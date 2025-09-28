Unii poate cunosc situația: după-amiaza te cuprinde somnolența. De obicei, cedezi și te întinzi puțin.

Însă somnul de după-amiază nu este benefic pentru toată lumea: în timp ce unii reușesc să se odihnească și să își reîncarce bateriile, alții se trezesc cu dureri de cap și greață.

De ce te simți epuizat după somnul de prânz

Potrivit medicilor, există câteva motive pentru care un pui de somn nu este potrivit pentru toată lumea.

Cei care se trezesc extrem de obosiți după-amiaza pot avea de-a face cu inerția somnului: aceasta apare de obicei atunci când cineva se trezește în mijlocul unui ciclu de somn.

Waiz Wasey, medic specialist în somnologie la clinica Mayo, a explicat pentru „Vice” că senzația de amețeală și greață arată că organismul nu era încă pregătit să se trezească. De asemenea, corpul nu este obișnuit să doarmă în timpul zilei.

În plus, dacă somnul vine imediat după prânz, acesta poate provoca arsuri la stomac. Medicul Bharat Pothuri a explicat într-un interviu că poziția culcat la scurt timp după masă favorizează urcarea acidului gastric în esofag.

De asemenea, lipsa hidratării sau prezența apneei în somn pot face ca persoana să se simtă rău după un pui de somn.

Recomandări Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

Cum să eviți senzația neplăcută de după somnul de la prânz

„De ce mă simt după un somn de după-amiază de parcă m-ar fi călcat un autobuz?”, întreabă influencerița Elle pe TikTok.

Și ea nu este singura cu această problemă. „Am cele mai groaznice dureri de cap după aceea”, scrie un utilizator. Altul comentează: „Mă trezesc nervos, transpirat și confuz”.

Pentru ca somnul de după-amiază să nu te lase mai obosit decât erai, specialiștii recomandă să nu depășească 20 de minute.

Dacă ai nevoie de mai mult somn, este mai bine să dormi în jur de o oră. De asemenea, nu ar trebui să dormi foarte târziu după-amiaza, altfel există riscul să nu mai poți adormi la noapte.

Cei care doresc să tragă un pui de somn ar trebui să aștepte cel puțin trei ore după masă. După mese foarte grase sau picante, somnul de după-amiază ar trebui evitat complet.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE