Prima decizie luată în ședința PNL după ce Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură PSD-AUR

Au fost 34 de voturi pentru, 10 abțineri și 0 împotrivă, în ședința care este în desfășurare, potrivit informațiilor Libertatea. Practic, este o reconfirmare a vechilor rezoluții votate în partid, înainte ca PSD să își retragă miniștrii din Guvern și să provoace criza politică.

Adrian Veștea, prim-vicepresedinte, a vorbit despre un guvern condus de altcineva decât de Bolojan. „Cred că ar trebui să evaluăm care sunt soluțiile, inclusiv și de guvern minoritar, condus de Ilie Bolojan sau de un alt lider al PNL, acum când vorbim de ratingurile agențiilor și PNRR, în așa fel încât să putem gestiona această perioadă. Este normal să ne spunem opiniile, să rămânem uniți, în echipă, iar PNL trebuie să rămână în această formulă și să o dezvolte ulterior”, a afirmat Veștea în ședință, potrivit informațiilor Libertatea.

Ședința BPN a fost convocată pentru ca liberalii să decidă strategia pe care o vor adopta după ce Guvernul Bolojan a picat în Parlament.

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Ilie Bolojan este președinte „plin” al PNL din iulie 2025, iar mandatul în fruntea partidului expiră în 2027, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.