Ghee a fost folosit în special în culturile indiene și pakistaneze, dar în prezent este tot mai căutat în lumea întreagă și utilizat în diverse rețete culinare.

Ce este Ghee, untul clarificat

Ghee este un tip de unt clarificat care este făcut din încălzirea untului, proces care permite separarea lichidului de grăsime. Laptele se caramelizează și devine solid, iar grăsimea rămasă poartă numele de ghee.

Termenul provine din cuvântul sanscrit care înseamnă „stropit”. Ghee a fost creat pentru a preveni stricarea untului atunci când temperaturile sunt crescute.

Pe lângă gătit, untul Ghee este folosit în sistemul indian de medicina alternativă Ayurveda, în care este cunoscut sub numele de ghrita.

Având în vedere că partea solidă din lapte a fost îndepărtată, nu necesită refrigerare și poate fi păstrat la temperatura camerei timp de câteva săptămâni. De fapt, la fel ca uleiul de cocos, poate deveni solid atunci când este păstrat la temperaturi scăzute.

Cum se face unt clarificat Ghee

Ghee se face încălzind untul la temperaturi mari pentru a elimina apa și susbstanțele solide de grăsime. Mai întâi, untul este fiert până când lichidul său se evaporă și solidele din lapte se așază în partea inferioară a recipientuli în care se află. Apoi, grăsimea rămasă este lăsată să se răcească puțin. Apoi, se strecoară înainte de a fi transferat în borcane.

Cum se prepara unt ghee

Mod de preparare unt ghee

Se iau 500-1000 g de unt cât mai natural, se taie în bucăţi mici. Se pun toate bucăţile într-o cratiţă cât mai groasă şi se pune la foc potrivit până se topeşte şi la suprafaţă se formează o spumă.

Apoi se dă focul mic și se mai lasă la fiert până se evaporă toată apa şi până luaţi toată spuma care rezultă în urma fierberii.

Untul nu trebuie lăsat mai mult pe foc căci se arde. Untul Ghee trebuie să aibă culoarea galben-auriu şi nu maroniu. Pentru 500 grame timpul variază între 30 și 50 minute. Depinde mult de focul la care este pus la topit.

Grăsimea formată după fierberea untului se strecoară printr-un tifon sau o sită foarte fină și se pune la păstrat în borcane. Nu este nevoie să fie ținut la frigider.

Unt Ghee – beneficii și proprietăți

Untul Ghee este folosit în medicina indiană de mii de ani, însă nu toate beneficiile acestui tip de unt au fost dovedite științific până acum.

Unt clarificat ghee

Mai ușor de digerat

Deoarece toate solidele din lapte sunt îndepărtate prin încălzire, ghee este în mare parte fără lactoză, făcându-l mai ușor digerabil decât untul, pentru mulți oameni cu intoleranță la lactoză.

Ghee are un punct de fierbere mai mare decât untul

Potrivit studiilor, la temperaturi ridicate, multe uleiuri se descompun în elemente instabile cunoscute sub numele de radicali liberi, despre care se știe că pot provoca leziuni celulare și legate de cancer. Ghee are un punct de 485 ° F, deci își păstrează integritatea structurală sub căldură ridicată.

Calmează inflamația

Potrivit studiilor, untul clarificat conține butirat, un acid gras care a fost legat de un răspuns al sistemului imunitar care calmează inflamația.

Untul Ghee are proprietăți antivirale

Ghee poate fi utilizat pentru tratarea arsurilor. Untul clarificat conține vitamina E, unul dintre cei mai puternici antioxidanți găsiți în alimente. Antioxidanții caută și neutralizează radicalii liberi care pot duce la boli.

Ajută la calmarea sistemului digestiv

Untul ghee calmează sistemul digestiv ajutând la vindecarea și repararea mucoasei stomacului. Proteinele de cazeină și zer din unt, pot provoca adesea sensibilități la oameni, toate acestea sunt îndepărtate din untul clarificat.



Valoros din punct de vedere nutritiv

Ghee conține cantități mari de vitamine A, D, E și K. De asemenea, ajută la absorbția organismului de vitamine liposolubile. Untul clarificat este natural, nimic suplimentar nu este adăugat și nu este foarte procesat ca multe uleiuri de semințe.

