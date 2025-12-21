Drumul începe din Calais, Franța, și continuă prin Belgia, Germania, Polonia, Ucraina, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan și Kârgâzstan.

Traversarea completă a celui mai lung drum european, E 40, ar dura aproximativ 54 de zile, oferind o combinație impresionantă de peisaje montane, câmpii și orașe importante.

E40 are o lungime de peste 8.500 de kilometri Foto: Wikimedia Commons

Ruta face parte din rețeaua rutieră internațională E, stabilită de Comisia Economică pentru Europa a ONU (CEE-ONU) și recunoscută de Uniunea Europeană.

E40 oferă o conexiune est-vest esențială și reprezintă o alternativă mai lungă, dar mai spectaculoasă, comparativ cu alte rute dintre Europa de Vest și Asia Centrală.

Impresionantul traseu este o rețea de autostrăzi și drumuri naționale legate între ele în fiecare țară.

Traseul prin Ucraina, de la granița cu Polonia până la cea cu Rusia, a fost popular, însă din cauza conflictului în desfășurare cu Rusia se recomandă evitarea acestei secțiuni.

De asemenea, a existat un plan ambițios de construire a unui canal E40 între Marea Baltică și Marea Neagră, pentru a facilita comerțul între Polonia, Belarus și Ucraina. Proiectul nu a fost realizat din cauza preocupărilor de mediu și a riscurilor legate de zona afectată de dezastrul de la Cernobîl.

De la orașe istorice la peisaje naturale spectaculoase, ruta E40 promite o experiență rutieră de neuitat pentru orice pasionat de călătorii cu mașina.

Cel mai lung drum drept, fără curbe, din Europa se află în Italia.

