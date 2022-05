Gay Pride, ca destinație turistică. Cinci marșuri ale diversității din Europa care adună zeci de mii de oameni

După doi ani de pandemie în care evenimentele cu mase de oameni au fost interzise, în această vară revin marșurile diversității în toată Europa. Tradițional, aceste „pride”-uri, cum mai sunt numite, adună mii și chiar zeci de mii de susținători ai comunității LGBT.

Euronews a făcut o selecție a cinci marșuri ale diversității din lunile iunie și iulie.

Baltic Pride în Vilnius, Lituania, 31 mai – 5 iunie

La început acestei luni, în capitala Lituaniei, începe Baltic Pride, evenimentul anual LGBTQ+ care este de obicei organizat prin rotație între Estonia, Letonia și Lituania. Vilnius este gazda festivităților în 2022.

Este cel mai mare eveniment LGBTQ+ pentru drepturile omului din statele baltice și participanții vin din toată Europa de Est.

Pe 31 mai autobuzul muzical curcubeu în care vor fi reprezentanți ai comunității LGBT se va plimba prin oraș, invitând oamenii la următoarele evenimente. Marșul propriu-zis va avea loc pe 4 iunie, pe bulevardul Gediminas.

Acesta va fi urmat de un concert senzațional deschis tuturor locuitorilor și vizitatorilor din Vilnius, la care vor participa cântărețul Donny Montell, care a reprezentat Lituania la concursul Eurovision Song Contest în 2012, și travestiți internaționali.

Gay pride-urile din acest an militează pentru diversitate și pace

Roma Pride în Italia, 6-12 iunie

După o pauză de doi ani, Roma Pride revine în iunie în capitala Italiei. Evenimentul a avut loc pentru prima dată în 1994 și atrage acum mii de susținători.

Festivitățile culminează cu Roma Pride Parade pe 11 iunie, eveniment marcat de o cavalcadă de care alegorice decorate în mod extravagant, cu DJ și dansatori. Parada se va desfășura din Piazza della Repubblica până în Piazza Venezia și în Forumul Roman.

Pe drum, va trece pe lângă unele dintre cele mai cunoscute repere din Orașul Etern, inclusiv Colosseumul. În mod normal, mii de vizitatori ies pe străzi pentru a urmări această paradă vibrantă.

După paradă, mulți participanți se vor îndrepta spre Via San Giovanni in Laterano, supranumită strada gay a Romei, pentru a continua să sărbătorească în numeroasele sale baruri. Barurile și cluburile vor găzdui evenimente speciale care prelungesc festivitățile până târziu în noapte, când întreaga stradă devine, în mod normal, o mare petrecere în aer liber.

Cologne Gay Pride în Köln, Germania, 18 iunie – 3 iulie

Unul dintre cele mai mari evenimente LGBTQ+ din Europa are loc în fiecare an în acest oraș istoric german. Cologne Gay Pride este cea mai mare sărbătoare LGBTQ+ din Germania și va începe la mijlocul lunii iunie.

Principalele evenimente vor avea loc în primul weekend din iulie. În cadrul acestuia are loc renumitul festival stradal CSD, în cadrul căruia petrecerile sunt răspândite în mai multe piețe ale orașului. Parada Pride, un alt punct culminant al festivităților, va avea loc pe 3 iulie.

Varșovia Pride și Kiev Pride în Varșovia, Polonia, 25 iunie

Orașul polonez va avea parte de un Pride deosebit de special în acest an, deoarece găzduiește nu doar Varșovia Pride, ci și Kiev Pride. Într-un gest de solidaritate cu Ucraina, participanții celor două evenimente vor mărșălui împreună în Varșovia.

Parada Egalității, care are loc în capitală din 2001, este cea mai mare paradă a mândriei gay din Europa Centrală. În cadrul acesteia, mii de participanți defilează cu steaguri curcubeu. De asemenea, se așteaptă ca evenimentul să atragă aproximativ 80.000 de vizitatori în oraș.

Evenimentul este deosebit de important pentru promovarea drepturilor LGBTQ+ într-o țară în care comunitatea se confruntă cu legi și politici conservatoare.

Helsinki Pride în Helsinki, Finlanda, 27 iunie – 3 iulie

Finlanda este cunoscută pentru politicile sale de susținere a incluziunii LGBTQ+. Așa că pe final de iunie, cei care doresc sunt așteptați la Helsinki. Evenimentul a înregistrat o creștere masivă a numărului de participanți de-a lungul anilor, în special la paradă.

Bucharest Pride, care are cu fiecare an o prezență tot mai numeroasă și atrage turiști străini, este programat în acest an între 1 și 9 iulie.