Contraindicații

Pentru cei ale căror niveluri de colesterol LDL (rău) tind să crească ca răspuns la aportul ridicat de grăsimi saturate este recomandat să-și limiteze aportul de unt ghee la maximum una sau două linguri pe zi.

O altă preocupare este că în timpul producției de ghee la căldură ridicată, colesterolul său se poate oxida. Colesterolul oxidat este, potrivit studiilor, legat de un risc crescut de apariție a mai multor boli, inclusiv a bolilor de inimă.

Rețete cu unt Ghee

Oricare dintre rețetele clasice de piure de cartofi, omlete, legume la cuptor, preparate din carne sau deserturi pot fi adaptate cu unt ghee pentru a obține preparate delicioase, sănătoase, mult mai bogate în nutrienți și cu mai puține toxine.

Spre exemplu, pieptul de pasăre va avea un gust delicios și va fi mult mai fraged dacă este preparat la cuptor sau wok cu unt ghee.

Biscuiții cu unt pot fi preparați cu acest unt ghee care nu conține aproape deloc apă și care îi vor face mult mai crocanți și savuroși. Orice blat de tort sau de prăjitură poate fi adaptat cu unt ghee pentru a crește pufos.

Piure de cartofi cu unt ghee, la cuptor

Piure cu unt claificat

Ingrediente:

50 g unt ghee

150 ml lapte

200 g bacon

250 g telemea

2 ardei graşi

1 kg cartofi

2 linguri caşcaval ras

Mod de preparare:

Se pun cartofii la fiert și apoi se pasează și se amestecă bine cu lapte și unt. Zeama în care au fiert cartofii nu se aruncă. Ardeii se taie cuburi, baconul se taie mărunt, iar brânza se trece prin răzătoare. Piureul se amesteca cu ardeii și baconul și se adaugă puţînă zeama, daca amestecul este foarte uscat. Se pune într-un vas de cuptor, se nivelează și se presară cu cașcaval. Se da 10 minute la cuptor pâna ce cașcavalul se topește și devine frumos auriu.

Sursă- retete.unica.ro

Curry cu pui și unt ghee

Curry cu unt ghee

Ingrediente:

3 linguri unt ghee

1 ceapă mare

1 bucată mică de ghimbir

4 căței de usturoi

½ linguriță sare

1 frunză de dafin

½ linguriță curry

1 kg roșii la conservă

3 bucăți mari piept de pui, fierte și tăiate în bucăți

½ ceașcă de iaurt grecesc

½ ceașcă coriandru

1 lingură de miere

Mod de preparare:

Se pune untul clarificat într-o cratiță mai mare și se adaugă ceapa. Se călește timp de 2 minute, apoi se adaugă usturoiul și ghimbirul dat pe răzătoare, încă 2 minute. Se adaugă sarea, piperul, foaia de dafin și se amestecă.

Se adaugă mierea și se lasă să fiarbă împreună 2 minute. Se adaugă roșiile tăiate în bucăți mici și sucul acestora și se lasă să fiarbă împreună 20-25 minute, până începe sosul să se îngroașe, apoi se adaugă pieptul de pui fiert și se mai lasă pe foc 10 minute. Din iaurtul grecesc și curry se prepară un sos. Se amestecă cu apa și se pune peste preparat în farfurie, când se adaugă și puțin coriandru pentru gust.

Sursă – blog.bioportal.ro

Biscuiți cu unt clarificat

Biscuiti cu unt ghee

Ingrediente:

1 ceașcă unt ghee

1 cană de unt de arahide

1 cană zahăr

1 cană zahăr brun

2 ouă

2 1/2 cești de făină

1 linguriță de praf de copt

1/2 linguriță de sare

1, 1/2 lingurițe de bicarbonat de sodiu

Mod de preparare:

Se freacă untul ghee, untul de arahide și tot zahărul într-un castron. Se adaugă ouăle, pe rând, amestecând bine după fiecare adăugare. Într-un castron separat, se cern făina, praful de copt, bicarbonatul de sodiu și sarea; se încorporează în amestecul de unt. Se pune aluatul în frigider timp de o oră. Se folosește o linguriță pentru a forma bile din aluat și se pun pe foi de copt. Se aplatizează fiecare bilă cu o furculiță pentru a crea un model. Se coc într-un cuptor preîncălzit la 190C timp de aproximativ 10 minute.

