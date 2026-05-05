„Ideea este de a dezvolta România într-un hub major european pentru construcții navale”

„Preluarea șantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall și MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale și de apărare din România și ar marca începutul unei noi ere.

Rheinmetall AG analizează, în strânsă cooperare cu compania elvețiană MSC, realizarea unor investiții substanțiale în acest amplasament și transformarea șantierului într-un hub cu dublă utilizare, atât pentru construcții navale militare, cât și civile”, se arată în comunicatul transmis, relatează News.ro.

Conform comunicatului, planul actual prevede ca reluarea activității șantierului să depășească construirea celor patru nave planificate în prezent, care urmează să fie realizate de divizia Naval Systems a Rheinmetall.

„Ideea este de a dezvolta România într-un hub major european pentru construcții navale. În acest context, Rheinmetall își propune să atragă în țară programe europene și globale suplimentare, consolidând astfel poziția României în industriile de apărare și construcții navale”, se mai precizează în document.

Revitalizarea şantierului naval din Mangalia este aşteptată să genereze efecte pozitive pentru regiune

Revitalizarea șantierului naval din Mangalia este așteptată să genereze efecte pozitive semnificative pentru regiune, contribuind la stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri local, conform companiilor.

Guvernul României a aprobat o ordonanţă de urgenţă care stipulează că statul român poate prelua legal activele funcţionale ale companiilor declarate de Executiv ca fiind de interes strategic, aflate în faliment şi care pot produce pentru industria de apărare, plătind cel mult preţul stabilit prin raportul de evaluare pentru lichidare al acestora.

„În scopul protejării intereselor esențiale de securitate, statul român, reprezentat de ministerul de resort (Ministerul Economiei – n.r.), poate dobândi, în oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, participații la persoanele juridice declarate de interes strategic prin hotărâre a Guvernului”, scrie în OUG.

La sfârșitul lunii martie, Guvernul a desemnat combinatul siderurgic Liberty Galați, șantierul naval Damen Mangalia și operatorul aeronautic Romaero drept active de interes strategic.

Detalii despre Rheinmetall și MSC

Rheinmetall este un grup german de tehnologie și apărare, cunoscut pentru producția de echipamente militare și sisteme de securitate. Activ în România din 2024, compania deține filiale precum Rheinmetall Automecanica la Mediaș și o fabrică de pulberi la Victoria.

Prin divizia Naval Systems, care s-a înfiinţat în urma unei achiziţii recente a şantierelor NVL de la grupul Lürssen, Rheinmetall este unul dintre principalii furnizori globali de sisteme navale şi este responsabil în special pentru programe majore ale Marinei germane.

De cealaltă parte, MSC este unul dintre cei mai mari furnizori de transport maritim şi servicii logistice din lume, având o reţea extinsă şi expertiză în managementul lanţurilor globale de aprovizionare.