Liderul de la Casa Albă a confirmat distrugerea a șase ambarcațiuni iraniene și a acuzat regimul de atacarea unui cargou sud-coreean, cerând Seulului să se alăture imediat misiunii de protecție a navigației. Deși un armistițiu fragil este încă în vigoare, Trump a subliniat că analizează orice încălcare a acestuia, avertizând că este în interesul vital al Iranului ca forțele sale să înceteze agresiunile.

După săptămâni de incertitudine în apele Golfului, nava Alliance Fairfax a finalizat tranzitul critic prin Strâmtoarea Ormuz sub protecția armatei americane. Succesul operațiunii vine într-un moment de tensiune maximă, nava numărându-se printre sutele de ambarcațiuni rămase captive în regiune în urma restricțiilor impuse de Teheran.

00:12 - Acum o ora Trump contestă cifrele războiului: „Sunt sondaje false, nu-mi place războiul, dar avem cea mai bună armată”

Președintele Donald Trump a respins vehement datele recente care indică o scădere a susținerii publice pentru războiul împotriva Iranului, etichetând sondajele drept „total false” și părtinitoare.

În cadrul unui eveniment la Casa Albă, Trump a argumentat că întrebările sociologilor sunt formulate tendențios și a cerut răbdare din partea criticilor săi, comparând durata de șase săptămâni a conflictului actual cu războaiele de lungă durată din Vietnam sau Irak.

Deși un sondaj recent arăta că doar 36% dintre americani susțin intervenția militară, președintele a minimalizat importanța cifrelor, punând accent pe forța armatei americane și pe necesitatea de a împiedica Iranul să obțină arme nucleare.

Libertatea a transmis Livetext Război în Iran, ziua 66. Schimb de focuri în strâmtoarea Ormuz / Trump amenință Iranul că va fi „șters de pe fața pământului”