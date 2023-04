Cum se numesc locuitorii din Monaco

Dincolo de aceste greșeli, există destule persoane care cu siguranță au fost puse măcar o dată în viață în situația de a pronunța în mod greșit ori de a stâlci anumite nume. Printre cele mai des întâlnite astfel de greșeli se numără și cele referitoare la numele locuitorilor care populează diverse ţări ale lumii. Unele dintre cele mai interesante denumiri sunt cele ale oamenilor care populează Bangladesh-ul, care sunt numiți bengalezi de la denumirea istorică a regiunii din care face parte această țară (Bengal), a locuitorilor din Burkina Faso, care sunt numiţi burkinezi sau burkinabezi, ori a celor din Coasta de Fildeș, care trebuie numiți întordeauna ivorieni. La fel de neobișnuit este cazul locuitorilor din Principatul Monaco, iar despre denumirea oficială a acestora și despre motivul pentru care sunt numiți în acest fel vom vorbi în cele ce urmează.

Ce trebuie să știm despre Monaco

Monaco sau, așa cum este denumirea oficială, Principatul Monaco (n.n. – în limba franceză Principauté de Monaco), este un oraș-stat situat pe Riviera Franceză, pe coasta Mării Mediterane, care formează o enclavă pe teritoriul francez, în Europa de Vest.

Cu o suprafață de doar 2,02 km², Monaco este al doilea cel mai mic stat suveran din lume, celălalt fiind Vatican (0,44 km²). Principatul se învecinează cu Franța pe trei laturi, în timp ce cealaltă parte are ieșire la Mediterană. Frontiera terestră are o lungime totală de doar 4,4 kilometri, o coastă superbă de 4,1 kilometri și o lățime care variază între 349 și 1.700 de metri.

În ceea ce privește populația din Monaco, aceasta numără aproximativ 39.200 de locuitori, valoare care plasează statul pe locul 214 în lume. În același timp, face din Principat cea de-a doua cea mai mică și cea mai dens populată țară la nivel global, cu circa 19.000 de locuitori/km². Limba oficială în principat este franceza, însă sunt vorbite și monegasca⁠, italiana și engleza.

Numele Monaco provine de la colonia grecească phocaeană. Denumită inițial Monoikos de către liguri, provine din cuvintele grecești μόνοικος, care înseamnă „casă singură”, μόνος (n.n. – monos), care se traduce prin „singur”, și οἶκος (n.n. – oikos), care înseamnă „casă”. Practic, denumirea Monoikos s-ar traduce prin oameni care trăiau într-o singură casă sau care trăiau separat, fiecare în casa lui. O veche legendă grecească spune că Hercule a trecut prin zona Monaco și s-a întors de la vechii zei, motiv pentru care în zonă a fost construit templul lui Hercule Monoikos. Și pentru că singurul templu de acolo era „casa” lui Hercule, orașul a fost botezat Monoikos.

Scurtă istorie a Principatului Monaco

Principatul Monaco a fost condus de genovezi încă din epoca medievală, mai exact din anul 1215, însă începând cu 1297, conducerea a fost preluată de către membrii Casei Regale Grimaldi. Atunci, François Grimaldi, cunoscut sub numele de „Malizia”, a pus mâna pe cetatea Monaco în semn de răspuns la exilul impus guelfilor, scrie site-ul NationsOnline.org. Timp de șapte secole, familia Grimaldi a condus Principatul Monaco, cu o singură excepție, și anume perioada 1789-1814, când s-a aflat sub control francez. Desemnată protectorat al Sardiniei din 1815 până în 1860 de către Congresul de la Viena, suveranitatea Monaco a fost recunoscută în mod oficial prin Tratatul Franco-Monegasc, care a fost semnat în 1861.

Cinci decenii mai târziu, acest micuț stat a devenit monarhie constituțională, formă sub care este condus și astăzi de către Prințul Albert al II-lea. Monaco a devenit membru cu drepturi depline al Națiunilor Unite în 1993. Acesta își exercită puterile împreună cu un guvern format din numai cinci membri. Totodată, Monaco are o legislație distinctă, care se bazează pe codul civil francez, dar include și legi specifice ale Principatului.

Cum se numesc locuitorii din Monaco

Cum spuneam, Principatul Monaco este unul dintre cele mai mici state din lume. Situat pe coasta de sud-est a Franței, acest mic stat suveran este recunoscut pentru stilul de viață luxos, fiind renumit ca una dintre destinațiile turistice preferate de elita mondială. Cu toate acestea, există o serie de lucruri interesante și mai puțin cunoscute despre Monaco, inclusiv denumirea dată locuitorilor săi și particularitățile acestora.

În primul rând, haide să aruncăm o privire asupra numelui dat locuitorilor din Principat. Astfel, aceștia se numesc monegasci sau monegasi, denumire care provine de la numele istoric al țării, și anume Monegasque. Și asta, datorită faptului că Monte-Carlo este o subdiviziune a oraşului-stat Monaco. Termenul are origini latine, unde Monacus înseamnă călugăr și face referire la faptul că, în perioada medievală, când principatul era condus de genovezi, ținutul era dominat de mănăstiri și călugări benedictini. De asemenea, locuitorii oraşului Monte Carlo se numesc tot monegasci deoarece aceasta este principala zonă rezidențială din Principat.

