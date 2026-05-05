Fenomenul astrologic este marcat de schimbări majore, atât externe, cât și interne, și o intensitate emoțională semnificativă.

Aspectele formate între Luna plină, planetele din Berbec și conjunctura cu Luna Neagră aduc trăiri profunde. „Nu este vorba despre evenimente neobservate”, explică astrologii, ci despre momente resimțite intens.

Zilele de 4 și 5 mai sunt critice, marcate de tensiuni între Lună, Venus și Uranus. Se anticipează surprize și evenimente neprevăzute, însoțite de posibilitatea apariției dezinformărilor și minciunilor.

„Sunt două zile turbulente, în care dezorganizarea poate domina”, subliniază Cristina Demetrescu.

Pe 7 mai, Pluto intră în retrogradare, o mișcare ce va afecta colectivitatea pe termen lung. Această planetă, cunoscută pentru impactul său global, influențează procese sociale și transformări profunde.

În combinație cu aspectele formate de Saturn, Neptun și Uranus în Gemeni, retrogradarea poate aduce ajustări și restructurări la nivel mondial.

Horoscop 4 – 10 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecii sunt chemați să-și reafirme independența și să traseze limite clare, mai ales în privința finanțelor partajate cu familia sau colaboratorii. Nu e nimic greșit în a dori să fie independent și în a vrea să pună stop unor condiționări care vin din partea altora. Este momentul potrivit pentru a evalua strategiile financiare și a lua decizii pe termen lung.

Horoscop 4 – 10 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Viața personală a Taurilor poate suferi schimbări importante. Fie că este vorba despre noi perspective în relații sau despre despărțiri, săptămâna vine cu decizii importante. Partenerul ar putea influența anumite planuri, inclusiv cele legate de călătorii, studii sau activități care implică copiii.

Horoscop 4 – 10 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Venus aduce noroc și oportunități pentru Gemeni, dar zilele de marți și miercuri pot genera tensiuni. Comunicarea deficitară sau deciziile pripite ar putea cauza conflicte, așa că prudența este cheia. Este, de asemenea, un moment potrivit pentru a pune la punct o a doua sursă de venit, un aspect esențial pentru nativii acestei zodii.

Horoscop 4 – 10 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racii sunt sfătuiți să pună sănătatea pe primul loc. Ascultarea corpului și adoptarea unor obiceiuri sănătoase devin priorități într-o perioadă marcată de intensitate emoțională. Fluctuațiile de dispoziție pot fi o provocare, dar echilibrul personal poate fi menținut cu atenție și răbdare.

Horoscop 4 – 10 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Deciziile financiare și situațiile legate de familie sunt pe ordinea de zi pentru Lei. Fie că este vorba despre relocări, vânzări de proprietăți sau investiții riscante, este important ca aceștia să cântărească bine opțiunile. Unele oportunități pot apărea neașteptat, cerând decizii rapide, dar calculate.

Horoscop 4 – 10 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioarele se vor confrunta cu obstacole care necesită o adaptare rapidă. Fie că este vorba despre carieră sau studii, o abordare pragmatică și meticuloasă este esențială. Spontaneitatea poate fi un avantaj în mediul profesional sau educațional.

Horoscop 4 – 10 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Tendința de a face excese sau de a lua decizii bruște ar trebui evitată de către Balanțe. Echilibrul este cuvântul-cheie al săptămânii, iar o abordare moderată ajută la menținerea armoniei. Schimbările bruște nu sunt recomandate.

Horoscop 4 – 10 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Luna Plină își face simțită puterea asupra Scorpionilor. Aceștia sunt motivați să își asume controlul și să clarifice situații ambigue. Totuși, sănătatea nu ar trebui neglijată, mai ales în privința problemelor hormonale sau dentare. Este o perioadă de transformare profundă, care poate aduce provocări în relațiile cu cei apropiați.

Horoscop 4 – 10 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Săgetătorii ar putea întâmpina discuții delicate în cercul de prieteni. Prudența în comunicare este esențială pentru a evita conflictele. Sinceritatea crudă sau gafele pot atrage dușmani, așa că e bine să fiți atenți la cuvinte.

Horoscop 4 – 10 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Surprizele din partea prietenilor pot aduce Capricornilor situații neașteptate. Ascultarea activă și evitarea oferirii de sfaturi necerute sunt recomandări importante pentru a menține relațiile armonioase.

Horoscop 4 – 10 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Pentru Vărsători, săptămâna vine cu posibile schimbări în carieră. Pot apărea oportunități de afirmare și de preluare a rolurilor de conducere, ceea ce le va permite să își demonstreze abilitățile de leadership.

Horoscop 4 – 10 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Peștii ar putea fi puși în fața unor situații care le testează încrederea și convingerile. Călătoriile sau experiențele cu un grad de risc sunt posibile, iar perioada se anunță una de reflecție interioară și de explorare spirituală.