Cum păstrezi zarzavaturile peste iarnă

În general, legumele au nevoie pur și simplu de un loc răcoros, uscat, întunecat și bine ventilat pentru a preveni putrezirea. Poți cumpăra cutii de depozitare, dar o ladă de lemn sau o cutie de carton puțin adâncă va funcționa la fel de bine. Unele cutii și lăzi vor fi proiectate astfel încât să le poți stivui, dar dacă faci acest lucru asigură-te că aerul poate circula între niveluri.

Verdețurile se pot toca și congela. Fie că le păstrezi în punguțe porționate sau în caserole, verdețurile se păstrează bine în congelator. Este cam singura variantă de a le păstra, dacă nu vrei să folosești variantele uscate.

Legumele rădăcinoase, cum ar fi morcovii, cartofii și sfecla, se păstrează foarte bine în nisip umed. Dacă nu poți face rost de nisip (orice fel de nisip este bun), unii grădinari folosesc în schimb rumeguș.

Taie vârfurile cu frunze ale sfeclei și morcovilor și așează-le într-un singur strat, fără să le învelești. Acoperă apoi cu un strat de nisip pentru a preveni ca acestea să devină cauciucate.

Cartofii pot fi depozitați în saci de iută sau de hârtie. Recoltează-i într-o zi uscată și lasă-i la soare să se usuce. Îndepărtează orice noroi de pe cartofi pentru a preveni formarea mucegaiului.

Depozitează-i într-un loc întunecat pentru a evita formarea unor pete verzi pe coajă.

Pătrunjelul se lasă cel mai bine în pământ peste iarnă și se recoltează la nevoie. Sau poți să îl plantezi în ghiveci și să îl ții pe pervaz, la fel ca orice altă verdeață, precum cimbru, busuioc, mărar sau rozmarin.

Ceapa, usturoiul și șalotele se usucă bine, apoi se împletesc înainte de a fi depozitate într-un loc uscat. Poți, de asemenea, să tai vârfurile și să atârni bulbii într-o pereche veche de dresuri sau într-o plasă.

Dovleceii de iarnă se păstrează între 2 și 4 luni, în funcție de soi.

Legumele cu frunze, cum ar fi salata și spanacul, nu se păstrează bine și trebuie consumate în câteva zile de la recoltare.

Leguminoasele, cum ar fi mazărea și fasolea, pot fi uscate pentru a fi folosite în tocănițe sau pot fi congelate.

Camera în care să depozitezi zarzavaturile

Orice încăpere trebuie să fie bine ventilată, iar orice recipient de depozitare trebuie să fie ținut departe de podea sau de sol, pe blocuri sau paleți.

În cadrul acestui spațiu, însă, condițiile optime de depozitare pentru fiecare cultură variază oarecum. Culturile rădăcinoase, cum ar fi sfecla, morcovii și păstârnacul, ar trebui să fie ambalate în nisip sau rumeguș.

În general, temperaturile trebuie menținute puțin peste zero grade, dar niciodată sub zero grade. Poți atenua fluctuațiile de temperatură cu ajutorul izolației.

O gură de aerisire cu capac detașabil pe peretele exterior al structurii ar fi probabil necesară pentru a asigura o ventilație suficientă. Dar păstrarea cutiilor de rădăcinoase la câțiva centimetri de podea, de exemplu pe bucăți de lemn, va ajuta și ea la reglarea temperaturilor.

Cum să pregătești zarzavaturile pentru depozitare

Cele mai bune și mai sănătoase culturi sunt cele pe care ar trebui să le pui deoparte pentru depozitare.

În primul rând, asigură-te că le recoltezi atunci când vremea este uscată. Lasă rădăcinile să se expună la soare la suprafața solului timp de câteva ore înainte de a le depozita, pentru a distruge firele rădăcinilor și a întări pielea.

Nu spăla rădăcinile, ci îndepărtează pământul care s-a desprins și taie frunzele chiar deasupra coroanei.

Nu freca murdăria, deoarece acest lucru va învineți pielea, și lasă tulpinile intacte.

Dezgroapă culturile de rădăcini după ce au stat în pământ în timpul unei perioade de frig, dar nu în timpul unui îngheț puternic (cu excepția păstârnacului, care poate fi lăsat în pământ toată iarna și recoltat primăvara) și lasă-le afară la soare timp de o zi sau două pentru a se vindeca.

