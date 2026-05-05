Campania pune accent pe produse digitale și funcționalități intuitive, dar și pe beneficii concrete pentru utilizatori.

Astfel, tinerii care își deschid un cont direct din aplicația BT Pay primesc 100 de lei cashback pentru abonamentul la Beach, Please!.

De asemenea, cardurile de cumpărături STAR Forte și Gold oferă 200 de lei sub formă de puncte Star.

Pentru cei interesați de economisire, activarea funcției Round Up vine cu un avantaj suplimentar: banca dublează suma economisită, până la 200 de lei, pentru primii 150 de utilizatori înscriși în campanie.

În plus, asigurările de travel achiziționate în această perioadă beneficiază de 20% cashback.

Oferta este completată de beneficii dedicate sezonului de festivaluri: prețuri speciale la abonamentele „General Access Under 25” pentru UNTOLD Festival, alături de 50 de lei cashback și șansa de a câștiga o experiență „front of house” la Zara Larsson.

În cazul Electric Castle, primii 500 de participanți care își achiziționează abonamente Youth Pass U25 primesc gratuit acces în zona de camping.

Prin această inițiativă, banca își propune să crească nivelul de awareness în rândul tinerilor și să arate că serviciile financiare pot fi simple, rapide și adaptate unui stil de viață dinamic.Toate ofertele campaniei, cât și formularul de înscriere se află pe site-ul dedicat campaniei, aici.

