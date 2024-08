Vocea este o proiecție fundamentală a întregului nostru, care ne dezvăluie sentimentele, personalitatea și modul de a gândi, iar dicția ne ajută să depășim dificultățile de vorbire și să pronunțăm orice cuvinte fără teama că acestea nu vor suna corect.

Unele sunete, cum este cazul literelor S și Ș, pot fi mai dificil de pronunțat pentru unii, dar sunt la fel de normale ca toate celelalte. Tot ceea ce trebuie să faci este să faci exerciții specifice prin care să-ți îmbunătățești dicția, iar pentru a obține rezultatele dorite este esențial să faci zilnic astfel de exerciții de dicție și de voce.

Dicția: ce este și ce rol are în logopedie

Termenul de dicție definește arta vorbirii corecte. Mai exact, dicția reprezintă arta de a pronunța sunetele și cuvintele în mod clar, corect și fluid, într-o manieră inteligibilă și plăcută, astfel încât interlocutorul să înțeleagă perfect mesajul transmis.

Cuvântul „dicție” provine din latinescul „dictionem”, care înseamnă „pronunțare”, „mod de a vorbi”, însă paleta semantică are mai multe interpretări, și anume glas, cuvântare, afirmație și limbaj. Elementele de bază ale dicției sunt pronunția, respirația, ritmul vorbirii, intonația și volumul vocii.

Dicția este esențială în orice formă de comunicare orală, fie că este vorba de vorbirea curentă, de prezentări publice, de actorie, de cântat sau de orice altă activitate care implică transmiterea verbală a mesajelor, aflăm de pe site-ul Grammarly.

Vorbim despre o componentă importantă a logopediei, un domeniu care se ocupă cu evaluarea, diagnosticarea și tratamentul tulburărilor de vorbire și de limbaj. Logopedia ajută persoanele care au dificultăți de pronunție, dar și pe cei care doresc să-și îmbunătățească dicția pentru ca aceștia să poată comunica mai eficient. Exercițiile de dicție sunt frecvent utilizate de logopezi pentru a corecta și pentru a îmbunătăți pronunția sunetelor și a cuvintelor.

Care este scopul principal al dicției

Trebuie să știi că atunci când vine vorba despre dicție nu este doar despre evitarea poticnelilor sau a greșelilor de pronunție, ci despre exprimarea într-un mod cât mai corect și mai clar a ideilor prin care să-i faci pe oameni să te asculte și să înțeleagă mesajul tău.

Cu o dicție bună vei părea mai convingător și mai autoritar, adică exact ceea ce ai nevoie pentru a vorbi cu succes în public sau pentru a purta o conversație. În același timp, beneficiile specifice ale exercițiilor de dicție sunt, pe de-o parte, întărirea și întinderea mușchilor implicați în vorbire, iar pe de altă parte, atragerea atenției asupra modelelor obișnuite de vorbire care pot fi mai puțin perfecte.

Spre exemplu, dacă ești liderul unei echipe, o dicție adecvată te va ajuta să le comunici ideile membrilor echipei tale mai clar și, totodată, să fii mai autoritar transmițând și încredere celor din fața ta. De asemenea, specialiștii de la Wellbeing spun că, dacă lucrezi în vânzări, o dicție bună, coroborată cu un debit verbal corect exprimat, te poate ajute să fii mai convingător cu clienții tăi.

Nu în ultimul rând, dacă ești speaker sau, prin natura locului de muncă, ești pus des în situația de a vorbi în fața unui public, îți va fi cu siguranță de ajutor să ai o dicție impecabilă pentru că, dincolo de faptul că mesajul tău va fi auzit și înțeles, vei transmite credibilitate celor care te ascultă. Este important să știi că o dicție bună nu înseamnă să-ți schimbi accentul sau să vorbești elegant, ci să vorbești clar și să te asiguri că ceea ce spui este auzit și înțeles.

De ce sunt utile exercițiile de dicție

O dicție bună este esențială pentru oricine dorește să vorbească precis și cu încredere deoarece, așa cum aminteam anterior, ideea de bază este să pronunți cât mai bine cuvintele pentru ca discursul tău să fie cât mai clar și, implicit, să transmiți mesajul cât mai clar și mai eficient, ne spun experții de la Speak2Impress.

Spunem asta pentru că oricât de grozav și de atractiv ar fi discursul tău sau oricât de bine ai arăta, dacă publicul nu va înțelege ceea ce încerci să transmiți, mesajul tău se va pierde. Pentru a evita astfel de situații, mai ales dacă ai dificultăți de pronunție, se recomandă practicarea unor exerciții specifice de pronunție și de articulare, precum și a unor tehnici vocale care te vor ajuta să-ți îmbunătățești calitatea discursului.

