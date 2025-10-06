Femeile aleg libertatea: „Vrem să explorăm după propriile reguli”

Tot mai multe femei, mai ales cele peste 40 de ani, își rezervă vacanțe singure, în străinătate, pentru a se deconecta de la stresul cotidian, dar și pentru a redescoperi bucuria de a fi pe cont propriu. Potrivit unei analize realizate de The Guardian, fenomenul călătoriilor solo a crescut semnificativ în ultimii doi ani, iar agențiile de turism confirmă tendința.

Aceste vacanțe nu mai sunt asociate cu singurătatea, ci cu dorința de independență. Potrivit datelor companiei britanice Jules Verne, aproape 46% dintre rezervările pentru anul viitor sunt făcute de persoane care vor să călătorească singure, iar 70% dintre acestea sunt femei.

„Mulți dintre clienții noștri au familii, parteneri și o viață socială activă, dar prețuiesc libertatea de a explora lumea în ritmul lor. Tururile în grupuri mici oferă echilibrul perfect între companie și autonomie”, a declarat Debbie O’Neill, directoarea generală a Jules Verne.

Vacanțe pentru femei cu experiență de viață

Tendința este confirmată și de compania Intrepid Travel, unde 62% dintre rezervările individuale sunt făcute de femei cu vârste între 45 și 60 de ani. Acestea spun că au petrecut ani de zile concentrându-se pe carieră sau familie, iar acum simt nevoia să își acorde timp doar pentru ele.

„Clienții ne spun că vor o pauză reală: de la job, de la familie și de la responsabilități. Călătoriile solo le oferă șansa să se redescopere”, a explicat Joanna Reeve, directoarea pentru Marea Britanie a Intrepid Travel.

Unde călătoresc femeile singure

Cele mai populare destinații sunt Maroc, India și Peru, pentru femeile care vor să descopere alte culturi, dar și Italia, Grecia sau Portugalia, pentru cele care preferă drumețiile sau tururile gastronomice în Europa.

Companiile de turism spun că lunile septembrie și octombrie sunt perioadele de vârf pentru astfel de vacanțe, când adulții fără copii pot evita aglomerația și prețurile ridicate din sezonul estival.

Călătorii solo, dar nu singure

Specialiștii din turism subliniază că femeile care aleg acest tip de vacanțe nu fug de oameni, ci de rutină.

„Vedem tot mai multe femei care călătoresc singure, dar se simt mai conectate ca niciodată la lume, la natură și la ele însele”, a declarat Julia Lo Bue-Said, directoarea rețelei Advantage Travel Partnership.

Operatorii vorbesc despre o „dublă eliberare”, în care femeile își recapătă încrederea și, în același timp, sprijină un nou tip de turism responsabil, centrat pe experiență, nu pe lux.

Fenomenul este tot mai puternic în Marea Britanie și Europa de Vest, unde călătoriile solo devin un simbol al echilibrului personal. Industria turismului se adaptează și a început să ofere pachete dedicate femeilor, excursii tematice și destinații considerate sigure pentru călătoarele independente.

