Drumul începe din Calais, Franța, și continuă prin Belgia, Germania, Polonia, Ucraina, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan și Kârgâzstan.
Traversarea completă a celui mai lung drum european, E 40, ar dura aproximativ 54 de zile, oferind o combinație impresionantă de peisaje montane, câmpii și orașe importante.
Ruta face parte din rețeaua rutieră internațională E, stabilită de Comisia Economică pentru Europa a ONU (CEE-ONU) și recunoscută de Uniunea Europeană.
E40 oferă o conexiune est-vest esențială și reprezintă o alternativă mai lungă, dar mai spectaculoasă, comparativ cu alte rute dintre Europa de Vest și Asia Centrală.
Impresionantul traseu este o rețea de autostrăzi și drumuri naționale legate între ele în fiecare țară.
Traseul prin Ucraina, de la granița cu Polonia până la cea cu Rusia, a fost popular, însă din cauza conflictului în desfășurare cu Rusia se recomandă evitarea acestei secțiuni.
De asemenea, a existat un plan ambițios de construire a unui canal E40 între Marea Baltică și Marea Neagră, pentru a facilita comerțul între Polonia, Belarus și Ucraina. Proiectul nu a fost realizat din cauza preocupărilor de mediu și a riscurilor legate de zona afectată de dezastrul de la Cernobîl.
De la orașe istorice la peisaje naturale spectaculoase, ruta E40 promite o experiență rutieră de neuitat pentru orice pasionat de călătorii cu mașina.
Cel mai lung drum drept, fără curbe, din Europa se află în Italia.