„Soluția” copiilor la dificultățile de pronunție

Dacă îți dorești o dicție mai bună și o voce plăcută, exercițiile de dicție sunt esențiale, iar pentru a obține rezultatele dorite este important să faci zi de zi exerciții de dicție și de voce. Există foarte multe astfel de exerciții, fiecare concentrându-se fie pe o singură literă, fie pe o combinație de litere.

Adesea, acestea sunt complet absurde, niște non-sensuri, și ne referim aici la fraze și la combinații de cuvinte care sunt alese doar pentru te face să te străduiești să le pronunți clar și corect. Copiii pot avea dificultăți în exprimare în ceea ce privește anumite sunete, iar atunci când nu poate pronunța corect aceste consoane, le găsește înlocuitori în gama de sunete pe care deja le cunoaște, potrivit Qbebe.ro.

Spre exemplu, un copil poate să înlocuiască litera R cu litera L (ex.: „calte” în loc de „carte”) sau litera C cu litera T (ex.: „totă” în loc de „cocă”), iar dacă va articula în mod frecvent aceleași greșeli, poate să dezvolte o tulburare de vorbire, care constă în abaterea de la pronunția obișnuită, care poartă denumirea de dislalie. Printre aceste sunete se numără și sunetele S și Ș.

Exerciții de dicție cu S și Ș

Înainte de a-ți prezenta câteva exerciții de dicție cu S și cu Ș trebuie să știi modul în care se emit cele două sunete. În cazul literei S, buzele trebuie să fie întinse, ca și cum ai mima un zâmbet, maxilarele uşor întredeschise, în timp ce vârful limbii trebuie sprijinit în spatele incisivilor inferiori, astfel încât, pe mijlocul limbii, se formează un canal îngust prin care iese aerul și se emite sunetul S. Astfel, în emitere, vei simți aer rece pe dosul palmei, iar coardele vocale nu vibrează.

La sunetul Ș, buzele trebuie să fie rotunjite în formă de pâlnie și țuguiate, maxilarele uşor întredeschise, iar limba contractată, ridicată ia forma unei linguriţe, în timp ce vârful acesteia rămâne liber. La emitere, jetul de aer fonator produce un șuierat și vei simți aer cald pe dosul palmei, iar coardele vocale nu vibrează, relatează site-ul Dicție.md.

Iată câteva exerciții de dicție cu S și cu Ș, sugerate de Qbebe, pe care ar trebui să le facă orice copil care prezintă probleme de pronunție, cu mențiunea că fiecare exercițiu trebuie repetat de cel puțin trei ori cu voce tare:

Exerciții pentru încălzirea vocii

Ori de câte ori îți folosești vocea, îți soliciți corpul, iar de acest aspect trebuie să ții cont înainte de a ține un discurs lung. De aceea, coardele vocale trebuie încălzite în mod corespunzător, iar pentru asta specialiștii în logopedie recomandă următoarele combinații de sunete: ba be bi bo bu bă bî; da de di do du dă dî; fa fe fi fo fu fă fî; ja je ji jo ju jă jî; la le li lo lu lă lî; ma me mi mo mu mă mî; na ne ni no nu nă nî; pa pe pi po pu pă pî; ra re ri ro ru ră rî; șa șe și șo șu șă șî; ta te ti to tu tă tî; ța țe ți țo țu ță țî; va ve vi vo vu vă vî; za ze zi zo zu ză zî.

Exerciții de dicție cu S și Ș

Seara, Sara suia sus pe scară să privească stelele strălucitoare.

Șase sași în șase saci.

Sașiul stă pe șasiu și șușotește.

Însuși șiretul șoim șterpelea șunca șoricelului sașiu

Stau sus şi suspin după soarele de săptămâna care s-a scurs.

Sătenii săpau șoselele satelor cu șapte sape-n spate.

Suspinând serios, stema steagului suit sus stătea simpatic stârnind șușoteli.

Cosașul Sașa când cosește, cât șase sași sasul cosește. Şi-n sus, şi-n jos de casa sa, coseşte sasul şi-n şosea. Şi şase case Saşa-şi ştie.

„Ce șansă!”, Sașa-și spuse sieși.

Şoricel şerpuleţ/Şade-n vârf de ruguleţ.

Șapte sape late, și-alte șapte sape, peste șapte sate.

Știu că știi că știuca-i știucă/Și mai știu că știuca-i pește/Și că știuca se mănâncă/Și că știuca se prăjește.

Știuca șuie suia șapte scări șuierând sușoteli șâșâite.

Șerban ștergea șanțul școlii șerifilor care șlefuiau dușumelile.

Un moș cu un coș, în coș e-un cocoș, moșul cu coșul, coșul cu cocoșul.

Struțul Struștri striga la stelele strălucitoare și la sistemul solar și strănuta de șaisprezece ori ca să se ascundă de susurul surâzător al soarelui care sâsâia șerpește suspinând.

Vezi şi alte exerciții de dicție amuzante, pentru copii și adulți, în română sau engleză!