Cu toate acestea, în zilele noastre, monegascii sunt departe de a forma o populație formată din călugări, în timp ce identitatea lor culturală este puternic legată de istoria și de tradițiile principatului. Concret, monegascii au o cultură proprie, care este bazată pe limba și pe tradițiile locale, dar care are influențe franceze și italiene. În pofida acestui fapt, tradițiile și istoria monegasce sunt încă importante în viața cotidiană a localnicilor și sunt respectate și de cetățenii străini care le vizitează țara.

Paradis fiscal și oază de relaxare pentru cei bogați

În plus, Monaco a atras și încă atrage un număr mare de oameni foarte bogați, adevărați „refugiați fiscali” din celelalte țări europene, și asta datorită faptului că în Principat nu există impozit pe venitul personal. Asta face ca mare parte din populația din Monaco să fie formată din imigranți. De asemenea, modul de viață luxos și opulența din Monaco atrag ca un magnet oamenii bogați și celebritățile de pretutindeni. De altfel, Monaco are cea mai mică rată a sărăciei din lume și cel mai mare număr de milionari și miliardari pe cap de locuitor din lume.

Cu toate acestea, există multe alte lucruri interesante referitoare la locuitorii din Monaco. Spre exemplu, monegascii sunt foarte mândri de istoria și de patrimoniul lor cultural și sunt dedicați păstrării intacte ale acestora. Țara are propriul lor dialect, numit monegasc, care este încă vorbit de un număr mic de locuitori și care este considerat o parte importantă a identității lor culturale. În plus, Principatul Monaco are propriile lor tradiții culinare, care se bazează pe ingrediente locale și preparate din fructe de mare.

Un alt lucru interesant de menționat despre locuitorii din Monaco este faptul că majoritatea dintre ei sunt catolici romano-catolici, deși există și o minoritate musulmană și evreiască. În plus, educația este o prioritate importantă pentru monegasci și guvernul a investit în educație de înaltă calitate și în cercetare.

În ceea ce privește economia, Monaco se bazează în mare măsură pe turism și pe industria jocurilor de noroc, care asigură cea mai mare parte din veniturile țării. Cu toate acestea, Monaco se străduiește să devină mai sustenabil din punct de vedere economic și să reducă impactul negativ asupra mediului înconjurător.

15 curiozități despre Monaco

Dinastia Prinților Grimaldi conduce fără întrerupere de peste cinci sute de ani. Dacă aceasta ar fi întreruptă, Principatul Monaco ar intra sub controlul Franței. La o suprafață de 2,02 km², Monaco reprezintă 60% din suprafața renumitului Central Park din New York, scrie site-ul BusinessInsider.com. Monaco este unul dintre cele mai sigure locuri din lume, fiind dotat cu un sistem de supraveghere video 24 de ore din 24 care acoperă întregul Principat. În plus, aici există cel mai mare număr de polițiști pe cap de locuitor din lume: 1 la 100. Peste 35.000 de francezi și italieni călătoresc zilnic în Principat pentru a munci. La ultimul recensământ s-a constatat faptul că doar 21,6% din populația Principatului Monaco este de origine monegască. În Principat este cea mai mare speranță medie de viață din lume, de 85,8 ani. Astfel Monaco devansează San Marino și Hong Kong (85 de ani) și Japonia (84 de ani). Principatul Monaco nu are armată, așa că apărarea țării intră în responsabilitatea Franței. Cu toate acestea, Franța are o divizie pentru protecția prințului suveran, care se numește „Compagnie des Carabiniers du Prince”. PIB-ul pe cap de locuitor în Monaco este de 151.740 de euro, al doilea cel mai mare din lume. Principatul este devansat doar de Liechtenstein, care are un PIB pe cap de locuitor de 152.290 de euro. La Monaco se află unul dintre cele mai faimoase cazinouri din lume, denumit „Monte Carlo”. Monegascilor le este, însă, interzis prin lege să joace aici deoarece familia princiară nu a vrut ca aceștia să-și piardă banii la jocurile de noroc. Monaco are o suprafață de 2 km², fiind de aproape cinci ori mai mare decât Vaticanul, care este cea mai mică țară din lume. În Monaco nu există nici un aeroport deoarece nu este suficient de mare pentru a susține o astfel de infrastructură. Cel mai apropiat aeroport este cel din Nisa, aflat la o distanță de 30 kilometri. Piața imobiliară în Monaco este extrem de scumpă. Astfel, 1 m² costă între 30.000 și 40.000 de euro. Deși nu face parte din UE, prin prisma relației sale cu Franța, Monaco utilizează euro ca monedă unică. Gara principală și partea principală a liniilor de cale ferată din Principat sunt situate în subteran. Marele Premiu al Principatului Monaco este una dintre cele mai cunoscute curse din calendarul de Formula 1. Prima cursă de F1 organizată pe străzile din Monte Carlo a avut loc în 1950.

Vezi şi ce să vizitezi în Monaco! Cele mai apreciate obiective turistice din Monaco.

