincolo de pereți, în afara camerei.

Valorifică spațiul de pe podea

Experții în amenajări interioare recomandă ca, în cazul locuințelor de mici dimensiuni, piesele de mobilier să aibă picioare de 10-15 centimetri. În acest fel vei putea depozita sub acestea cutii sau alte obiecte plate precum încălțămintea sau cântarul de baie. Totodată, poți depozita lucruri și sub pat sau sub alte piese de mobilă. Este de preferat ca tot mobilierul să aibă picioare pentru că astfel vei putea face curățenie mult mai ușor pe sub el. În plus, va exista o suprafață radiantă mai eficientă dacă ai încălzire în pardoseală. Singurul dezavantaj este că, în caz de inundație, lucrurile aflate sub mobilă se vor deteriora.

Valorifică spațiile de deasupra ușilor

Cele mai multe locuințe au de obicei înălțimi cuprinse între 2,3 și 2,5 metri înălțime, iar ușile de interior au o înălțime de circa 2 metri. Aceste spații situate deasupra ușilor din zonele înguste ale unei case, precum holurile, sunt ideale pentru montarea unor rafturi pe care poți așeza fie cărți, fie cutii decorative sau alte obiecte. Spre exemplu, deasupra ușii din baie, poți amenaja un spațiu în care să depozitezi prosoapele.

Spațiile situate deasupra ușilor sunt ideale pentru montarea unor rafturi

Exploatează spațiile înguste din casă

Spații de depozitare pot fi chiar și cele mai înguste și atipice zone dintr-o casă, inclusiv spațiul de sub scări, cel de sub trepte, precum și spațiul dintre frigider și dulapul de tip soldat și, respectiv, cel dintre mașina de spălat și perete. În toate aceste zone poți opta pentru rafturi fixe sau mobile, cu sertare mici în care să poți păstra diverse lucruri utile. Astfel de piese de mobilier se fac fie pe comandă, la o firmă specializată, fie le construiești singur.

Folosește uși culisante

O altă soluție excelentă pentru optimizarea spațiului de locuit în apartamentele sau casele cu dimensiuni reduse o reprezintă ușile culisante, scrie site-ul LoveDeco.ro. Indiferent dacă le folosești în casă, în locul ușilor tradiționale, fie că optezi pentru ele la dulapuri și șifoniere, acest tip de uși reprezintă soluția ideală dacă vrei să salvezi spațiu în propria casă.

Renunță la compartimentările multiple

Pentru ca locuința ta să nu pară neîncăpătoare încearcă să oferi senzația de spațiu aerisit, iar pentru asta ar trebui să renunți la compartimentările multiple. Astfel, poți să delimitezi spațiile cu ajutorul unui perete despărțitor pe care îl poți folosi pentru depozitare, iar în acest caz pereții despărțitori cu rafturi destinate cărților sau unor cutii de depozitare reprezintă o soluție potrivită. În același timp, optează pentru spațiile deschise și realizează din bucătărie și sufragerie o încăpere de mari dimensiuni de tip „open space”.

Alege soluții de iluminat corespunzătoare

Spațiile cu dimensiuni reduse necesită acordarea unei atenții sporite și în alegerea corpurilor de iluminat și a locurilor unde acestea urmează să fie amplasate. Astfel, pentru a da senzația de spațiu și de confort locuinței tale folosește soluții de iluminat corespunzătoare și asigură-te că în fiecare colț al încăperilor există suficientă lumină. De asemenea, în cazul dormitorului, folosește niște aplice pe care să le montezi de ambele părți ale patului. În acest fel vei adăuga o iluminare funcțională, care nu va ocupa spațiu pe podea sau pe noptieră așa cum este cazul veiozelor tradiționale.

Folosește spațiul de sub scări

Spaţiul de sub scară poate fi transformat cu mare ușurință într-un spațiu de depozitare

Dacă locuiești la casă, spațiul situat sub scări poate fi transformat foarte simplu într-un spațiu de depozitare de tip cămară, într-un mic dressing sau chiar într-un birou de mici dimensiuni. Acest spațiu poate fi transformat cu mare ușurință într-un spațiu de depozitare pe cât de practic, pe atât de eficient folosind rafturi suspendate, sertare, dulapuri și sisteme inteligente de depozitare.

